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Гутерреш оценил уровень ядерной угрозы в мире - РИА Новости, 26.09.2023
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12:32 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/ugroza-1898691555.html
Гутерреш оценил уровень ядерной угрозы в мире
Гутерреш оценил уровень ядерной угрозы в мире - РИА Новости, 26.09.2023
Гутерреш оценил уровень ядерной угрозы в мире
Геополитическое соперничество вывело ядерную угрозу на уровень времен холодной войны, чтобы устранить ее, человечеству стоит ликвидировать ядерное оружие,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:32
2023-09-26T12:32
антониу гутерреш
оон
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Геополитическое соперничество вывело ядерную угрозу на уровень времен холодной войны, чтобы устранить ее, человечеству стоит ликвидировать ядерное оружие, заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия ежегодно отмечается во всем мире 26 сентября. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2013 года. "Из-за геополитического недоверия и соперничества ядерный риск поднялся до уровня, которого он не достигал со времен холодной войны. Между тем достигавшийся огромным трудом в течение многих десятилетий прогресс в деле предотвращения применения, распространения и испытаний ядерного оружия сводится на нет", - говорится в заявлении Гутерреша. Генсек ООН призвал к укреплению режима ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия. "Это означает, что все страны, которые еще не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, должны незамедлительно сделать это, а государства, обладающие ядерным оружием, должны обеспечить мораторий на все ядерные испытания", - пояснил Гутерреш. По его мнению, странам мира необходимо задействовать неустаревающие инструменты диалога и дипломатии, направленные на ослабление напряженности и устранения ядерной угрозы. "Единственный способ устранить ядерную опасность - ликвидировать ядерное оружие. Давайте же совместными усилиями раз и навсегда сделаем так, чтобы место этим средствам разрушения было только в учебниках истории", - добавил генсек ООН.
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антониу гутерреш, оон, в мире
Антониу Гутерреш, ООН, В мире
Гутерреш оценил уровень ядерной угрозы в мире

Гутерреш: ядерная угроза в мире достигла уровня времен холодной войны

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Геополитическое соперничество вывело ядерную угрозу на уровень времен холодной войны, чтобы устранить ее, человечеству стоит ликвидировать ядерное оружие, заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия ежегодно отмечается во всем мире 26 сентября. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2013 года.
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"Из-за геополитического недоверия и соперничества ядерный риск поднялся до уровня, которого он не достигал со времен холодной войны. Между тем достигавшийся огромным трудом в течение многих десятилетий прогресс в деле предотвращения применения, распространения и испытаний ядерного оружия сводится на нет", - говорится в заявлении Гутерреша.
Генсек ООН призвал к укреплению режима ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия.
"Это означает, что все страны, которые еще не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, должны незамедлительно сделать это, а государства, обладающие ядерным оружием, должны обеспечить мораторий на все ядерные испытания", - пояснил Гутерреш.
По его мнению, странам мира необходимо задействовать неустаревающие инструменты диалога и дипломатии, направленные на ослабление напряженности и устранения ядерной угрозы.
"Единственный способ устранить ядерную опасность - ликвидировать ядерное оружие. Давайте же совместными усилиями раз и навсегда сделаем так, чтобы место этим средствам разрушения было только в учебниках истории", - добавил генсек ООН.
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Антониу ГутеррешООНВ мире
 
 
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