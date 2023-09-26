Журналисты из стран арабского мира участвуют в очной стажировке SputnikPro
© РИА Новости / Алексей НикольскийОчная стажировка SputnikPro для журналистов из стран Ближнего Востока и Северной Африки
Очная стажировка SputnikPro для журналистов из стран Ближнего Востока и Северной Африки
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. В штаб-квартире Международного информационного агентства и радио Sputnik проходит специальная сессия просветительского проекта SputnikPro "MENA и Россия: предыстория, нарративы и перспективы" для молодых журналистов из 10 стран Ближнего Востока и Северной Африки. Проект реализуется совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству в рамках программы InteRussia и продолжает цикл стажировок для иностранных журналистов в 2023 году.
Участниками осенней сессии стали 12 представителей ведущих СМИ Ближнего Востока и Северной Африки. Среди них: информационные агентства SPA (Саудовская Аравия), WAM (Объединенные Арабские Эмираты), LNA (Ливия), TAP (Тунис), медиасеть Al Mayadeen (Ливан), газеты Bayane Alyaouume (Марокко), Al Akhbar(Египет), Le Jeune Indépendant (Алжир) и другие.
В программе – мастер-классы от ведущих экспертов Sputnik, профильные мероприятия партнеров и экскурсии по Москве и Санкт-Петербургу.
© РИА Новости / Алексей НикольскийДиректор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков, заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов и координатор научных проектов Фонда имени А.М. Горчакова Ляна Дымова на открытии стажировки SputnikPro
Директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков, заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов и координатор научных проектов Фонда имени А.М. Горчакова Ляна Дымова на открытии стажировки SputnikPro
После торжественного открытия, в котором приняли участие директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков, заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов и координатор научных проектов Фонда имени А.М. Горчакова Ляна Дымова, участники поделились своими ожиданиями от программы.
Карим Чарара из Ливана говорит, что его впечатлила полная программа проекта: "Я очень надеюсь, что сессии и встречи по программе будут полезны для нас всех – кажется, что нас ждет интересный месяц"
Анвар Аль Кахтани из Саудовской Аравии согласна с ним: "Мне кажется, что программа SputnikPro будет полезна для профессиональной и социальной сфер моей жизни. Я вижу, насколько интересно встречать новых людей, изучать новую культуру и получать навыки в сфере медиа. Уверена, что этот месяц пройдет незабываемо".
© РИА Новости / Алексей НикольскийУчастники очной стажировки SputnikPro для журналистов из стран Ближнего Востока и Северной Африки
Участники очной стажировки SputnikPro для журналистов из стран Ближнего Востока и Северной Африки
SputnikPro – просветительский проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 10 000 слушателей из 80+ государств.
Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 27 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.