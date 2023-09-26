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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-26T17:55
2023-09-26T17:55
2023-09-27T09:16
инфографика
спецоперация
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 26 сентября 2023 годаЗа минувшие сутки российские части отразили десять атак противника. Параллельно нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах. Уничтожен истребитель Миг-29, ликвидированы два пункта полевого боепитания и склад боеприпасов. Средства ПВО перехватили пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM, противорадиолокационную ракету HARM и 57 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 479 самолетов, 250 вертолетов, 7172 беспилотника, 438 зенитных ракетных комплексов, 1155 реактивных систем залпового огня, 12 151 танк и другие бронемашины, 6542 орудия полевой артиллерии и 13 477 единиц автомобильной техники.
россия
украина
донецкая народная республика
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спецоперация, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, луганская народная республика, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Луганская Народная Республика
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 26 сентября 2023 года
За минувшие сутки российские части отразили десять атак противника. Параллельно нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах. Уничтожен истребитель Миг-29, ликвидированы два пункта полевого боепитания и склад боеприпасов. Средства ПВО перехватили пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM, противорадиолокационную ракету HARM и 57 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 479 самолетов, 250 вертолетов, 7172 беспилотника, 438 зенитных ракетных комплексов, 1155 реактивных систем залпового огня, 12 151 танк и другие бронемашины, 6542 орудия полевой артиллерии и 13 477 единиц автомобильной техники.