https://ria.ru/20230926/spetsoperatsiya-1898617505.html

ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ и разгромили три разведгруппы

ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ и разгромили три разведгруппы - РИА Новости, 26.09.2023

ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ и разгромили три разведгруппы

Российские войска уничтожили на Южнодонецком направлении опорный пункт украинских войск, а также разгромили три разведгруппы ВСУ, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T05:04

2023-09-26T05:04

2023-09-26T05:08

специальная военная операция на украине

константиновка

старомайорское

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские войска уничтожили на Южнодонецком направлении опорный пункт украинских войск, а также разгромили три разведгруппы ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации уничтожен опорный пункт ВСУ и полевой склад боеприпасов в районе Новодонецкого. Огнем артиллерии пресечена деятельность трех разведгрупп ВСУ в районах Урожайного и Червоного, а также пикап с националистами в районе Левадного", - сказал он.Также поражены пункты временной дислокации 79-й штурмовой бригады в Новомихайловке и 72-й механизированной бригады в Константиновке. Расчет самоходной артиллерийской установки "Малка" поразил пункт временной дислокации 127-й бригады теробороны в Зеленом Поле."В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и два минометных расчета. Авиационными ударами поражены пункты сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах Новомихайловки, Шахтёрского, Зеленого Поля, Старомайорского и Урожайного", - сообщил начальник пресс-центра.

https://ria.ru/20230925/voennye-1898494796.html

константиновка

старомайорское

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константиновка, старомайорское, вооруженные силы украины