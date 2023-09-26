https://ria.ru/20230926/spetsoperatsiya-1898768991.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-26T17:55

2023-09-26T17:55

2023-09-27T09:16

инфографика

спецоперация

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 26 сентября 2023 годаЗа минувшие сутки российские части отразили десять атак противника. Параллельно нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах. Уничтожен истребитель Миг-29, ликвидированы два пункта полевого боепитания и склад боеприпасов. Средства ПВО перехватили пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM, противорадиолокационную ракету HARM и 57 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 479 самолетов, 250 вертолетов, 7172 беспилотника, 438 зенитных ракетных комплексов, 1155 реактивных систем залпового огня, 12 151 танк и другие бронемашины, 6542 орудия полевой артиллерии и 13 477 единиц автомобильной техники.

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запорожская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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