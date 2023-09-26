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Совфед запретит не поднадзорным ЦБ организациям привлекать средства физлиц - РИА Новости, 26.09.2023
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20:21 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/sredstva-1898822788.html
Совфед запретит не поднадзорным ЦБ организациям привлекать средства физлиц
Совфед запретит не поднадзорным ЦБ организациям привлекать средства физлиц - РИА Новости, 26.09.2023
Совфед запретит не поднадзорным ЦБ организациям привлекать средства физлиц
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в соответствии с которым организациям, не поднадзорным Банку России, чья деятельность не регулируется законодательно,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T20:21
2023-09-26T20:21
экономика
россия
николай журавлев
анатолий артамонов
константин долгов
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в соответствии с которым организациям, не поднадзорным Банку России, чья деятельность не регулируется законодательно, запрещается привлекать в качестве инвестиций средства физических лиц, штраф может составить до одного миллиона рублей. Изменения вносятся в закон "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" и в закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг". Законодательную инициативу подготовили сенаторы Николай Журавлев, Анатолий Артамонов, Мухарбий Ульбашев, Константин Долгов, Александр Шендерюк-Жидков, Артем Шейкин, а также депутаты ГД. "Предлагаем на законодательном уровне установить запрет для организаций, не поднадзорных Банку России, чья деятельность не регулируется законодательно, привлекать в качестве инвестиций средства физических лиц. За нарушение этого запрета предусматриваем наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей или приостановки деятельности на срок до 90 суток. Следующим этапом рассматриваем также возможность введения уголовной ответственности", - сообщил Журавлев журналистам. По словам политика, необходимость принятия закона обусловлена тем, что в стране по-прежнему актуальна проблема деятельности финансовых пирамид. "Она оказывает негативное влияние на российский финансовый рынок, может повлечь потерю денежных средств значительной части населения, а также подрывает доверие граждан к финансовым инструментам"., - отметил Журавлев. Привлечение инвестиций физических лиц путем публичной оферты, в соответствии с законопроектом, допускается, если такое право предусмотрено федеральными законами. Оказание услуг по привлечению инвестиций физических лиц путем публичной оферты допускается финансовыми организациями, эмитентами в связи с размещением эмиссионных ценных бумаг и лицами, уполномоченными действовать от имени и в их интересах, пояснил сенатор. Помимо этого, в Государственную Думу также вносятся два законопроекта, связанные с вышеуказанным. Первый из них - "О внесении изменений в пункт 6 статьи 807 части второй Гражданского кодекса РФ" (привлечение средств физлиц) - предлагает распространить действие нормы этой статьи на всех потенциальных заемщиков, вне зависимости от того, имеют ли они статус юридического лица или нет, сказал Журавлев. Вторым корреспондирующим законопроектом - "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" - предлагается закрепить в КоАП РФ ответственность за осуществление деятельности по привлечению инвестиций лицами, не имеющими на это права. "Разработанные законопроекты послужат эффективным механизмом борьбы с финансовыми пирамидами и другими недобросовестными участниками финансового рынка, которые несут повышенные риски для граждан", - подчеркнул Журавлев.
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экономика, россия, николай журавлев, анатолий артамонов, константин долгов, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Николай Журавлев, Анатолий Артамонов, Константин Долгов, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Совфед запретит не поднадзорным ЦБ организациям привлекать средства физлиц

Сенаторы СФ запретят не поднадзорным ЦБ организациям привлекать средства физлиц

© Фото : Совет Федерации/Eugene EgorovЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : Совет Федерации/Eugene Egorov
Заседание Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в соответствии с которым организациям, не поднадзорным Банку России, чья деятельность не регулируется законодательно, запрещается привлекать в качестве инвестиций средства физических лиц, штраф может составить до одного миллиона рублей.
Изменения вносятся в закон "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" и в закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг". Законодательную инициативу подготовили сенаторы Николай Журавлев, Анатолий Артамонов, Мухарбий Ульбашев, Константин Долгов, Александр Шендерюк-Жидков, Артем Шейкин, а также депутаты ГД.
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"Предлагаем на законодательном уровне установить запрет для организаций, не поднадзорных Банку России, чья деятельность не регулируется законодательно, привлекать в качестве инвестиций средства физических лиц. За нарушение этого запрета предусматриваем наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей или приостановки деятельности на срок до 90 суток. Следующим этапом рассматриваем также возможность введения уголовной ответственности", - сообщил Журавлев журналистам.
По словам политика, необходимость принятия закона обусловлена тем, что в стране по-прежнему актуальна проблема деятельности финансовых пирамид. "Она оказывает негативное влияние на российский финансовый рынок, может повлечь потерю денежных средств значительной части населения, а также подрывает доверие граждан к финансовым инструментам"., - отметил Журавлев.
Привлечение инвестиций физических лиц путем публичной оферты, в соответствии с законопроектом, допускается, если такое право предусмотрено федеральными законами. Оказание услуг по привлечению инвестиций физических лиц путем публичной оферты допускается финансовыми организациями, эмитентами в связи с размещением эмиссионных ценных бумаг и лицами, уполномоченными действовать от имени и в их интересах, пояснил сенатор. Помимо этого, в Государственную Думу также вносятся два законопроекта, связанные с вышеуказанным. Первый из них - "О внесении изменений в пункт 6 статьи 807 части второй Гражданского кодекса РФ" (привлечение средств физлиц) - предлагает распространить действие нормы этой статьи на всех потенциальных заемщиков, вне зависимости от того, имеют ли они статус юридического лица или нет, сказал Журавлев.
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Вторым корреспондирующим законопроектом - "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" - предлагается закрепить в КоАП РФ ответственность за осуществление деятельности по привлечению инвестиций лицами, не имеющими на это права.
"Разработанные законопроекты послужат эффективным механизмом борьбы с финансовыми пирамидами и другими недобросовестными участниками финансового рынка, которые несут повышенные риски для граждан", - подчеркнул Журавлев.
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ЭкономикаРоссияНиколай ЖуравлевАнатолий АртамоновКонстантин ДолговГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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