https://ria.ru/20230926/tnf-1898660305.html

Участники TNF 2023: нужно стремиться к технологическому суверенитету

Участники TNF 2023: нужно стремиться к технологическому суверенитету - РИА Новости, 26.09.2023

Участники TNF 2023: нужно стремиться к технологическому суверенитету

Главной темой Промышленно-энергетического форума TNF 2023, проходившего в Тюмени с 18 по 21 сентября, стало достижение технологического суверенитета. В условиях РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:10

2023-09-26T11:10

2023-09-26T11:10

россия

промышленно-энергетический форум tnf 2023

александр моор

тюмень

тюменская область

александр новак

михаил иванов

технологии

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Главной темой Промышленно-энергетического форума TNF 2023, проходившего в Тюмени с 18 по 21 сентября, стало достижение технологического суверенитета. В условиях санкционного давления российская промышленность, особенно предприятия топливно-энергетического комплекса, должны не просто держать удар, но выходить из-под удара с пользой для себя и новыми технологиями, пришли к общему мнению участники мероприятия. "В последнее время наши партнеры, западные страны, пытаются поместить нас в технологическую блокаду, у них это плохо получается, но для нас это очень сложный, большой, непростой вызов", - сказал, открывая Промышленно-энергетический форум TNF 2023, губернатор Тюменской области Александр Моор. Как отметил глава региона, для обеспечения выполнения главной задачи – технологической независимости – на Промышленно-энергетическом форуме объединились представители нефтегазодобывающих, перерабатывающих, транспортных компаний и промышленников. Инновации и контракты Российским промышленникам было, что представить потенциальным покупателям из топливно-энергетического комплекса. На выставке TNF EXPO, площадь которой в этом году составила более трех тысяч квадратных метров, состоялись премьеры эксклюзивных разработок. Всего свои инновационные продукты представили более 60 компаний – как известные игроки рынка ("Роснефть", "Лукойл", "Алмаз-Антей", "Газпром СПГ технологии", "Сбер", "Тюменские моторостроители", GTI (Джи Ти Ай), "Сколково", Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз), так и фактически стартаперы. Например, студенты Тюменского индустриального университета показали губернатору Тюменской области квадрокоптер, работающий на одном бензиновом двигателе, а также самый быстрый в мире 3D-принтер. Один из дней работы промышленно-энергетического форума назывался "День технологий". "Мы заранее отбираем эти технологии, проводим заочную экспертизу, и на полях форума уже происходит защита этой технологи. То есть это такой день синих воротничков. Инженерный состав компаний выберет для себя именно этот день. В этом и был замысел", – рассказал генеральный директор Ассоциации "Нефтегазовый кластер" (оператор Форума TNF) Александр Сакевич. Таким образом, День технологий стал способом коммуникации производителей с потенциальными заказчиками. "Мы приехали себя показать, какие-то новые технологии у наших заказчиков посмотреть и предложить какое-то общее решение", – заявил на одном из мероприятий форума учредитель компании "Промнефтькомплект" Максим Хмыров. В День технологий на Промышленно-энергетическом форуме прошло 20 мероприятий. Участникам был предоставлен максимум возможностей для личного общения и заключения контрактов. Разработчики технологий, производители оборудования для ТЭК, сервисные организации представили свои решения, продукцию и услуги специалистам "Газпром нефти", "НОВАТЭКа", "ЛУКОЙЛа", "Роснефти", "Сургутнефтегаза", "СИБУРа", Иркутской нефтяной компании, а также гостям из Средней Азии – представителям "Узбекнефтегаза", ERIELL, "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани". Обратный инжиниринг: импорт не нужен В инновационных отечественных технологиях нуждаются многие. Есть и такие случаи, когда имеющиеся на рынке импортные технологии (например, гидроразрыва пласта) наш ТЭК просто не устраивают – как в силу дороговизны, так и отсутствия надежности. Наиболее частая проблема – в деталях. Например, есть исправное, как правило, импортное оборудование. Оно работает и заменить