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Минобороны рассказало о ситуации на Купянском направлении
Минобороны рассказало о ситуации на Купянском направлении - РИА Новости, 26.09.2023
Минобороны рассказало о ситуации на Купянском направлении
Российские войска на купянском направлении уничтожили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, два полевых пункта боепитания и поразили самоходку... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:19
2023-09-26T15:19
2023-09-26T15:37
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские войска на купянском направлении уничтожили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, два полевых пункта боепитания и поразили самоходку "Гвоздика", сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, на купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР."За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих и два автомобиля. Поражена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Также уничтожены два полевых пункта боепитания подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Середина-Буда Сумской области и Кисловка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о ситуации на Купянском направлении
МО РФ: на Купянском направлении за сутки уничтожили до 50 украинских военных