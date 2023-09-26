https://ria.ru/20230926/srok-1898763619.html
В Башкирии подростку дали условный срок за поножовщину на выпускном
В Башкирии подростку дали условный срок за поножовщину на выпускном - РИА Новости, 26.09.2023
В Башкирии подростку дали условный срок за поножовщину на выпускном
Подросток, который ранил ножом двух мальчиков во время празднования выпускного в Башкирии, получил условный срок, сообщили в прокуратуре республики. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:18
2023-09-26T16:18
2023-09-26T16:18
происшествия
иглинский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
УФА, 26 сен – РИА Новости. Подросток, который ранил ножом двух мальчиков во время празднования выпускного в Башкирии, получил условный срок, сообщили в прокуратуре республики. Инцидент произошел в конце мая на берегу озера вблизи села Алаторка Иглинского района, где компания девятиклассников жарила шашлыки в честь окончания школы. Между тремя парнями возник конфликт, и 15-летний подросток ножом ранил двух своих обидчиков: одного в живот, другого – в грудь. Пострадавших госпитализировали, уголовное дело было заведено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Иглинский районный суд "назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также удовлетворил исковые требования одного из потерпевших о возмещении морального вреда в размере 150 тысяч рублей", сообщает прокуратура. Подсудимый, которому уже исполнилось 16, вину признал, добавило надзорное ведомство.
https://ria.ru/20230828/draka-1892621785.html
иглинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иглинский район
Происшествия, Иглинский район
В Башкирии подростку дали условный срок за поножовщину на выпускном
В Башкирии 15-летнему подростку дали условный срок за поножовщину на выпускном