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Липецкий областной театр драмы открылся после капитального ремонта - РИА Новости, 26.09.2023
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Липецкая область
 
15:35 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/teatr-1898753340.html
Липецкий областной театр драмы открылся после капитального ремонта
Липецкий областной театр драмы открылся после капитального ремонта - РИА Новости, 26.09.2023
Липецкий областной театр драмы открылся после капитального ремонта
Академический театр драмы имени Л. Н. Толстого торжественно открыли после капитального ремонта, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:35
2023-09-26T15:35
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Академический театр драмы имени Л. Н. Толстого торжественно открыли после капитального ремонта, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Глава региона уточнил, что здание не обновлялось четверть века, поэтому в ходе ремонта полностью заменили кровлю, фасад облицевали гранитом, обновили остекление, убрали тяжелые шторы, установили современную подсветку не только в здании театра, но и по его периметру. Удалось сохранить и отреставрировать сграффито художника-монументалиста Константина Эдельштейна, выполненное им в 1968 году. Строители обнаружили фреску в театральном фойе при демонтаже стенового гипсокартона. По словам Артамонова, теперь она - театральная достопримечательность. "Сегодня мы видим театр, который когда-то задумали его создатели. Привнесли и новые решения: летняя веранда, подсветка. Уже сегодня здесь начнется фестиваль "Липецкие театральные встречи", и в этом году их откроют артисты Большого театра, что также говорит о высоком уровне нашего театра", – отметил Артамонов. Он также добавил, что реконструкция малой сцены позволит трансформировать ее в площадку для проведения творческих вечеров, мастер-классов, а также для показа спектаклей. В связи с этим в театре планируют давать спектакли одновременно на двух сценах – большой и малой.
https://ria.ru/20230824/kontsertnyy_zal-1892045395.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкий областной театр драмы открылся после капитального ремонта

© предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиЛипецкий областной театр драмы открылся после капитального ремонта
Липецкий областной театр драмы открылся после капитального ремонта
© предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Академический театр драмы имени Л. Н. Толстого торжественно открыли после капитального ремонта, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Глава региона уточнил, что здание не обновлялось четверть века, поэтому в ходе ремонта полностью заменили кровлю, фасад облицевали гранитом, обновили остекление, убрали тяжелые шторы, установили современную подсветку не только в здании театра, но и по его периметру.
© предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиЛипецкий областной театр драмы открылся после капитального ремонта
Липецкий областной театр драмы открылся после капитального ремонта
© предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Липецкий областной театр драмы открылся после капитального ремонта
Удалось сохранить и отреставрировать сграффито художника-монументалиста Константина Эдельштейна, выполненное им в 1968 году. Строители обнаружили фреску в театральном фойе при демонтаже стенового гипсокартона. По словам Артамонова, теперь она - театральная достопримечательность.
«
"Сегодня мы видим театр, который когда-то задумали его создатели. Привнесли и новые решения: летняя веранда, подсветка. Уже сегодня здесь начнется фестиваль "Липецкие театральные встречи", и в этом году их откроют артисты Большого театра, что также говорит о высоком уровне нашего театра", – отметил Артамонов.
Он также добавил, что реконструкция малой сцены позволит трансформировать ее в площадку для проведения творческих вечеров, мастер-классов, а также для показа спектаклей. В связи с этим в театре планируют давать спектакли одновременно на двух сценах – большой и малой.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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