Белый дом приказал ЦРУ заминировать "Северные потоки", заявил Херш
Херш: Белый дом приказал ЦРУ взорвать "Северные потоки" по требованию
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Белый дом приказал ЦРУ установить взрывчатку на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", при этом поручив активировать ее только по требованию, пишет американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в материале, опубликованном на платформе Substack.
"Группа планирования ЦРУ получила указание от Белого дома о том, чтобы никаких немедленных атак не совершалось на оба трубопровода, но группа должна организовать установку необходимых бомб и быть готовой активировать их "по требованию", - пишет Херш.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.