его пока нечем. Но вдруг выходит из строя небольшая деталь. И, как на зло, она – импортная. Где ее взять в условиях санкционной блокады? На самом деле, эта проблема уже решается. В России работают предприятия, специализирующиеся на обратном инжиниринге – когда для предприятий ТЭК не только изготавливают в нужных количествах утраченную деталь, но и сопровождают ее разработанной технологической документацией. Как оказалось, обратному инжинирингу можно подвергнуть не только необходимую деталь, но и целые производства. В некоторых случаях новый завод – более экономное решение. Генеральный директор ООО "Диджикай" Павел Биленко поделился опытом создания новых предприятий. "Мы оценивали степень влияния простоя из-за поломки детали на возможные потери в выпуске конечного продукта, время поставки запасной детали к месту ремонта и ее стоимость в рублях", – поделился Биленко. Государство помогает реинжинирингу. О существующей программе грантовой поддержки, благодаря которой предприятие может компенсировать 80% расходов, рассказал управляющий директор АНО "Агентство по технологическому развитию" Владилен Марценюк. "Вариация расходов средств гранта позволяет тратить до 70% на оплату труда. Но после того, как документация разработана, необходимо обеспечить двукратную выручку по отношению к одному бюджетному рублю", – объяснил Марценюк. IT-отрасль развивает сотрудничество Особое внимание организаторы форума уделили высоким технологиям и новым разработкам IT-отрасли. Промышленные предприятия в последние годы остаются в пятерке самых атакуемых киберпреступниками. Так, на сессии "Цифровая устойчивость индустрии 4.0" предприниматели, представители власти и IT-компаний обсудили проблемы кибербезопасности в условиях цифровизации промышленного производства и высокоагрессивной киберсреды. "Сегодня у нас есть хорошая возможность отмести все устаревшие системы, не повторять импортозамещение по пунктам, а делать что-то свое, новое, делать так, как оно должно быть. Мы хотим в этом участвовать и уже активно инвестируем. Основной запрос здесь идет именно от крупных клиентов, и мы готовы им помочь", — сказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса Positive Technologies Борис Симис. Участники мероприятия отметили исключительную важность развития сотрудничества компаний, чтобы каждой из них в отдельности не приходилось тратить ограниченные ресурсы на изобретение одного и того же. Несмотря на то что все заказчики разрабатывают под свои нужды очень разные информационные системы, принципы разработки вполне могут быть стандартизированы, что позволит безболезненно пройти через этап замены решений в промышленности. Отдельное внимание все участники уделили вопросу актуальности создания отечественного Open Source-сообщества. Оpen Source (технологий с исходно открытым программным кодом) может стать одним из полезных инструментов для совместных разработок на принципах открытости, если удастся преодолеть очевидные барьеры, в частности, сложности с безопасностью применения разработок на открытом коде. "Большой интерес в использовании продуктов с открытым исходным кодом проявили недропользователи и государственные организации в структуре Федерального агентства "Роснедра". Представители ВИНК (вертикально интегрированная нефтяная компания – прим. ред.) рассказали о собственных Open Source разработках. Нефтесервисные организации выразили скепсис в отношении использования Open Source для совместных разработок наукоемкого инженерного ПО, однако поддержали идею совместных открытых разработок решений по управлению индустриальными данными (платформ данных)", - рассказал директор по индустриальным решениям Nedra Digital (Недра Диджитал), модератор сессии "Open Source в нефтегазе — светлое будущее или тупик?" Алексей Щербич. Государственная поддержка и конкурентная борьба Роль государства в поддержке нефтегазовой отрасли также сложно переоценить – оно и заказчик, и подрядчик, и инвестор. Разрабатываются и новые инструменты поддержки. "По нефтегазовому машиностроению мы поддержали 22 проекта с совокупным объемом поддержки примерно 900 миллионов рублей. Вот это инструмент, который появился буквально в прошлом году", - рассказал на круглом столе "Поддержка спроса на создаваемую российскую продукцию для ТЭК" заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов. Есть и региональные меры поддержки. Например, в Тюменской области несколько лет работает промышленный кешбэк, который позволяет вернуть от 3%; до 5% годовых затрат на покупку оборудования у предприятий, входящих в нефтегазовый кластер. "В кластере также есть уникальные инструменты поддержки для наших участников. Это промышленный кешбэк, когда наш регион возвращает недропользованию процент от суммы приобретенных услуг или оборудования, что, наверное, в стране пока что еще никто не повторил", – отметил генеральный директор Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич. В свете новых вызовов, озвученных в залах для дискуссий Промышленно-энергетического форума, не может не возникнуть вопрос: а как же конкуренция? Является ли в новых условиях конкуренция между компаниями двигателем прогресса? "Если даже конечный результат одинаков, то путь к нему с точки зрения использования технологий у каждой компании разный. А еще мы говорим об интеллектуальной собственности каждой компании. Я считаю то, что конкуренции должно быть много, но она должна быть правильной: в тех актуальных направлениях, которые нам диктует рынок", - рассказал президент группы компаний АО "Технологии ОФС" Давид Гаджимирзаев. У государства задача – не только поддержать новые исследования, но и продвинуть их. В том числе и на внешние рынки. Об этом на одной из панельных сессий форума говорил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. "Наша задача – выйти с российскими технологиями дальше за пределы Российской Федерации и там точно так же устойчиво работать. Я надеюсь, что Промышленный-энергетический форум TNF будет для всех платформой, которая будет собирать решения, а мы, как регион, готовы в это вкладываться", – сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Форум – это про будущее Центральным мероприятием TNF 2023 стала пленарная сессия "Технологический суверенитет: новые возможности для промышленности", в которой принял участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Вице-премьер рассказал, что работа по направлениям технологического суверенитета и импортозамещения продолжается с 2014 года, достигнуты серьезные результаты: так, за девять лет удалось сократить долю иностранного оборудования в нефтегазовом секторе с 67% до 38%. "Особенность этого форума в том, что здесь площадка, на которой как раз есть возможность соединить усилия промышленных и нефтегазовых предприятий. Речь идет не только о развитии нефтегазовой отрасли на будущее, на те задачи, которые стоят, но и, в первую очередь, понять, как обеспечить технологическое развитие нашего топливно-энергетического комплекса, технологический суверенитет. Я уже сказал о том, что я бы этот форум назвал "про будущее". Про будущее нашего топливно-энергетического комплекса, про будущее нашей экономики в целом" - отметил Новак во время пресс-подхода после пленарного заседания. Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, каких результатов удалось добиться, благодаря сотрудничеству с Ассоциацией "Нефтегазовый кластер", в котором состоит 135 компаний из 21 региона. "Функция кластера — собирать технологические вызовы, которые стоят перед нефтегазодобывающими компаниями, и искать лучшие их решения. Создавать кооперационные цепочки между предприятиями, которые сегодня на рынке являются лидерами, при этом, размещаются в разных регионах. Мы считаем, что нужно уходить от конкуренции, переходить к сотрудничеству. Тогда мы сможем двигаться быстрее, а учитывая объем рынка, который освобождается в связи с уходом иностранных компаний, работы хватит всем", - сказал на пленарном заседании глава региона.

https://ria.ru/20230920/forum-1897596545.html

https://ria.ru/20230921/forum-1897788772.html

https://ria.ru/20230920/okean-1897599028.html

https://ria.ru/20230923/ekonomika-1898081622.html

https://realty.ria.ru/20230907/ipoteka-1894754554.html

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Артем Смирнов

россия, промышленно-энергетический форум tnf 2023, александр моор, тюмень, тюменская область, александр новак, михаил иванов, технологии