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В России на службу приняли более 325 тысяч человек за год

В России на службу приняли более 325 тысяч человек за год - РИА Новости, 26.09.2023

В России на службу приняли более 325 тысяч человек за год

Более 325 тыс человек приняты в ВС РФ по контракту с 1 января по 26 сентября этого года, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на данные РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:44

2023-09-26T16:44

2023-09-26T16:57

безопасность

россия

дмитрий медведев

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 325 тыс человек приняты в ВС РФ по контракту с 1 января по 26 сентября этого года, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на данные Минобороны.На совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими, принятыми по контракту, Медведев рассказал о своей поездке 15 сентября на полигон подготовки контрактников, расположенный в ДНР вблизи линии фронта. Медведев отметил, что российские военнослужащие в зоне СВО демонстрируют отличные боевые качества, волю, твердость и всеобщий настрой на победу."Хочу поблагодарить министерство обороны за качественную работу по боевой и военно-политической подготовке военнослужащих в том числе по вопросам слаживания, включая слаживание, которое идет на ЛБС (линии боевого соприкосновения), и обеспечение высокого уровня воинской дисциплины. Хочу также выразить благодарность всем, кто обеспечивал организацию этой поездки в зону проведения СВО", - заявил Медведев."Мы продолжаем работу над доукомплектованием Вооруженных сил контрактниками и (по) контролю за боевой и военно-политической подготовкой военнослужащих. С момента отсчета, по данным министерства обороны, то есть с 1 января текущего года по 26 сентября, в интересах объединенной группировки войск приняты более 325 тысяч человек", - добавил он.

россия

донецкая народная республика

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безопасность, россия, дмитрий медведев, донецкая народная республика