https://ria.ru/20230926/stazhirovka-1898637188.html

Журналисты из стран арабского мира участвуют в очной стажировке SputnikPro

Журналисты из стран арабского мира участвуют в очной стажировке SputnikPro - РИА Новости, 26.09.2023

Журналисты из стран арабского мира участвуют в очной стажировке SputnikPro

В штаб-квартире Международного информационного агентства и радио Sputnik проходит специальная сессия просветительского проекта SputnikPro "MENA и Россия:... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T09:34

2023-09-26T09:34

2023-09-26T09:34

новости агентства

ближний восток

северная африка

саудовская аравия

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. В штаб-квартире Международного информационного агентства и радио Sputnik проходит специальная сессия просветительского проекта SputnikPro "MENA и Россия: предыстория, нарративы и перспективы" для молодых журналистов из 10 стран Ближнего Востока и Северной Африки. Проект реализуется совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству в рамках программы InteRussia и продолжает цикл стажировок для иностранных журналистов в 2023 году.Участниками осенней сессии стали 12 представителей ведущих СМИ Ближнего Востока и Северной Африки. Среди них: информационные агентства SPA (Саудовская Аравия), WAM (Объединенные Арабские Эмираты), LNA (Ливия), TAP (Тунис), медиасеть Al Mayadeen (Ливан), газеты Bayane Alyaouume (Марокко), Al Akhbar(Египет), Le Jeune Indépendant (Алжир) и другие.В программе – мастер-классы от ведущих экспертов Sputnik, профильные мероприятия партнеров и экскурсии по Москве и Санкт-Петербургу.После торжественного открытия, в котором приняли участие директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков, заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов и координатор научных проектов Фонда имени А.М. Горчакова Ляна Дымова, участники поделились своими ожиданиями от программы.Карим Чарара из Ливана говорит, что его впечатлила полная программа проекта: "Я очень надеюсь, что сессии и встречи по программе будут полезны для нас всех – кажется, что нас ждет интересный месяц"Анвар Аль Кахтани из Саудовской Аравии согласна с ним: "Мне кажется, что программа SputnikPro будет полезна для профессиональной и социальной сфер моей жизни. Я вижу, насколько интересно встречать новых людей, изучать новую культуру и получать навыки в сфере медиа. Уверена, что этот месяц пройдет незабываемо".SputnikPro – просветительский проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 10 000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 27 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

ближний восток

северная африка

саудовская аравия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости агентства, ближний восток, северная африка, саудовская аравия