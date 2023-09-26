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В Башкирии подростку дали условный срок за поножовщину на выпускном - РИА Новости, 26.09.2023
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16:18 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/srok-1898763619.html
В Башкирии подростку дали условный срок за поножовщину на выпускном
В Башкирии подростку дали условный срок за поножовщину на выпускном - РИА Новости, 26.09.2023
В Башкирии подростку дали условный срок за поножовщину на выпускном
Подросток, который ранил ножом двух мальчиков во время празднования выпускного в Башкирии, получил условный срок, сообщили в прокуратуре республики. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:18
2023-09-26T16:18
происшествия
иглинский район
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УФА, 26 сен – РИА Новости. Подросток, который ранил ножом двух мальчиков во время празднования выпускного в Башкирии, получил условный срок, сообщили в прокуратуре республики. Инцидент произошел в конце мая на берегу озера вблизи села Алаторка Иглинского района, где компания девятиклассников жарила шашлыки в честь окончания школы. Между тремя парнями возник конфликт, и 15-летний подросток ножом ранил двух своих обидчиков: одного в живот, другого – в грудь. Пострадавших госпитализировали, уголовное дело было заведено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Иглинский районный суд "назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также удовлетворил исковые требования одного из потерпевших о возмещении морального вреда в размере 150 тысяч рублей", сообщает прокуратура. Подсудимый, которому уже исполнилось 16, вину признал, добавило надзорное ведомство.
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происшествия, иглинский район
Происшествия, Иглинский район
В Башкирии подростку дали условный срок за поножовщину на выпускном

В Башкирии 15-летнему подростку дали условный срок за поножовщину на выпускном

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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УФА, 26 сен – РИА Новости. Подросток, который ранил ножом двух мальчиков во время празднования выпускного в Башкирии, получил условный срок, сообщили в прокуратуре республики.
Инцидент произошел в конце мая на берегу озера вблизи села Алаторка Иглинского района, где компания девятиклассников жарила шашлыки в честь окончания школы. Между тремя парнями возник конфликт, и 15-летний подросток ножом ранил двух своих обидчиков: одного в живот, другого – в грудь. Пострадавших госпитализировали, уголовное дело было заведено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Иглинский районный суд "назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также удовлетворил исковые требования одного из потерпевших о возмещении морального вреда в размере 150 тысяч рублей", сообщает прокуратура.
Подсудимый, которому уже исполнилось 16, вину признал, добавило надзорное ведомство.
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