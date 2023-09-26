https://ria.ru/20230926/sud-1898786709.html

В Екатеринбурге два подростка до смерти забили мужчину на остановке

В Екатеринбурге два подростка до смерти забили мужчину на остановке - РИА Новости, 26.09.2023

В Екатеринбурге два подростка до смерти забили мужчину на остановке

Молодая пара до смерти забила случайного прохожего в Екатеринбурге за то, что тот якобы грубо ответил на их просьбу угостить сигаретой, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:30

2023-09-26T17:30

2023-09-26T17:30

происшествия

екатеринбург

свердловская область

валерий горелых

александр шульга

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Молодая пара до смерти забила случайного прохожего в Екатеринбурге за то, что тот якобы грубо ответил на их просьбу угостить сигаретой, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Инцидент произошел еще летом, однако журналистам стало известно о нем только на днях. По версии следствия, в ночь на 6 июня юноша и девушка, находясь на автобусной остановке возле одного из домов на улице Ильича в Екатеринбурге, "из личной неприязни" жестоко избили 45-летнего мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте. "Эта криминальная история началась с банальной фразы "Угости сигареткой!", которую молодые люди адресовали к случайно встреченному ими на остановке незнакомому мужчине. Ныне уже обвиняемым показалось, что мужчина грубо им ответил, после чего они стали расправляться с ним с той жестокостью, на которую способны разве что дикие хищники, почувствовавшие запах крови не могущей дать отпор жертвы. Участь потерпевшего, с учетом полученных им более 60 ударов руками и ногами, к сожалению, была предрешена. А через несколько дней, когда сыщики территориального ОВД вышли на след фигурантов, на ближайшие несколько лет была предрешена и участь самих обвиняемых", – сказал Горелых. Как отметил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, двое местных жителей обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

https://ria.ru/20230904/kriminal-1893705246.html

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, валерий горелых, александр шульга