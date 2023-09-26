https://ria.ru/20230926/sovfed-1898805107.html

Совфед готов поддерживать новые регионы в их становлении, заявила Матвиенко

Совфед готов поддерживать новые регионы в их становлении, заявила Матвиенко - РИА Новости, 26.09.2023

Совфед готов поддерживать новые регионы в их становлении, заявила Матвиенко

Совет Федерации готов всемерно поддерживать новые регионы в их становлении, при палате создан Совет по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:38

2023-09-26T18:38

2023-09-26T18:38

политика

россия

валентина матвиенко

денис пушилин

донецкая народная республика

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Совет Федерации готов всемерно поддерживать новые регионы в их становлении, при палате создан Совет по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным. Матвиенко поздравила Пушилина с утверждением на должность главы республики. "Основная власть в регионе сформирована: законодательный орган избран, в ближайшее время будет сформировано правительство. Дальше будем вместе работать над тем, чтобы как можно быстрее Донецкая Народная Республика интегрировалась в российскую правовую, экономическую, социальную системы", - заявила она. Спикер СФ рассказала о созданном при палате Совете по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы Российской Федерации. "Совет Федерации готов оказывать всемерное содействие воссоединенным территориям в их становлении. Очевидно, что первоочередные задачи – восстановление жилья, предприятий, дорог. Все, что относится к качеству жизни людей, к их благополучию", - отметила она. Матвиенко подчеркнула, что у республики большой потенциал для развития. "Если все восстановить и запустить, есть все основания для того, чтобы ДНР процветала. Много сделано, несмотря на продолжающиеся обстрелы. И жизнь в регионе налаживается", - сказала политик. По ее мнению, в этом большая заслуга главы республики и всей команды. Она также отметила значимую роль правительства РФ, которое уделяет приоритетное внимание новым регионам.

https://ria.ru/20220708/donbass-1801177290.html

https://ria.ru/20230925/spetsoperatsiya-1898488879.html

https://ria.ru/20230921/konsolidatsiya-1897770654.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, валентина матвиенко, денис пушилин, донецкая народная республика, совет федерации рф