https://ria.ru/20230926/spg-1898730541.html
Эксперт объяснил, почему Европа не откажется от российского СПГ
Эксперт объяснил, почему Европа не откажется от российского СПГ - РИА Новости, 26.09.2023
Эксперт объяснил, почему Европа не откажется от российского СПГ
Европа, опасаясь холодной зимы, не сможет в ближайшее время отказаться от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России, заявил РИА Новости замглавы Фонда РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:30
2023-09-26T14:30
2023-09-26T14:30
европа
евросоюз
еврокомиссия
алексей гривач
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Европа, опасаясь холодной зимы, не сможет в ближайшее время отказаться от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "В ближайшем будущем вряд ли. Они очень опасаются предстоящей зимы, так как есть риски физического дефицита газа в случае неблагоприятных погодных условий, не говоря уже о ценовых ралли", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном отказе Европы от российского СПГ. По словам собеседника агентства, отказ от закупки российского СПГ по действующим долгосрочным контрактам обернется для европейских стран финансовыми издержками. При запрете на ввоз сжиженного природного газа из России Европа не сможет поставить газ на свои местные терминалы. Тогда придется либо везти на другие терминалы и использовать своповые поставки, либо отказываться от груза и платить неустойку производителю. Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил в интервью РИА Новости, что Европа в ближайшей перспективе не сможет полностью отказаться от поставок российского газа, включая СПГ. Заполненный объем газохранилищ может покрыть только до трети зимнего спроса в ЕС, приводил Логвинов оценки Еврокомиссии, остальное необходимо восполнять за счет импорта. По его словам, мировые поставки сжиженного природного газа в основном осуществляются по долгосрочным контрактам, при этом значительных свободных объемов на мировом рынке нет.
https://ria.ru/20230926/gaz-1898615495.html
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европа, евросоюз, еврокомиссия, алексей гривач
Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, Алексей Гривач
Эксперт объяснил, почему Европа не откажется от российского СПГ
Эксперт: Европа не откажется от российского СПГ из-за рисков дефицита газа зимой
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Европа, опасаясь холодной зимы, не сможет в ближайшее время отказаться от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
"В ближайшем будущем вряд ли. Они очень опасаются предстоящей зимы, так как есть риски физического дефицита газа в случае неблагоприятных погодных условий, не говоря уже о ценовых ралли", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном отказе Европы от российского СПГ.
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По словам собеседника агентства, отказ от закупки российского СПГ по действующим долгосрочным контрактам обернется для европейских стран финансовыми издержками. При запрете на ввоз сжиженного природного газа из России Европа не сможет поставить газ на свои местные терминалы. Тогда придется либо везти на другие терминалы и использовать своповые поставки, либо отказываться от груза и платить неустойку производителю.
Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил в интервью РИА Новости, что Европа в ближайшей перспективе не сможет полностью отказаться от поставок российского газа, включая СПГ.
Заполненный объем газохранилищ может покрыть только до трети зимнего спроса в ЕС
, приводил Логвинов оценки Еврокомиссии
, остальное необходимо восполнять за счет импорта. По его словам, мировые поставки сжиженного природного газа в основном осуществляются по долгосрочным контрактам, при этом значительных свободных объемов на мировом рынке нет.
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