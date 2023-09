https://ria.ru/20230926/syre-1898697917.html

СМИ рассказали о зависимости Европы от российского сырья

СМИ рассказали о зависимости Европы от российского сырья - РИА Новости, 26.09.2023

СМИ рассказали о зависимости Европы от российского сырья

Поставки через третьи страны скрывают истинную зависимость Европы от российского сырья, так швейцарский гигант Glencore в июле этого года доставил тысячи тонн... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T12:55

2023-09-26T12:55

2023-09-26T12:55

glencore international

экономика

турция

россия

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819139665_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_f740810902d2496fe32e7244d6452dfd.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Поставки через третьи страны скрывают истинную зависимость Европы от российского сырья, так швейцарский гигант Glencore в июле этого года доставил тысячи тонн российской меди через Турцию в Италию, пишет газета Financial Times. "Гигант торговли сырьевыми товарами Glencore в июле этого года доставил тысячи тонн российской меди через Турцию в Италию, тем самым подчеркнув, как поставки через третьи страны скрывают истинную зависимость Европы от российского сырья", - говорится в публикации. Издание пишет, что, согласно таможенным документам и фотографиям, с которыми удалось ознакомиться Financial Times, зарегистрированный на Лондонской бирже трейдер нефти и металлов приобрел не менее 5000 тонн медного листа производства российской Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Приобретенная продукция была экспортирована из Турции в итальянский порт Ливорно в июле. В статье отмечается, что такие сделки подчеркивают зависимость Европы от России в вопросах поставок важнейших товаров, а также растущую роль Турции как "перевалочного узла". Согласно Financial Times, некоторые европейские чиновники утверждают, что торговля с Россией через третьи страны, такие как Турция, Китай и ОАЭ, снижает эффективность западных санкций. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) – российский горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране, объединяющий более 40 промышленных предприятий в России и за рубежом. Glencore - одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых - является и производителем, и трейдером сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира расположена в швейцарском Бааре.

https://ria.ru/20230328/metall-1861044849.html

турция

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

glencore international , экономика, турция, россия, европа, в мире