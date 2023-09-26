https://ria.ru/20230926/sotrudnichestvo-1898815606.html

Белоруссия и Ленинградская область подпишут планы по сотрудничеству

Белоруссия и Ленинградская область подпишут планы по сотрудничеству - РИА Новости, 26.09.2023

Белоруссия и Ленинградская область подпишут планы по сотрудничеству

Белоруссия и Ленинградская область подпишут планы мероприятий на 2024-2025 годы по активизации сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T19:29

2023-09-26T19:29

2023-09-26T19:29

экономика

ленинградская область

белоруссия

минск

александр дрозденко

николай снопков

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МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Белоруссия и Ленинградская область подпишут планы мероприятий на 2024-2025 годы по активизации сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков. "Ленинградская область - неизменно один из ключевых партнёров не только в экономике, но и гуманитарной сфере. На 2024-2025 годы у нас с вами разработаны две дорожные карты - по сотрудничеству в торгово-экономической и научно-технической сферах, а также в образовательной, культурной и иных областях", - сказал Снопков на встрече с делегацией Ленинградской области во вторник в Минске. Он подчеркнул, что эти документы охватывают большее количество направлений сотрудничества по сравнению с реализуемой дорожной картой, чтобы создать задел для развития взаимодействия на будущее. "Мы приложим все усилия для реализации договоренностей, которые сегодня подпишем", - подчеркнул первый вице-премьер Белоруссии. Говоря о сотрудничестве республики и Ленинградской области, Снопков назвал его успешным, а результаты торговли за семь месяцев этого года - впечатляющими. Он заявил, что по итогам 2023 года с высокой долей вероятности объем торговли достигнет миллиарда долларов, а также будет создан хороший задел для высоких показателей торговли в 2024 году. Снопков отметил, что стороны постоянно ищут новые проекты сотрудничества. Он обозначил в качестве возможных направлений взаимодействия поставки белорусской сельхозтехники, автобусов, дорожной, коммунальной и другой специальной техники, в том числе для мелиорации, оборудования для модернизации предприятий АПК, объектов энергетики, котельных, газификацию, строительство и модернизацию транспортно-логистической инфраструктуры, включая портовую, объектов энергетики, водоочистки, социальных объектов, промышленности, в том числе нефтехимической, поставку стройматериалов. В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратил внимание, что стороны уже на 80% выполнили текущую дорожную карту по развитию сотрудничества, которая включает 50 мероприятий. По его словам, в планируемых к подписанию новых дорожных картах на 2024-2025 годы внимание уделено развитию кооперационных связей, совместной работе по импортозамещению и сотрудничеству в промышленности. Он также высказал заинтересованность в приобретении белорусской техники, привлечении белорусской стороны к реализации строительных проектов в регионе, в организации санаторно-курортного лечения в Белоруссии проживающих в Ленинградской области ветеранов Великой Отечественной войны и иных социальных групп, включая участников специальной военной операции.

https://radiosputnik.ria.ru/20230921/zemlya-1897806680.html

https://ria.ru/20230922/bezopasnost-1897980460.html

https://ria.ru/20230921/belorussiya-1897696622.html

ленинградская область

белоруссия

минск

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экономика, ленинградская область, белоруссия, минск, александр дрозденко, николай снопков