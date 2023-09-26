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Украинский суд оставил под стражей экс-президента "Мотор Сич"
Украинский суд оставил под стражей экс-президента "Мотор Сич" - РИА Новости, 26.09.2023
Украинский суд оставил под стражей экс-президента "Мотор Сич"
Украинский суд оставил экс-президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в госизмене, под стражей до 22 октября, сообщает во РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:00
2023-09-26T16:00
2023-09-26T16:00
украина
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мотор сич
служба безопасности украины
вячеслав богуслаев
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Украинский суд оставил экс-президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в госизмене, под стражей до 22 октября, сообщает во вторник телеканал "Общественное". "Суд отклонил апелляцию адвоката экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в госизмене, и оставил в силе решение первой инстанции. Таким образом, Богуслаев будет оставаться под стражей до 22 октября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Служба безопасности Украины 23 октября 2022 года заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
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украина, россия, мотор сич, служба безопасности украины, вячеслав богуслаев
Украина, Россия, Мотор Сич, Служба безопасности Украины, Вячеслав Богуслаев
Украинский суд оставил под стражей экс-президента "Мотор Сич"
Общественное: суд оставил под стражей экс-президента "Мотор Сич" Богуслаева