https://ria.ru/20230926/svo-1898643994.html

Российские войска улучшили позиции на трех направлениях

Российские войска улучшили позиции на трех направлениях - РИА Новости, 26.09.2023

Российские войска улучшили позиции на трех направлениях

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском, Марьинском и Артемовском направлениях боевых действий, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T10:15

2023-09-26T10:15

2023-09-26T11:37

специальная военная операция на украине

россия

украина

красногоровка

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские военные улучшили позиции на Авдеевском, Марьинском и Артемовском направлениях боевых действий, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Авдеевское и Марьинское направления: за последние сутки есть объективные улучшения позиций. Сейчас там не только серая зона расширена, но и уничтожено несколько опорных пунктов противника. Это направление Красногоровки, Водяного", — сказал он.Российские подразделения также продвинулись и теперь пытаются удержать позиции по северному флангу Артемовска — в районах бывших населенных пунктов Орехово-Васильевка и Берховка."Противник вчера не понимал, что делать, потому что они-то сконцентрировали свои усилия на южном фланге, а тут с севера. Но я думаю, это не последние сюрпризы от наших ребят", — добавил глава ДНР.По его словам, на Угледарском направлении существенных изменений нет, ВСУ собирают "определенные силы", пытаются провести ротацию. Еще не менее трех батальонов, как утверждает Пушилин, прибыли на Краснолиманское направление, там "какое-то обострение будет".ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230924/tsenzura-1898311537.html

россия

украина

красногоровка

донецкая народная республика

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россия, украина, красногоровка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины