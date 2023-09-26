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На Кубани осудили учителя, сделавшего подростков наркоманами - РИА Новости, 26.09.2023
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01:24 26.09.2023 (обновлено: 01:34 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/uchitel-1898611282.html
На Кубани осудили учителя, сделавшего подростков наркоманами
На Кубани осудили учителя, сделавшего подростков наркоманами - РИА Новости, 26.09.2023
На Кубани осудили учителя, сделавшего подростков наркоманами
Суд назначил 12 лет колонии строгого режима бывшему преподавателю иностранного языка в Краснодарском крае, который подсадил на наркотики двух подростков,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T01:24
2023-09-26T01:34
кореновский район
происшествия
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости. Суд назначил 12 лет колонии строгого режима бывшему преподавателю иностранного языка в Краснодарском крае, который подсадил на наркотики двух подростков, сообщили в краевой прокуратуре. Установлено, что подсудимый ранее преподавал иностранные языки в образовательных учреждениях Кореновского района. В апреле прошлого года мужчина уговорил знакомых подростков 16 и 17 лет употребить синтетический наркотик внутривенно у него в квартире. После этого у юношей появилась наркотическая зависимость, один из них был госпитализирован в медучреждение с диагнозом постинъекционная флегмона правого плеча. "Прокурор Кореновского района поддержал государственное обвинение в отношении 36-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении двух преступлений по пунктам "а, б" части 3 статьи 230 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств, что повлекло тяжкие последствия)… ему назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Подсудимый признал свою вину.
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кореновский район
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кореновский район, происшествия, краснодарский край, россия
Кореновский район, Происшествия, Краснодарский край, Россия
На Кубани осудили учителя, сделавшего подростков наркоманами

На Кубани экс-учитель дал попробовать наркотики юношам и получил 12 лет тюрьмы

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости. Суд назначил 12 лет колонии строгого режима бывшему преподавателю иностранного языка в Краснодарском крае, который подсадил на наркотики двух подростков, сообщили в краевой прокуратуре.
Установлено, что подсудимый ранее преподавал иностранные языки в образовательных учреждениях Кореновского района. В апреле прошлого года мужчина уговорил знакомых подростков 16 и 17 лет употребить синтетический наркотик внутривенно у него в квартире. После этого у юношей появилась наркотическая зависимость, один из них был госпитализирован в медучреждение с диагнозом постинъекционная флегмона правого плеча.
"Прокурор Кореновского района поддержал государственное обвинение в отношении 36-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении двух преступлений по пунктам "а, б" части 3 статьи 230 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств, что повлекло тяжкие последствия)… ему назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Подсудимый признал свою вину.
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