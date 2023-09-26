https://ria.ru/20230926/spetsoperatsiya-1898749923.html

Российская ПВО сбила 57 украинских дронов, снаряды HIMARS и авиабомбу JDAM

Российская ПВО сбила 57 украинских дронов, снаряды HIMARS и авиабомбу JDAM - РИА Новости, 26.09.2023

Российская ПВО сбила 57 украинских дронов, снаряды HIMARS и авиабомбу JDAM

Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 57 украинских беспилотников, пять снарядов РСЗО HIMARS, авиабомбу JDAM, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:30

2023-09-26T15:30

2023-09-26T15:36

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 57 украинских беспилотников, пять снарядов РСЗО HIMARS, авиабомбу JDAM, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба JDAM, а также противорадиолокационная ракета HARM производства США. Кроме того, уничтожены 57 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Артемовск, Спартак, Невельское, Новопетриковка Донецкой народной республики, Лисичанск Луганской народной республики, Крынки, Казачьи Лагери Херсонской области, Великий Выселок Харьковской области Токмак и Пологи Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 479 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7172 беспилотных летательных аппарата, 438 зенитных ракетных комплексов, 12151 танк и других боевых бронированных машин, 1155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6542 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13477 единиц специальной военной автомобильной техники.

сша

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артемовск

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сша, россия, безопасность, артемовск, в мире