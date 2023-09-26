https://ria.ru/20230926/terakt-1898757561.html

Белый дом приказал ЦРУ заминировать "Северные потоки", заявил Херш

Белый дом приказал ЦРУ заминировать "Северные потоки", заявил Херш - РИА Новости, 26.09.2023

Белый дом приказал ЦРУ заминировать "Северные потоки", заявил Херш

Белый дом приказал ЦРУ установить взрывчатку на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", при этом поручив активировать ее только по требованию, пишет РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:54

2023-09-26T15:54

2023-09-26T15:54

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сша

северный поток

северный поток — 2

джо байден

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Белый дом приказал ЦРУ установить взрывчатку на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", при этом поручив активировать ее только по требованию, пишет американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в материале, опубликованном на платформе Substack. "Группа планирования ЦРУ получила указание от Белого дома о том, чтобы никаких немедленных атак не совершалось на оба трубопровода, но группа должна организовать установку необходимых бомб и быть готовой активировать их "по требованию", - пишет Херш. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.

https://ria.ru/20230926/terakty-1898520925.html

https://ria.ru/20230926/gazoprovody-1898743870.html

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в мире, сша, северный поток, северный поток — 2, джо байден