https://ria.ru/20230926/sud-1898626719.html
Экс-мэра Еревана арестовали по обвинению в подготовке переворота
Экс-мэра Еревана арестовали по обвинению в подготовке переворота - РИА Новости, 26.09.2023
Экс-мэра Еревана арестовали по обвинению в подготовке переворота
Суд в Армении арестовал экс-мэра Еревана, бывшего руководителя союза добровольцев Альберта Базеяна по обвинению в подготовке к узурпации власти, сообщил его... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T08:27
2023-09-26T08:27
2023-09-26T08:27
в мире
армения
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Суд в Армении арестовал экс-мэра Еревана, бывшего руководителя союза добровольцев Альберта Базеяна по обвинению в подготовке к узурпации власти, сообщил его адвокат Георгий Меликян. "Ходатайство следователя (об аресте Базеяна - ред.) полностью удовлетворено", - написал Меликян в соцсетях. Он назвал безосновательным обвинение в "подготовке к узурпации власти вплоть до физического уничтожения (премьер-министра Армении – ред.) Никола Пашиняна". По словам адвоката, обвинение строится на показании одного человека. Ранее Служба национальной безопасности Армении заявила, что в стране была раскрыта подготовка к узурпации власти, задержаны восемь человек, в том числе Базеян. Возбуждено уголовное дело, проведены обыски.
https://ria.ru/20230924/erevan-1898358724.html
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в мире, армения, ереван, никол пашинян, ситуация в зоне карабахского конфликта
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Ситуация в зоне карабахского конфликта
Экс-мэра Еревана арестовали по обвинению в подготовке переворота
Меликян: суд арестовал экс-мэра Еревана по обвинению в подготовке переворота