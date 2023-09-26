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На Кубани обвиняемого в гибели аниматоров заподозрили в новом убийстве - РИА Новости, 26.09.2023
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14:26 26.09.2023 (обновлено: 14:30 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/ubiytsa-1898728981.html
На Кубани обвиняемого в гибели аниматоров заподозрили в новом убийстве
На Кубани обвиняемого в гибели аниматоров заподозрили в новом убийстве - РИА Новости, 26.09.2023
На Кубани обвиняемого в гибели аниматоров заподозрили в новом убийстве
Обвиняемого по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае подозревают в еще одном убийстве, совершенном в 2013 году в Ейском районе, сообщили в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:26
2023-09-26T14:30
происшествия
россия
ейский район
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости. Обвиняемого по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае подозревают в еще одном убийстве, совершенном в 2013 году в Ейском районе, сообщили в региональном управлении СК РФ. "Установлено, что 31-летний обвиняемый в мае 2013 года в станице Ясенской Ейского района совершил убийство своего знакомого, о котором ранее не было известно правоохранителям. Затем мужчина с помощью двоих знакомых перевез тело погибшего в окрестности станицы Новодеревянковской Каневского района, где инсценировал несчастный случай, сбросив с высоты фрагмент ствола дерева на тело убитого, после чего закопал его в лесополосе, предварительно засыпав цементной смесью", - говорится в сообщении. В этом убийстве подозревается один из троих фигурантов дела об убийстве аниматоров - Демьян Кеворкьян, который был уже осужден в 2016 году в возрасте 24 лет за создание вооруженной банды, занимавшейся разбоем на дорогах. В ходе проверки показаний было обнаружено тело погибшего, его личность устанавливается. В ближайшее время фигуранту предъявят новое обвинение. Также будет дана правовая оценка действиям мужчин, способствовавшим в сокрытии тела погибшего. По версии следствия, 28 апреля трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет напали и связали молодых людей на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Фигуранты забрали деньги и банковские карты потерпевших, в нескольких банкоматах сняли с расчетных счетов не менее 250 тысяч рублей. Кирилл Чубко был убит той же ночью, после этого обвиняемые сожгли его машину. А Татьяну Мостыко убили на следующий день утром. Обвиняемые сокрыли тела молодых людей в лесу, сожгли автомобиль и другие ценные вещи потерпевших, а также похитили их ювелирные украшения стоимостью не менее 189 тысяч рублей. В рамках дела об убийстве аниматоров суд заключил под стражу Татасяна, Двойникова и Кеворкьяна. Им предъявили обвинение в совершенном группой лиц по предварительному сговору убийстве двух лиц, сопряженном с разбоем (пункты "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ), и разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью (пункт "в" части 4 статьи 162 УК РФ), а также в умышленном уничтожении чужого имущества с причинением значительного ущерба (часть 1 статьи 167 УК РФ).
https://ria.ru/20230926/izbienie-1898711265.html
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происшествия, россия, ейский район, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ейский район, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани обвиняемого в гибели аниматоров заподозрили в новом убийстве

СК: на Кубани обвиняемого в гибили аниматоров заподозрили в новом убийстве

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости. Обвиняемого по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае подозревают в еще одном убийстве, совершенном в 2013 году в Ейском районе, сообщили в региональном управлении СК РФ.
"Установлено, что 31-летний обвиняемый в мае 2013 года в станице Ясенской Ейского района совершил убийство своего знакомого, о котором ранее не было известно правоохранителям. Затем мужчина с помощью двоих знакомых перевез тело погибшего в окрестности станицы Новодеревянковской Каневского района, где инсценировал несчастный случай, сбросив с высоты фрагмент ствола дерева на тело убитого, после чего закопал его в лесополосе, предварительно засыпав цементной смесью", - говорится в сообщении.
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В этом убийстве подозревается один из троих фигурантов дела об убийстве аниматоров - Демьян Кеворкьян, который был уже осужден в 2016 году в возрасте 24 лет за создание вооруженной банды, занимавшейся разбоем на дорогах. В ходе проверки показаний было обнаружено тело погибшего, его личность устанавливается. В ближайшее время фигуранту предъявят новое обвинение. Также будет дана правовая оценка действиям мужчин, способствовавшим в сокрытии тела погибшего.
По версии следствия, 28 апреля трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет напали и связали молодых людей на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Фигуранты забрали деньги и банковские карты потерпевших, в нескольких банкоматах сняли с расчетных счетов не менее 250 тысяч рублей. Кирилл Чубко был убит той же ночью, после этого обвиняемые сожгли его машину. А Татьяну Мостыко убили на следующий день утром. Обвиняемые сокрыли тела молодых людей в лесу, сожгли автомобиль и другие ценные вещи потерпевших, а также похитили их ювелирные украшения стоимостью не менее 189 тысяч рублей.
В рамках дела об убийстве аниматоров суд заключил под стражу Татасяна, Двойникова и Кеворкьяна. Им предъявили обвинение в совершенном группой лиц по предварительному сговору убийстве двух лиц, сопряженном с разбоем (пункты "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ), и разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью (пункт "в" части 4 статьи 162 УК РФ), а также в умышленном уничтожении чужого имущества с причинением значительного ущерба (часть 1 статьи 167 УК РФ).
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