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Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ у Киселевки

Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ у Киселевки - РИА Новости, 26.09.2023

Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ у Киселевки

Российские военные нанесли удар крылатой ракетой по складу вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:26

2023-09-26T18:26

2023-09-26T19:48

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские военные нанесли удар крылатой ракетой по складу вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области, сообщило Минобороны."Двадцать пятого сентября текущего года крылатой ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области", — говорится в публикации.Вооруженным силам удалось уничтожить 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра.Как сообщало министерство днем, за минувшие сутки благодаря успешным действиям российской армии ВСУ потеряли на Херсонском направлении более пятнадцати военных и десять автомобилей.На прошлой неделе ВС России ударили по местам хранения украинских боеприпасов с обедненным ураном и крылатых ракет Storm Shadow. В Минобороны уточнили, что все назначенные цели поражены. Кроме складов, под удар попали центры радиотехнической разведки и подготовки украинских диверсантов.

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Уничтожение крылатой ракетой склада ВСУ с боеприпасами Российские военные ударом крылатой ракеты в понедельник уничтожили объединенный склад вооружения и боеприпасов ВСУ с более чем 3 тысячами тонн боеприпасов, сообщило во вторник министерство обороны РФ. 2023-09-26T18:26 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, херсонская область , вооруженные силы рф