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СМИ: Египет закупит миллион тонн российской пшеницы - РИА Новости, 26.09.2023
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16:23 26.09.2023 (обновлено: 16:24 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/smi-1898764585.html
СМИ: Египет закупит миллион тонн российской пшеницы
СМИ: Египет закупит миллион тонн российской пшеницы - РИА Новости, 26.09.2023
СМИ: Египет закупит миллион тонн российской пшеницы
Власти Египта и Россия в рамках межправительственного соглашения ведут переговоры о закупке 1 миллиона тонн российской пшеницы, сообщило агентство Блумберг. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:23
2023-09-26T16:24
экономика
египет
россия
зерновая сделка
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Власти Египта и Россия в рамках межправительственного соглашения ведут переговоры о закупке 1 миллиона тонн российской пшеницы, сообщило агентство Блумберг. "Египет ведет переговоры о покупке 1 миллиона тонн российской пшеницы в рамках межправительственного соглашения", - передаёт агентство. Переговоры ведутся о поставках в этом сезоне. В то же время источники уточнили, что степень близости стран к заключению договорённостей неясна. А в начале месяца СМИ сообщали, что Египет приобрел около 0,5 миллиона тонн пшеницы из России "в частном порядке", отойдя от обычного тендерного процесса. Правительство Египта традиционно покупает пшеницу только на тендерах, однако в апреле агентство Блумберг сообщило о планах разрешить закупку пшеницы через прямые предложения министерству снабжения. В июле Блумберг сообщил, что Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) ведет переговоры с частными трейдерами о покупке пшеницы. В середине июля советник министра снабжения Египта по вопросам поставок товаров Номани Наср Номани подтвердил, что Египет стремится увеличить запасы пшеницы за счет диверсификации источников импорта в дополнение к местному производству. А ещё ранее первый помощник министра снабжения страны Ибрагим Ашмави пояснял РИА Новости, что Египет входит в число крупнейших импортеров пшеницы и доля пшеницы из России в её импорте оценивается в 80%.
https://ria.ru/20230926/zerno-1898711961.html
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экономика, египет, россия, зерновая сделка, в мире
Экономика, Египет, Россия, Зерновая сделка, В мире
СМИ: Египет закупит миллион тонн российской пшеницы

Блумберг: Египет закупит миллион тонн российской пшеницы в рамках соглашения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Власти Египта и Россия в рамках межправительственного соглашения ведут переговоры о закупке 1 миллиона тонн российской пшеницы, сообщило агентство Блумберг.
"Египет ведет переговоры о покупке 1 миллиона тонн российской пшеницы в рамках межправительственного соглашения", - передаёт агентство.
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Переговоры ведутся о поставках в этом сезоне. В то же время источники уточнили, что степень близости стран к заключению договорённостей неясна.
А в начале месяца СМИ сообщали, что Египет приобрел около 0,5 миллиона тонн пшеницы из России "в частном порядке", отойдя от обычного тендерного процесса.
Правительство Египта традиционно покупает пшеницу только на тендерах, однако в апреле агентство Блумберг сообщило о планах разрешить закупку пшеницы через прямые предложения министерству снабжения. В июле Блумберг сообщил, что Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) ведет переговоры с частными трейдерами о покупке пшеницы.
В середине июля советник министра снабжения Египта по вопросам поставок товаров Номани Наср Номани подтвердил, что Египет стремится увеличить запасы пшеницы за счет диверсификации источников импорта в дополнение к местному производству. А ещё ранее первый помощник министра снабжения страны Ибрагим Ашмави пояснял РИА Новости, что Египет входит в число крупнейших импортеров пшеницы и доля пшеницы из России в её импорте оценивается в 80%.
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ЭкономикаЕгипетРоссияЗерновая сделкаВ мире
 
 
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