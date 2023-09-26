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Эксперт рассказал, почему Thai Airways не может летать в Россию - РИА Новости, 26.09.2023
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Туризм
 
12:12 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/tailand-1898680472.html
Эксперт рассказал, почему Thai Airways не может летать в Россию
Эксперт рассказал, почему Thai Airways не может летать в Россию - РИА Новости, 26.09.2023
Эксперт рассказал, почему Thai Airways не может летать в Россию
Авиакомпания Thai Airways по-прежнему хочет летать из Бангкока в Москву, но есть технические и финансовые сложности, работа в этом направлении ведется, заявил... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:12
2023-09-26T12:12
туризм
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бангкок
таиланд
thai airways international
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Авиакомпания Thai Airways по-прежнему хочет летать из Бангкока в Москву, но есть технические и финансовые сложности, работа в этом направлении ведется, заявил на пресс-конференции исполнительный директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен. "Сегодня разговаривал с Thai Airways, и они подтвердили, что есть интерес и они хотят летать в Россию, в Москву (из Бангкока - Прим. ред.), но есть трудности технического и финансового характера. На сегодняшний день не решен вопрос по страховке по доступной цене. Еще один вопрос касается оплаты обслуживания и навигации", — сказал он. Тапен уточнил, что "работа в этом направлении ведется".
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новости - туризм, туризм, туристы, бангкок, таиланд, thai airways international
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Бангкок, Таиланд, Thai Airways International
Эксперт рассказал, почему Thai Airways не может летать в Россию

Thai Airways заинтересована летать в Россию, но есть технические сложности

CC BY-SA 2.0 / Aero Icarus / Thai Airways International Boeing 747-400Самолет авиакомпании Thai Airways
Самолет авиакомпании Thai Airways - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
CC BY-SA 2.0 / Aero Icarus / Thai Airways International Boeing 747-400
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Авиакомпания Thai Airways по-прежнему хочет летать из Бангкока в Москву, но есть технические и финансовые сложности, работа в этом направлении ведется, заявил на пресс-конференции исполнительный директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен.
"Сегодня разговаривал с Thai Airways, и они подтвердили, что есть интерес и они хотят летать в Россию, в Москву (из Бангкока - Прим. ред.), но есть трудности технического и финансового характера. На сегодняшний день не решен вопрос по страховке по доступной цене. Еще один вопрос касается оплаты обслуживания и навигации", — сказал он.
Тапен уточнил, что "работа в этом направлении ведется".
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