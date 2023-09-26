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Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ у Киселевки - РИА Новости, 26.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:26 26.09.2023 (обновлено: 19:48 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/spetsoperatsiya-1898801845.html
Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ у Киселевки
Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ у Киселевки - РИА Новости, 26.09.2023
Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ у Киселевки
Российские военные нанесли удар крылатой ракетой по складу вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:26
2023-09-26T19:48
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
в мире
херсонская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские военные нанесли удар крылатой ракетой по складу вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области, сообщило Минобороны.&quot;Двадцать пятого сентября текущего года крылатой ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области&quot;, — говорится в публикации.Вооруженным силам удалось уничтожить 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра.Как сообщало министерство днем, за минувшие сутки благодаря успешным действиям российской армии ВСУ потеряли на Херсонском направлении более пятнадцати военных и десять автомобилей.На прошлой неделе ВС России ударили по местам хранения украинских боеприпасов с обедненным ураном и крылатых ракет Storm Shadow. В Минобороны уточнили, что все назначенные цели поражены. Кроме складов, под удар попали центры радиотехнической разведки и подготовки украинских диверсантов.
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Уничтожение крылатой ракетой склада ВСУ с боеприпасами
Российские военные ударом крылатой ракеты в понедельник уничтожили объединенный склад вооружения и боеприпасов ВСУ с более чем 3 тысячами тонн боеприпасов, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ у Киселевки

МО: ВС РФ крылатой ракетой поразили склад боеприпасов ВСУ у Киселевки

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские военные нанесли удар крылатой ракетой по складу вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области, сообщило Минобороны.
«

"Двадцать пятого сентября текущего года крылатой ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области", — говорится в публикации.

Вооруженным силам удалось уничтожить 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра.
Как сообщало министерство днем, за минувшие сутки благодаря успешным действиям российской армии ВСУ потеряли на Херсонском направлении более пятнадцати военных и десять автомобилей.
На прошлой неделе ВС России ударили по местам хранения украинских боеприпасов с обедненным ураном и крылатых ракет Storm Shadow. В Минобороны уточнили, что все назначенные цели поражены. Кроме складов, под удар попали центры радиотехнической разведки и подготовки украинских диверсантов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВ миреХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
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