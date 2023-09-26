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СМИ рассказали о зависимости Европы от российского сырья - РИА Новости, 26.09.2023
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12:55 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/syre-1898697917.html
СМИ рассказали о зависимости Европы от российского сырья
СМИ рассказали о зависимости Европы от российского сырья - РИА Новости, 26.09.2023
СМИ рассказали о зависимости Европы от российского сырья
Поставки через третьи страны скрывают истинную зависимость Европы от российского сырья, так швейцарский гигант Glencore в июле этого года доставил тысячи тонн... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:55
2023-09-26T12:55
glencore international
экономика
турция
россия
европа
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Поставки через третьи страны скрывают истинную зависимость Европы от российского сырья, так швейцарский гигант Glencore в июле этого года доставил тысячи тонн российской меди через Турцию в Италию, пишет газета Financial Times. "Гигант торговли сырьевыми товарами Glencore в июле этого года доставил тысячи тонн российской меди через Турцию в Италию, тем самым подчеркнув, как поставки через третьи страны скрывают истинную зависимость Европы от российского сырья", - говорится в публикации. Издание пишет, что, согласно таможенным документам и фотографиям, с которыми удалось ознакомиться Financial Times, зарегистрированный на Лондонской бирже трейдер нефти и металлов приобрел не менее 5000 тонн медного листа производства российской Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Приобретенная продукция была экспортирована из Турции в итальянский порт Ливорно в июле. В статье отмечается, что такие сделки подчеркивают зависимость Европы от России в вопросах поставок важнейших товаров, а также растущую роль Турции как "перевалочного узла". Согласно Financial Times, некоторые европейские чиновники утверждают, что торговля с Россией через третьи страны, такие как Турция, Китай и ОАЭ, снижает эффективность западных санкций. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) – российский горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране, объединяющий более 40 промышленных предприятий в России и за рубежом. Glencore - одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых - является и производителем, и трейдером сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира расположена в швейцарском Бааре.
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glencore international , экономика, турция, россия, европа, в мире
Glencore International , Экономика, Турция, Россия, Европа, В мире
СМИ рассказали о зависимости Европы от российского сырья

FT: поставки через третьи страны скрывают зависимость Европы от сырья из России

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры в порту
Грузовые контейнеры в порту - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовые контейнеры в порту. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Поставки через третьи страны скрывают истинную зависимость Европы от российского сырья, так швейцарский гигант Glencore в июле этого года доставил тысячи тонн российской меди через Турцию в Италию, пишет газета Financial Times.
«
"Гигант торговли сырьевыми товарами Glencore в июле этого года доставил тысячи тонн российской меди через Турцию в Италию, тем самым подчеркнув, как поставки через третьи страны скрывают истинную зависимость Европы от российского сырья", - говорится в публикации.
Издание пишет, что, согласно таможенным документам и фотографиям, с которыми удалось ознакомиться Financial Times, зарегистрированный на Лондонской бирже трейдер нефти и металлов приобрел не менее 5000 тонн медного листа производства российской Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Приобретенная продукция была экспортирована из Турции в итальянский порт Ливорно в июле.
В статье отмечается, что такие сделки подчеркивают зависимость Европы от России в вопросах поставок важнейших товаров, а также растущую роль Турции как "перевалочного узла". Согласно Financial Times, некоторые европейские чиновники утверждают, что торговля с Россией через третьи страны, такие как Турция, Китай и ОАЭ, снижает эффективность западных санкций.
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) – российский горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране, объединяющий более 40 промышленных предприятий в России и за рубежом.
Glencore - одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых - является и производителем, и трейдером сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира расположена в швейцарском Бааре.
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