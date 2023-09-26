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Дилеры прогнозируют новый виток роста цен на легковые автомобили - РИА Новости, 26.09.2023
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06:42 26.09.2023 (обновлено: 09:32 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/tseny-1898620593.html
Дилеры прогнозируют новый виток роста цен на легковые автомобили
Дилеры прогнозируют новый виток роста цен на легковые автомобили - РИА Новости, 26.09.2023
Дилеры прогнозируют новый виток роста цен на легковые автомобили
Автомобильные дилеры прогнозируют, что рост цен на новые легковые машины в РФ продолжится, в общей сложности за 2023 год он ожидается на уровне 30% в годовом... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T06:42
2023-09-26T09:32
россия
российские автомобильные дилеры
автостат
экономика
авто
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Автомобильные дилеры прогнозируют, что рост цен на новые легковые машины в РФ продолжится, в общей сложности за 2023 год он ожидается на уровне 30% в годовом выражении, сообщил РИА Новости вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Жигалов. "До конца года, к сожалению, ещё ожидаем рост цен. Повышение утильсбора и серьёзные колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто, а к концу года можно говорить о повышении до 30% с января", - сказал он, отвечая на вопрос о ценах на новые легковые автомобили в РФ. По данным "Автостата", за 8 месяцев текущего года в России было продано почти 607 тысяч новых легковых автомобилей - на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы проиндексирован в РФ с 1 августа. Ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя). При этом высоко локализированные автопроизводители РФ, у которых заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК), имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.
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россия, российские автомобильные дилеры, автостат, экономика, авто
Россия, Российские автомобильные дилеры, Автостат, Экономика, Авто
Дилеры прогнозируют новый виток роста цен на легковые автомобили

Дилеры прогнозируют в 2023 году рост цен на легковые машины на уровне 30%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на садовом кольце в Москве
Автомобильное движение на садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на садовом кольце в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Автомобильные дилеры прогнозируют, что рост цен на новые легковые машины в РФ продолжится, в общей сложности за 2023 год он ожидается на уровне 30% в годовом выражении, сообщил РИА Новости вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Жигалов.
«
"До конца года, к сожалению, ещё ожидаем рост цен. Повышение утильсбора и серьёзные колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто, а к концу года можно говорить о повышении до 30% с января", - сказал он, отвечая на вопрос о ценах на новые легковые автомобили в РФ.
По данным "Автостата", за 8 месяцев текущего года в России было продано почти 607 тысяч новых легковых автомобилей - на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы проиндексирован в РФ с 1 августа. Ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя). При этом высоко локализированные автопроизводители РФ, у которых заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК), имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.
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