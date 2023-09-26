https://ria.ru/20230926/ssha-1898625817.html

Кандидат в сенат США призвала расследовать теракт на "Северных потоках"

Кандидат в сенат США призвала расследовать теракт на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.09.2023

Кандидат в сенат США призвала расследовать теракт на "Северных потоках"

Независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр выступает за проведение как международного расследования, так и разбирательства в конгрессе США по... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T08:09

2023-09-26T08:09

2023-09-26T08:09

в мире

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сеймур херш

джо байден

северный поток

северный поток — 2

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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. Независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр выступает за проведение как международного расследования, так и разбирательства в конгрессе США по поводу произошедшего год назад теракта на трубопроводах "Северные потоки". "Должно быть проведено расследование", - сказала Сэйр РИА Новости. В ответ на вопрос о том, должно ли оно быть международным, кандидат указала: "Абсолютно". По ее мнению, также должно быть проведено расследование конгрессом США Как полагает Сэйр, для проведения расследования конгрессом США американскому народу надо потребовать этого. "Мы должны обратить внимание американского народа, чтобы он потребовал этого от конгресса. Вы видите, что многие конгрессмены уже не с таким энтузиазмом относятся к отправке вооружений Украине на миллиарды долларов. Есть давление от избирателей", - заявила Сэйр. По ее мнению, если граждане США "поймут, что это была незаконная, секретная операция госдепартамента, военных..., то, возможно, это (расследование - ред.) случится". Как считает Сэйр, будет полезным, если CNN, New York Times, газеты, решат активнее освещать этот сюжет. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.

https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html

https://ria.ru/20230926/gaz-1898615495.html

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в мире, сша, сеймур херш, джо байден, северный поток, северный поток — 2