https://ria.ru/20230926/ucheniya-1898620827.html

В Приморье начались международные антитеррористические учения "СМОА плюс"

В Приморье начались международные антитеррористические учения "СМОА плюс" - РИА Новости, 26.09.2023

В Приморье начались международные антитеррористические учения "СМОА плюс"

Международные антитеррористические учения с участием военнослужащих из России, стран АСЕАН и партнеров по формату "СМОА плюс" начались на полигоне в Приморском... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T06:48

2023-09-26T06:48

2023-09-26T11:28

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ВЛАДИВОСТОК, 26 сен - РИА Новости. Международные антитеррористические учения с участием военнослужащих из России, стран АСЕАН и партнеров по формату "СМОА плюс" начались на полигоне в Приморском крае, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО). "Совместное международное антитеррористическое учение воинских формирований вооруженных сил Российской Федерации и вооруженных сил государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу "СМОА плюс" стартовало на общевойсковом полигоне "Сергеевский" Восточного военного округа в Приморском крае", - рассказали в пресс-службе ВВО. Там добавили, что для отработки совместных действий в составе многонациональной группировки войск приглашены оперативные группы и воинские контингенты из Брунея, Индии, Вьетнама, Индонезии, Лаоса, Китая, Камбоджи, Мьянмы, Таиланда, Филиппин, Малайзии. Задействованы в учении будут порядка 700 военнослужащих из участвующих стран, а также самолеты штурмовой авиации, вертолеты армейской авиации, беспилотные летательные аппараты, танки, бронетранспортеры и другая военная и специальная техника ВВО. По информации пресс-службы, программа учений состоит из двух этапов. На первом представители органов управления воинскими формированиями стран-участниц определят замысел и разработают решение для проведения антитеррористической операции. На втором этапе многонациональная группировка отработает на полигоне "Сергеевский" совместные действия при проведении антитеррористической операции. "В основу розыгрышей тактических эпизодов положены варианты совместных действий воинских контингентов вооруженных сил Российской Федерации, вооруженных сил Мьянмы и других государств-партнеров", - заявили в пресс-службе ВВО. Цели учений - это укрепление и продвижение регионального взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, обмен опытом и повышение уровня оперативного взаимодействия между странами АСЕАН и их диалоговыми партнерами в области противодействия терроризму, как отметили в пресс-службе. "СМОА плюс" – механизм взаимодействия между оборонными ведомствами 10 стран Юго-Восточной Азии АСЕАН и государств - партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама. Деятельность специалистов в рамках "СМОА плюс" осуществляется в семи экспертных рабочих группах: по гуманитарному разминированию, гуманитарному содействию и чрезвычайному реагированию, военной медицине, обеспечению безопасности на море, противодействию терроризму, организации миротворческих операций, кибербезопасности.

https://ria.ru/20230922/ucheniya-1897919461.html

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