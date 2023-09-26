https://ria.ru/20230926/sredstva-1898822788.html

Совфед запретит не поднадзорным ЦБ организациям привлекать средства физлиц

Совфед запретит не поднадзорным ЦБ организациям привлекать средства физлиц - РИА Новости, 26.09.2023

Совфед запретит не поднадзорным ЦБ организациям привлекать средства физлиц

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в соответствии с которым организациям, не поднадзорным Банку России, чья деятельность не регулируется законодательно,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T20:21

2023-09-26T20:21

2023-09-26T20:21

экономика

россия

николай журавлев

анатолий артамонов

константин долгов

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в соответствии с которым организациям, не поднадзорным Банку России, чья деятельность не регулируется законодательно, запрещается привлекать в качестве инвестиций средства физических лиц, штраф может составить до одного миллиона рублей. Изменения вносятся в закон "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" и в закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг". Законодательную инициативу подготовили сенаторы Николай Журавлев, Анатолий Артамонов, Мухарбий Ульбашев, Константин Долгов, Александр Шендерюк-Жидков, Артем Шейкин, а также депутаты ГД. "Предлагаем на законодательном уровне установить запрет для организаций, не поднадзорных Банку России, чья деятельность не регулируется законодательно, привлекать в качестве инвестиций средства физических лиц. За нарушение этого запрета предусматриваем наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей или приостановки деятельности на срок до 90 суток. Следующим этапом рассматриваем также возможность введения уголовной ответственности", - сообщил Журавлев журналистам. По словам политика, необходимость принятия закона обусловлена тем, что в стране по-прежнему актуальна проблема деятельности финансовых пирамид. "Она оказывает негативное влияние на российский финансовый рынок, может повлечь потерю денежных средств значительной части населения, а также подрывает доверие граждан к финансовым инструментам"., - отметил Журавлев. Привлечение инвестиций физических лиц путем публичной оферты, в соответствии с законопроектом, допускается, если такое право предусмотрено федеральными законами. Оказание услуг по привлечению инвестиций физических лиц путем публичной оферты допускается финансовыми организациями, эмитентами в связи с размещением эмиссионных ценных бумаг и лицами, уполномоченными действовать от имени и в их интересах, пояснил сенатор. Помимо этого, в Государственную Думу также вносятся два законопроекта, связанные с вышеуказанным. Первый из них - "О внесении изменений в пункт 6 статьи 807 части второй Гражданского кодекса РФ" (привлечение средств физлиц) - предлагает распространить действие нормы этой статьи на всех потенциальных заемщиков, вне зависимости от того, имеют ли они статус юридического лица или нет, сказал Журавлев. Вторым корреспондирующим законопроектом - "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" - предлагается закрепить в КоАП РФ ответственность за осуществление деятельности по привлечению инвестиций лицами, не имеющими на это права. "Разработанные законопроекты послужат эффективным механизмом борьбы с финансовыми пирамидами и другими недобросовестными участниками финансового рынка, которые несут повышенные риски для граждан", - подчеркнул Журавлев.

https://ria.ru/20230926/perevody-1898746830.html

https://ria.ru/20230920/tsb-1897615319.html

https://ria.ru/20230915/rubl-1896562345.html

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экономика, россия, николай журавлев, анатолий артамонов, константин долгов, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)