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Совфед готов поддерживать новые регионы в их становлении, заявила Матвиенко - РИА Новости, 26.09.2023
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18:38 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/sovfed-1898805107.html
Совфед готов поддерживать новые регионы в их становлении, заявила Матвиенко
Совфед готов поддерживать новые регионы в их становлении, заявила Матвиенко - РИА Новости, 26.09.2023
Совфед готов поддерживать новые регионы в их становлении, заявила Матвиенко
Совет Федерации готов всемерно поддерживать новые регионы в их становлении, при палате создан Совет по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:38
2023-09-26T18:38
политика
россия
валентина матвиенко
денис пушилин
донецкая народная республика
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Совет Федерации готов всемерно поддерживать новые регионы в их становлении, при палате создан Совет по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным. Матвиенко поздравила Пушилина с утверждением на должность главы республики. "Основная власть в регионе сформирована: законодательный орган избран, в ближайшее время будет сформировано правительство. Дальше будем вместе работать над тем, чтобы как можно быстрее Донецкая Народная Республика интегрировалась в российскую правовую, экономическую, социальную системы", - заявила она. Спикер СФ рассказала о созданном при палате Совете по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы Российской Федерации. "Совет Федерации готов оказывать всемерное содействие воссоединенным территориям в их становлении. Очевидно, что первоочередные задачи – восстановление жилья, предприятий, дорог. Все, что относится к качеству жизни людей, к их благополучию", - отметила она. Матвиенко подчеркнула, что у республики большой потенциал для развития. "Если все восстановить и запустить, есть все основания для того, чтобы ДНР процветала. Много сделано, несмотря на продолжающиеся обстрелы. И жизнь в регионе налаживается", - сказала политик. По ее мнению, в этом большая заслуга главы республики и всей команды. Она также отметила значимую роль правительства РФ, которое уделяет приоритетное внимание новым регионам.
https://ria.ru/20220708/donbass-1801177290.html
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политика, россия, валентина матвиенко, денис пушилин, донецкая народная республика, совет федерации рф
Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Совет Федерации РФ
Совфед готов поддерживать новые регионы в их становлении, заявила Матвиенко

Матвиенко: Совет Федерации готов поддерживать новые регионы в их становлении

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Совет Федерации готов всемерно поддерживать новые регионы в их становлении, при палате создан Совет по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.
Матвиенко поздравила Пушилина с утверждением на должность главы республики.
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"Основная власть в регионе сформирована: законодательный орган избран, в ближайшее время будет сформировано правительство. Дальше будем вместе работать над тем, чтобы как можно быстрее Донецкая Народная Республика интегрировалась в российскую правовую, экономическую, социальную системы", - заявила она.
Спикер СФ рассказала о созданном при палате Совете по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы Российской Федерации.
"Совет Федерации готов оказывать всемерное содействие воссоединенным территориям в их становлении. Очевидно, что первоочередные задачи – восстановление жилья, предприятий, дорог. Все, что относится к качеству жизни людей, к их благополучию", - отметила она.
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Матвиенко подчеркнула, что у республики большой потенциал для развития.
"Если все восстановить и запустить, есть все основания для того, чтобы ДНР процветала. Много сделано, несмотря на продолжающиеся обстрелы. И жизнь в регионе налаживается", - сказала политик.
По ее мнению, в этом большая заслуга главы республики и всей команды. Она также отметила значимую роль правительства РФ, которое уделяет приоритетное внимание новым регионам.
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ПолитикаРоссияВалентина МатвиенкоДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаСовет Федерации РФ
 
 
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