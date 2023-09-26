https://ria.ru/20230926/tailand-1898680472.html

Эксперт рассказал, почему Thai Airways не может летать в Россию

Эксперт рассказал, почему Thai Airways не может летать в Россию - РИА Новости, 26.09.2023

Эксперт рассказал, почему Thai Airways не может летать в Россию

Авиакомпания Thai Airways по-прежнему хочет летать из Бангкока в Москву, но есть технические и финансовые сложности, работа в этом направлении ведется, заявил... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T12:12

2023-09-26T12:12

2023-09-26T12:12

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Авиакомпания Thai Airways по-прежнему хочет летать из Бангкока в Москву, но есть технические и финансовые сложности, работа в этом направлении ведется, заявил на пресс-конференции исполнительный директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен. "Сегодня разговаривал с Thai Airways, и они подтвердили, что есть интерес и они хотят летать в Россию, в Москву (из Бангкока - Прим. ред.), но есть трудности технического и финансового характера. На сегодняшний день не решен вопрос по страховке по доступной цене. Еще один вопрос касается оплаты обслуживания и навигации", — сказал он. Тапен уточнил, что "работа в этом направлении ведется".

https://ria.ru/20230925/tailand-1898571812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, бангкок, таиланд, thai airways international