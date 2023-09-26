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Российский спецназ уничтожил немецкую БМП Marder на Ореховском направлении - РИА Новости, 26.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:11 26.09.2023 (обновлено: 21:20 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/spetsoperatsiya-1898830534.html
Российский спецназ уничтожил немецкую БМП Marder на Ореховском направлении
Российский спецназ уничтожил немецкую БМП Marder на Ореховском направлении - РИА Новости, 26.09.2023
Российский спецназ уничтожил немецкую БМП Marder на Ореховском направлении
Бойцы российского армейского спецназа "Осман" на Ореховском направлении в Запорожской области уничтожили немецкую бронемашину Marder. Соответствующее видео есть РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T21:11
2023-09-26T21:20
специальная военная операция на украине
нато
безопасность
киев
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Бойцы российского армейского спецназа "Осман" на Ореховском направлении в Запорожской области уничтожили немецкую бронемашину Marder. Соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. Бронемашина немецкого производства двигалась вдоль лесопосадки, чтобы доставить очередную партию пехоты на передовую. Российские разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов выявили передвижение бронемашины и передали информацию расчету противотанкового ракетного комплекса. Первая ракета обездвижила машину, а вторая ее добила. В результате попадания ракет машина загорелась и была полностью уничтожена огнем. Украинское контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
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Уничтожение немецкой бронемашины Marder бойцами спецназа "Осман"
Бойцы российского армейского спецназа "Осман" на Ореховском направлении в Запорожской области уничтожили немецкую бронемашину Marder. Соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
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нато, безопасность, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Безопасность, Киев, В мире
Российский спецназ уничтожил немецкую БМП Marder на Ореховском направлении

Спецназ РФ уничтожил немецкую бронемашину Marder на Ореховском направлении

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Бойцы российского армейского спецназа "Осман" на Ореховском направлении в Запорожской области уничтожили немецкую бронемашину Marder. Соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
Бронемашина немецкого производства двигалась вдоль лесопосадки, чтобы доставить очередную партию пехоты на передовую. Российские разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов выявили передвижение бронемашины и передали информацию расчету противотанкового ракетного комплекса. Первая ракета обездвижила машину, а вторая ее добила.
В результате попадания ракет машина загорелась и была полностью уничтожена огнем.
Украинское контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
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