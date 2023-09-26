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Российская ПВО сбила 57 украинских дронов, снаряды HIMARS и авиабомбу JDAM - РИА Новости, 26.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:30 26.09.2023 (обновлено: 15:36 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/spetsoperatsiya-1898749923.html
Российская ПВО сбила 57 украинских дронов, снаряды HIMARS и авиабомбу JDAM
Российская ПВО сбила 57 украинских дронов, снаряды HIMARS и авиабомбу JDAM - РИА Новости, 26.09.2023
Российская ПВО сбила 57 украинских дронов, снаряды HIMARS и авиабомбу JDAM
Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 57 украинских беспилотников, пять снарядов РСЗО HIMARS, авиабомбу JDAM, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:30
2023-09-26T15:36
специальная военная операция на украине
сша
россия
безопасность
артемовск
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 57 украинских беспилотников, пять снарядов РСЗО HIMARS, авиабомбу JDAM, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба JDAM, а также противорадиолокационная ракета HARM производства США. Кроме того, уничтожены 57 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Артемовск, Спартак, Невельское, Новопетриковка Донецкой народной республики, Лисичанск Луганской народной республики, Крынки, Казачьи Лагери Херсонской области, Великий Выселок Харьковской области Токмак и Пологи Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 479 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7172 беспилотных летательных аппарата, 438 зенитных ракетных комплексов, 12151 танк и других боевых бронированных машин, 1155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6542 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13477 единиц специальной военной автомобильной техники.
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сша, россия, безопасность, артемовск, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Безопасность, Артемовск, В мире
Российская ПВО сбила 57 украинских дронов, снаряды HIMARS и авиабомбу JDAM

МО РФ: ПВО сбила 57 украинских дронов, пять снарядов HIMARS и авиабомбу JDAM

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 57 украинских беспилотников, пять снарядов РСЗО HIMARS, авиабомбу JDAM, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба JDAM, а также противорадиолокационная ракета HARM производства США. Кроме того, уничтожены 57 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Артемовск, Спартак, Невельское, Новопетриковка Донецкой народной республики, Лисичанск Луганской народной республики, Крынки, Казачьи Лагери Херсонской области, Великий Выселок Харьковской области Токмак и Пологи Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 479 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7172 беспилотных летательных аппарата, 438 зенитных ракетных комплексов, 12151 танк и других боевых бронированных машин, 1155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6542 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13477 единиц специальной военной автомобильной техники.
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