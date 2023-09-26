https://ria.ru/20230926/sovfed-1898805107.html
Совфед готов поддерживать новые регионы в их становлении, заявила Матвиенко
Совфед готов поддерживать новые регионы в их становлении, заявила Матвиенко - РИА Новости, 26.09.2023
Совфед готов поддерживать новые регионы в их становлении, заявила Матвиенко
Совет Федерации готов всемерно поддерживать новые регионы в их становлении, при палате создан Совет по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:38
2023-09-26T18:38
2023-09-26T18:38
политика
россия
валентина матвиенко
денис пушилин
донецкая народная республика
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Совет Федерации готов всемерно поддерживать новые регионы в их становлении, при палате создан Совет по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным. Матвиенко поздравила Пушилина с утверждением на должность главы республики. "Основная власть в регионе сформирована: законодательный орган избран, в ближайшее время будет сформировано правительство. Дальше будем вместе работать над тем, чтобы как можно быстрее Донецкая Народная Республика интегрировалась в российскую правовую, экономическую, социальную системы", - заявила она. Спикер СФ рассказала о созданном при палате Совете по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы Российской Федерации. "Совет Федерации готов оказывать всемерное содействие воссоединенным территориям в их становлении. Очевидно, что первоочередные задачи – восстановление жилья, предприятий, дорог. Все, что относится к качеству жизни людей, к их благополучию", - отметила она. Матвиенко подчеркнула, что у республики большой потенциал для развития. "Если все восстановить и запустить, есть все основания для того, чтобы ДНР процветала. Много сделано, несмотря на продолжающиеся обстрелы. И жизнь в регионе налаживается", - сказала политик. По ее мнению, в этом большая заслуга главы республики и всей команды. Она также отметила значимую роль правительства РФ, которое уделяет приоритетное внимание новым регионам.
https://ria.ru/20220708/donbass-1801177290.html
https://ria.ru/20230925/spetsoperatsiya-1898488879.html
https://ria.ru/20230921/konsolidatsiya-1897770654.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_123:0:2102:1484_1920x0_80_0_0_1110db20e1b66ab382dd49f049921eb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, валентина матвиенко, денис пушилин, донецкая народная республика, совет федерации рф
Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Совет Федерации РФ
Совфед готов поддерживать новые регионы в их становлении, заявила Матвиенко
Матвиенко: Совет Федерации готов поддерживать новые регионы в их становлении
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Совет Федерации готов всемерно поддерживать новые регионы в их становлении, при палате создан Совет по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.
Матвиенко поздравила Пушилина с утверждением на должность главы республики.
Матвиенко предложила сенаторам посетить ДНР и ЛНР
"Основная власть в регионе сформирована: законодательный орган избран, в ближайшее время будет сформировано правительство. Дальше будем вместе работать над тем, чтобы как можно быстрее Донецкая Народная Республика интегрировалась в российскую правовую, экономическую, социальную системы", - заявила она.
Спикер СФ рассказала о созданном при палате Совете по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы Российской Федерации.
"Совет Федерации готов оказывать всемерное содействие воссоединенным территориям в их становлении. Очевидно, что первоочередные задачи – восстановление жилья, предприятий, дорог. Все, что относится к качеству жизни людей, к их благополучию", - отметила она.
Матвиенко рассказала о поддержке участников спецоперации
Матвиенко подчеркнула, что у республики большой потенциал для развития.
"Если все восстановить и запустить, есть все основания для того, чтобы ДНР процветала. Много сделано, несмотря на продолжающиеся обстрелы. И жизнь в регионе налаживается", - сказала политик.
По ее мнению, в этом большая заслуга главы республики и всей команды. Она также отметила значимую роль правительства РФ, которое уделяет приоритетное внимание новым регионам.
В России никогда не было такой консолидации, как сейчас, заявила Матвиенко