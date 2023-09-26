https://ria.ru/20230926/spetsoperatsiya-1898830534.html

Российский спецназ уничтожил немецкую БМП Marder на Ореховском направлении

Российский спецназ уничтожил немецкую БМП Marder на Ореховском направлении - РИА Новости, 26.09.2023

Российский спецназ уничтожил немецкую БМП Marder на Ореховском направлении

Бойцы российского армейского спецназа "Осман" на Ореховском направлении в Запорожской области уничтожили немецкую бронемашину Marder. Соответствующее видео есть РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T21:11

2023-09-26T21:11

2023-09-26T21:20

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Бойцы российского армейского спецназа "Осман" на Ореховском направлении в Запорожской области уничтожили немецкую бронемашину Marder. Соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. Бронемашина немецкого производства двигалась вдоль лесопосадки, чтобы доставить очередную партию пехоты на передовую. Российские разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов выявили передвижение бронемашины и передали информацию расчету противотанкового ракетного комплекса. Первая ракета обездвижила машину, а вторая ее добила. В результате попадания ракет машина загорелась и была полностью уничтожена огнем. Украинское контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

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Уничтожение немецкой бронемашины Marder бойцами спецназа "Осман" Бойцы российского армейского спецназа "Осман" на Ореховском направлении в Запорожской области уничтожили немецкую бронемашину Marder. Соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. 2023-09-26T21:11 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, безопасность, киев, в мире