https://ria.ru/20230926/trevoga-1898648972.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.09.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Сигнал воздушной тревоги звучит в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T10:39

2023-09-26T10:39

2023-09-26T10:39

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги звучит в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 9.16 (совпадает с мск) сигнал тревоги звучит в Днепропетровской области. В 10.19 тревогу объявили в Харьковской, а следом в Кировоградской, Николаевской и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230926/vzryvy-1898638345.html

днепропетровская область

украина

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в мире, днепропетровская область, украина