https://ria.ru/20230926/taganrog-1898659383.html

Власти объяснили громкий звук в небе над Таганрогом

Власти объяснили громкий звук в небе над Таганрогом - РИА Новости, 26.09.2023

Власти объяснили громкий звук в небе над Таганрогом

Громкий звук в небе над Таганрогом Ростовской области был связан с учениями, заявил журналистам представитель правительства региона. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:06

2023-09-26T11:06

2023-09-26T11:20

таганрог

ростовская область

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749060796_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_cf4bf555e4bda437f90271da7ccf4e13.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Громкий звук в небе над Таганрогом Ростовской области был связан с учениями, заявил журналистам представитель правительства региона. Ранее в соцсетях появилась информация о громком звуке в Таганроге и фото следов в небе. "Учения", - сказал представитель регионального правительства. По информации главы администрации Таганрога Андрея Фатеева, громкий хлопок жители города слышали около 10.25 мск вторника. "По информации военных, это учения, которые проходят на полигоне в Ростовской области. Отмечу, что не на территории Таганрога", - написал он в Telegram-канале.На прошлой неделе в СМИ минимум дважды появлялись сообщения о громких звуках в Таганроге и Ростове-на-Дону и следах в небе. Тогда власти также объяснили их плановыми учениями Минобороны России.

https://ria.ru/20230926/ucheniya-1898620827.html

таганрог

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таганрог, ростовская область, безопасность