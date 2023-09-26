https://ria.ru/20230926/sud-1898667533.html

Суд утвердил сроки фигурантам третьего дела о пожаре в "Зимней вишне"

Суд утвердил сроки фигурантам третьего дела о пожаре в "Зимней вишне" - РИА Новости, 26.09.2023

Суд утвердил сроки фигурантам третьего дела о пожаре в "Зимней вишне"

Кемеровский областной суд утвердил сроки лишения свободы фигурантам третьего дела о пожаре в "Зимней вишне": экс-главе регионального Госстройнадзора Танзиле... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:21

2023-09-26T11:21

2023-09-26T11:21

происшествия

кемерово

россия

кемеровский областной суд

госстройнадзор

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891965644_161:412:3067:2047_1920x0_80_0_0_56fe798552ec79d052f05bcfa5981555.jpg

КЕМЕРОВО, 26 сен – РИА Новости. Кемеровский областной суд утвердил сроки лишения свободы фигурантам третьего дела о пожаре в "Зимней вишне": экс-главе регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову, заместителю Светлане Шенгерей и гендиректору строительной компании, реконструировавшей здание торгового центра, Никите Чередниченко. Как сообщается на сайте суда, апелляционные жалобы на приговор, вынесенный Центральным районным судом Кемерово, поступили как от осужденных и их защитников, так и от представителей потерпевших. В декабре 2021 года Комкова получила 18 лет колонии, Чередниченко - 15 лет, Комков - 10 лет, Шенгерей - 7 лет. Первым троим также назначены штрафы от 70 до 80 миллионов рублей. "Назначено окончательное наказание Чередниченко Н.П. в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом размере 70 500 000 рублей, с ограничением свободы на срок 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях, на 10 лет. Этот же приговор в части обращении взыскания на арестованное имущество осуждённых Чередниченко Н.П., Комковой Т.К., Комкова Э.В. отменён, сохранён арест на имущество до исполнения приговора в части назначенного штрафа. В остальной части приговор Центрального районного суда г. Кемерово от 20 декабря 2021 года оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", – говорится в сообщении. Кемеровский областной суд незначительно изменил приговор первой инстанции - в частности, исключил Чередниченко наказание в виде лишения на три года права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях. По данным следствия, в 2013-2014 годах Комкова вместе с сыном и Чередниченко получила 7 миллионов рублей от застройщика – гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" (здание, где расположился ТЦ, принадлежало именно этой фабрике). Взамен она не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания. Когда позже нарушения при реконструкции здания повторно вскрылись в ходе инспекции, Комкова и ее подчиненная Шенгерей тоже закрыли на них глаза. По данным следствия, Шенгерей прописала в акте обследования, что здание соответствует всем нормам, а Комкова его утвердила. После этого здание ТЦ было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года и стал одним из самых разрушительных в истории России. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети. Всего СК расследовал четыре дела о пожаре в "Зимней вишне". Всем фигурантам Заводский и Центральный районный суды Кемерово назначили наказания от 5 до 18 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230926/kagarlitskiy-1898648802.html

https://ria.ru/20230926/sud-1898627827.html

кемерово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемерово, россия, кемеровский областной суд, госстройнадзор, следственный комитет россии (ск рф)