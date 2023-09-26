https://ria.ru/20230926/uklonist-1898789713.html

Жителю Львовской области дали срок за уклонение от мобилизации

Жителю Львовской области дали срок за уклонение от мобилизации - РИА Новости, 26.09.2023

Жителю Львовской области дали срок за уклонение от мобилизации

Житель Львовской области Украины осужден на три года лишения свободы за уклонение от мобилизации, в суде он объяснил, что почти год не являлся в военкомат из-за РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:39

2023-09-26T17:39

2023-09-26T17:39

специальная военная операция на украине

в мире

львовская область

владислав селезнев

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Житель Львовской области Украины осужден на три года лишения свободы за уклонение от мобилизации, в суде он объяснил, что почти год не являлся в военкомат из-за постоянных воздушных тревог, сообщает телеканал ТСН. "Во Львовской области к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего 5 повесток, однако почти год он уклонявшегося от мобилизации. На суде он вину отрицал и заявил, что не смог добраться до военкомата из-за постоянных воздушных тревог и других причин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. По данным Дрогобычского районного суда Львовской области, мужчину признали годным к службе в армии еще в октябре 2022 года. Ранее представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев заявлял, что мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20230925/sud-1897988191.html

https://ria.ru/20230926/opros-1898694421.html

львовская область

украина

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в мире, львовская область, владислав селезнев, украина, владимир зеленский