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В России на службу приняли более 325 тысяч человек за год
В России на службу приняли более 325 тысяч человек за год - РИА Новости, 26.09.2023
В России на службу приняли более 325 тысяч человек за год
Более 325 тыс человек приняты в ВС РФ по контракту с 1 января по 26 сентября этого года, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на данные РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:44
2023-09-26T16:44
2023-09-26T16:57
безопасность
россия
дмитрий медведев
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 325 тыс человек приняты в ВС РФ по контракту с 1 января по 26 сентября этого года, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на данные Минобороны.На совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими, принятыми по контракту, Медведев рассказал о своей поездке 15 сентября на полигон подготовки контрактников, расположенный в ДНР вблизи линии фронта. Медведев отметил, что российские военнослужащие в зоне СВО демонстрируют отличные боевые качества, волю, твердость и всеобщий настрой на победу."Хочу поблагодарить министерство обороны за качественную работу по боевой и военно-политической подготовке военнослужащих в том числе по вопросам слаживания, включая слаживание, которое идет на ЛБС (линии боевого соприкосновения), и обеспечение высокого уровня воинской дисциплины. Хочу также выразить благодарность всем, кто обеспечивал организацию этой поездки в зону проведения СВО", - заявил Медведев."Мы продолжаем работу над доукомплектованием Вооруженных сил контрактниками и (по) контролю за боевой и военно-политической подготовкой военнослужащих. С момента отсчета, по данным министерства обороны, то есть с 1 января текущего года по 26 сентября, в интересах объединенной группировки войск приняты более 325 тысяч человек", - добавил он.
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РИА Новости
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безопасность, россия, дмитрий медведев, донецкая народная республика
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
В России на службу приняли более 325 тысяч человек за год
Медведев: в России на службу приняли более 325 тысяч человек в 2023 году
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 325 тыс человек приняты в ВС РФ по контракту с 1 января по 26 сентября этого года, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на данные Минобороны.
На совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими, принятыми по контракту, Медведев рассказал о своей поездке 15 сентября на полигон подготовки контрактников, расположенный в ДНР
вблизи линии фронта. Медведев отметил, что российские военнослужащие в зоне СВО демонстрируют отличные боевые качества, волю, твердость и всеобщий настрой на победу.
"Хочу поблагодарить министерство обороны за качественную работу по боевой и военно-политической подготовке военнослужащих в том числе по вопросам слаживания, включая слаживание, которое идет на ЛБС (линии боевого соприкосновения), и обеспечение высокого уровня воинской дисциплины. Хочу также выразить благодарность всем, кто обеспечивал организацию этой поездки в зону проведения СВО", - заявил Медведев.
"Мы продолжаем работу над доукомплектованием Вооруженных сил контрактниками и (по) контролю за боевой и военно-политической подготовкой военнослужащих. С момента отсчета, по данным министерства обороны, то есть с 1 января текущего года по 26 сентября, в интересах объединенной группировки войск приняты более 325 тысяч человек", - добавил он.