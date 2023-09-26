https://ria.ru/20230926/spetsoperatsiya-1898617505.html
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ и разгромили три разведгруппы
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ и разгромили три разведгруппы - РИА Новости, 26.09.2023
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ и разгромили три разведгруппы
Российские войска уничтожили на Южнодонецком направлении опорный пункт украинских войск, а также разгромили три разведгруппы ВСУ, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T05:04
2023-09-26T05:04
2023-09-26T05:08
специальная военная операция на украине
константиновка
старомайорское
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские войска уничтожили на Южнодонецком направлении опорный пункт украинских войск, а также разгромили три разведгруппы ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации уничтожен опорный пункт ВСУ и полевой склад боеприпасов в районе Новодонецкого. Огнем артиллерии пресечена деятельность трех разведгрупп ВСУ в районах Урожайного и Червоного, а также пикап с националистами в районе Левадного", - сказал он.Также поражены пункты временной дислокации 79-й штурмовой бригады в Новомихайловке и 72-й механизированной бригады в Константиновке. Расчет самоходной артиллерийской установки "Малка" поразил пункт временной дислокации 127-й бригады теробороны в Зеленом Поле."В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и два минометных расчета. Авиационными ударами поражены пункты сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах Новомихайловки, Шахтёрского, Зеленого Поля, Старомайорского и Урожайного", - сообщил начальник пресс-центра.
https://ria.ru/20230925/voennye-1898494796.html
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константиновка, старомайорское, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Старомайорское, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ и разгромили три разведгруппы
На Южнодонецком направлении уничтожили опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов