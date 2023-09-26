https://ria.ru/20230926/spetsoperatsiya-1898746196.html

Минобороны рассказало о ситуации на Купянском направлении

Минобороны рассказало о ситуации на Купянском направлении - РИА Новости, 26.09.2023

Минобороны рассказало о ситуации на Купянском направлении

Российские войска на купянском направлении уничтожили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, два полевых пункта боепитания и поразили самоходку... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:19

2023-09-26T15:19

2023-09-26T15:37

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

харьковская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887914955_0:81:3073:1810_1920x0_80_0_0_fb34495f5d74fd3eb0ab384b2b91782d.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские войска на купянском направлении уничтожили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, два полевых пункта боепитания и поразили самоходку "Гвоздика", сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, на купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР."За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих и два автомобиля. Поражена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Также уничтожены два полевых пункта боепитания подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Середина-Буда Сумской области и Кисловка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.

луганская народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)