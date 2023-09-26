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В Москве руководителя преступной организации приговорили к 25 годам - РИА Новости, 26.09.2023
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08:43 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/sud-1898627827.html
В Москве руководителя преступной организации приговорили к 25 годам
В Москве руководителя преступной организации приговорили к 25 годам - РИА Новости, 26.09.2023
В Москве руководителя преступной организации приговорили к 25 годам
Савеловский суд Москвы приговорил руководителя преступной организации "29-комплекс" Адыгана Саляхова к 25 годам колонии строгого режима за организацию заказного РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T08:43
2023-09-26T08:43
происшествия
москва
ильшат гафуров
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил руководителя преступной организации "29-комплекс" Адыгана Саляхова к 25 годам колонии строгого режима за организацию заказного убийства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "По совокупности преступления, предусмотренного п.п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ и преступлений, за которые Саляхов А.А. осужден приговором Верховного суда Республики Татарстан от 17.06.2006 года, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Саляхову А.А. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима",- сказала собеседница агентства. По данным РИА Новости, уголовное дело Саляхова связано с организацией убийства бизнесмена из Татарстана Айдара Исрафилова, в причастности к убийству которого также обвиняют ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, дело которого в настоящее время слушает Савеловский суд. Саляхов как свидетель выступал на одном из заседаний по делу Гафурова и давал изобличающие показания на ректора. По его словам, Гафуров являлся заказчиком убийства Исрафилова из-за неприязненных отношений. Ректор свою вину не признал.
https://ria.ru/20230925/srok-1898569312.html
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происшествия, москва, ильшат гафуров
Происшествия, Москва, Ильшат Гафуров
В Москве руководителя преступной организации приговорили к 25 годам

В Москве суд приговорил руководителя организации "29-комплекс" к 25 годам

© iStock.com / AndreyPopovСудья
Судья - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© iStock.com / AndreyPopov
Судья. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил руководителя преступной организации "29-комплекс" Адыгана Саляхова к 25 годам колонии строгого режима за организацию заказного убийства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"По совокупности преступления, предусмотренного п.п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ и преступлений, за которые Саляхов А.А. осужден приговором Верховного суда Республики Татарстан от 17.06.2006 года, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Саляхову А.А. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима",- сказала собеседница агентства.
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По данным РИА Новости, уголовное дело Саляхова связано с организацией убийства бизнесмена из Татарстана Айдара Исрафилова, в причастности к убийству которого также обвиняют ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, дело которого в настоящее время слушает Савеловский суд.
Саляхов как свидетель выступал на одном из заседаний по делу Гафурова и давал изобличающие показания на ректора. По его словам, Гафуров являлся заказчиком убийства Исрафилова из-за неприязненных отношений. Ректор свою вину не признал.
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