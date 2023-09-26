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Власти объяснили громкий звук в небе над Таганрогом - РИА Новости, 26.09.2023
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11:06 26.09.2023 (обновлено: 11:20 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/taganrog-1898659383.html
Власти объяснили громкий звук в небе над Таганрогом
Власти объяснили громкий звук в небе над Таганрогом - РИА Новости, 26.09.2023
Власти объяснили громкий звук в небе над Таганрогом
Громкий звук в небе над Таганрогом Ростовской области был связан с учениями, заявил журналистам представитель правительства региона. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:06
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таганрог
ростовская область
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Громкий звук в небе над Таганрогом Ростовской области был связан с учениями, заявил журналистам представитель правительства региона. Ранее в соцсетях появилась информация о громком звуке в Таганроге и фото следов в небе. "Учения", - сказал представитель регионального правительства. По информации главы администрации Таганрога Андрея Фатеева, громкий хлопок жители города слышали около 10.25 мск вторника. "По информации военных, это учения, которые проходят на полигоне в Ростовской области. Отмечу, что не на территории Таганрога", - написал он в Telegram-канале.На прошлой неделе в СМИ минимум дважды появлялись сообщения о громких звуках в Таганроге и Ростове-на-Дону и следах в небе. Тогда власти также объяснили их плановыми учениями Минобороны России.
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таганрог, ростовская область, безопасность
Таганрог, Ростовская область, Безопасность
Власти объяснили громкий звук в небе над Таганрогом

Власти объяснили громкий звук в небе над Таганрогом Ростовской области учениями

CC BY-SA 3.0 IGO / Сергей Свердлов / Таганрог
Таганрог - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
CC BY-SA 3.0 IGO / Сергей Свердлов /
Таганрог. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Громкий звук в небе над Таганрогом Ростовской области был связан с учениями, заявил журналистам представитель правительства региона.
Ранее в соцсетях появилась информация о громком звуке в Таганроге и фото следов в небе.
"Учения", - сказал представитель регионального правительства.
По информации главы администрации Таганрога Андрея Фатеева, громкий хлопок жители города слышали около 10.25 мск вторника. "По информации военных, это учения, которые проходят на полигоне в Ростовской области. Отмечу, что не на территории Таганрога", - написал он в Telegram-канале.
На прошлой неделе в СМИ минимум дважды появлялись сообщения о громких звуках в Таганроге и Ростове-на-Дону и следах в небе. Тогда власти также объяснили их плановыми учениями Минобороны России.
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