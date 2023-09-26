https://ria.ru/20230926/tailand-1898813445.html

Таиланд будет по-новому привлекать туристов в страну

Таиланд будет по-новому привлекать туристов в страну - РИА Новости, 26.09.2023

Таиланд будет по-новому привлекать туристов в страну

Туристическое управление Таиланда (TAT) в Москве представило новую концепцию по развитию туризма и привлечения путешественников в страну. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T19:30

2023-09-26T19:30

2023-09-26T19:30

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Туристическое управление Таиланда (TAT) в Москве представило новую концепцию по развитию туризма и привлечения путешественников в страну."Мы представляем новый концепт программы "Таиланд как разумное направление", — рассказал исполнительный директор департамента европейского региона ТАТ Тирасил Тапен. — В основе лежит идея сконцентрироваться на таких понятиях как "Вы и вы сами", "Вы и ваши увлечения", "Вы и друзья по путешествиям", "Вы и культура", "Вы и местные жители", "Вы и природа", "Вы и общество" и наконец "Вы и Таиланд".Так, по его словам, государство приглашает в очень увлекательное путешествие по самопознанию. "Ищите ли вы уединенное место для медитации или хотите бросить вызовы своих внутренним табу и отправиться в увлекательные и захватывающие приключения. Таиланд готов предоставить эти возможности", — сказал Тирасил Тапен. Важно открыть и свои увлечения. Это может быть, например, кулинария, история, приключения, любовь к искусству."Вы можете заводить новых друзей, связь между туристами абсолютно из разных стран мира очень важна для Таиланда", — разъяснил Тапен, что вкладывается в понятие "Вы и друзья по путешествиям".Культура Таиланда очень разнообразна: от древних храмов и традиций до современных фестивалей и арт-перформансов. Говоря о местных жителях, Тирасил Тапен подчеркнул доброе отзывчивое и очень теплое гостеприимство людей, которые встречают туристов с открытым сердцем. "Вы можете сами погрузиться в их жизнь, в общество и вынести оттуда очень важные, чувственные впечатления и воспоминания", — сказал он.Также, по его словам, Таиланд представляет захватывающие возможности для встречи с девственной природой: от восхитительных пляжей до непроходимых джунглей, волшебных гор и необъятных озер."Вы и Таиланд... – продолжил Тирасил Тапен. – Вы можете стать частью этого народа, встречающего с открытым сердцем. Таиланд приглашает вас не только соединиться с этим местом, но и также с самим собой".Представитель посольства Таиланда в Москве напомнила, что следующий год объявлен Годом культурного обмена и туризма между Таиландом и Россией. Это означает широкий список событий в обеих странах, что добавит поводов для круглогодичного посещения страны.Она сообщила, что посольство будет стараться сделать больше активностей для путешественников, таких мероприятий, как, например, Тайский фестиваль, который проходил летом в Москве."Мы рассчитываем и на тех, кто возвращается в Таиланд, и на тех, кто там никогда не был и едет в первые, особенно в предстоящем зимнем сезоне, — отметила представитель посольства.

https://ria.ru/20230925/tailand-1898571812.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, таиланд