https://ria.ru/20230926/srok-1898763619.html

В Башкирии подростку дали условный срок за поножовщину на выпускном

В Башкирии подростку дали условный срок за поножовщину на выпускном - РИА Новости, 26.09.2023

В Башкирии подростку дали условный срок за поножовщину на выпускном

Подросток, который ранил ножом двух мальчиков во время празднования выпускного в Башкирии, получил условный срок, сообщили в прокуратуре республики. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:18

2023-09-26T16:18

2023-09-26T16:18

происшествия

иглинский район

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УФА, 26 сен – РИА Новости. Подросток, который ранил ножом двух мальчиков во время празднования выпускного в Башкирии, получил условный срок, сообщили в прокуратуре республики. Инцидент произошел в конце мая на берегу озера вблизи села Алаторка Иглинского района, где компания девятиклассников жарила шашлыки в честь окончания школы. Между тремя парнями возник конфликт, и 15-летний подросток ножом ранил двух своих обидчиков: одного в живот, другого – в грудь. Пострадавших госпитализировали, уголовное дело было заведено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Иглинский районный суд "назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также удовлетворил исковые требования одного из потерпевших о возмещении морального вреда в размере 150 тысяч рублей", сообщает прокуратура. Подсудимый, которому уже исполнилось 16, вину признал, добавило надзорное ведомство.

https://ria.ru/20230828/draka-1892621785.html

иглинский район

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происшествия, иглинский район