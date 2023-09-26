https://ria.ru/20230926/tseny-1898620593.html

Дилеры прогнозируют новый виток роста цен на легковые автомобили

Дилеры прогнозируют новый виток роста цен на легковые автомобили - РИА Новости, 26.09.2023

Дилеры прогнозируют новый виток роста цен на легковые автомобили

Автомобильные дилеры прогнозируют, что рост цен на новые легковые машины в РФ продолжится, в общей сложности за 2023 год он ожидается на уровне 30% в годовом... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T06:42

2023-09-26T06:42

2023-09-26T09:32

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российские автомобильные дилеры

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экономика

авто

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Автомобильные дилеры прогнозируют, что рост цен на новые легковые машины в РФ продолжится, в общей сложности за 2023 год он ожидается на уровне 30% в годовом выражении, сообщил РИА Новости вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Жигалов. "До конца года, к сожалению, ещё ожидаем рост цен. Повышение утильсбора и серьёзные колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто, а к концу года можно говорить о повышении до 30% с января", - сказал он, отвечая на вопрос о ценах на новые легковые автомобили в РФ. По данным "Автостата", за 8 месяцев текущего года в России было продано почти 607 тысяч новых легковых автомобилей - на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы проиндексирован в РФ с 1 августа. Ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя). При этом высоко локализированные автопроизводители РФ, у которых заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК), имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.

https://ria.ru/20230926/zapret-1898613686.html

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россия, российские автомобильные дилеры, автостат, экономика, авто