https://ria.ru/20230926/sud-1898626719.html

Экс-мэра Еревана арестовали по обвинению в подготовке переворота

Экс-мэра Еревана арестовали по обвинению в подготовке переворота - РИА Новости, 26.09.2023

Экс-мэра Еревана арестовали по обвинению в подготовке переворота

Суд в Армении арестовал экс-мэра Еревана, бывшего руководителя союза добровольцев Альберта Базеяна по обвинению в подготовке к узурпации власти, сообщил его... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T08:27

2023-09-26T08:27

2023-09-26T08:27

в мире

армения

ереван

никол пашинян

ситуация в зоне карабахского конфликта

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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Суд в Армении арестовал экс-мэра Еревана, бывшего руководителя союза добровольцев Альберта Базеяна по обвинению в подготовке к узурпации власти, сообщил его адвокат Георгий Меликян. "Ходатайство следователя (об аресте Базеяна - ред.) полностью удовлетворено", - написал Меликян в соцсетях. Он назвал безосновательным обвинение в "подготовке к узурпации власти вплоть до физического уничтожения (премьер-министра Армении – ред.) Никола Пашиняна". По словам адвоката, обвинение строится на показании одного человека. Ранее Служба национальной безопасности Армении заявила, что в стране была раскрыта подготовка к узурпации власти, задержаны восемь человек, в том числе Базеян. Возбуждено уголовное дело, проведены обыски.

https://ria.ru/20230924/erevan-1898358724.html

https://ria.ru/20230925/sotrudnichestvo-1898580290.html

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в мире, армения, ереван, никол пашинян, ситуация в зоне карабахского конфликта