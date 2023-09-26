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Систему управления двигателем для самолета SJ-100 испытали огнем - РИА Новости, 26.09.2023
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11:26 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/sj100-1898669883.html
Систему управления двигателем для самолета SJ-100 испытали огнем
Систему управления двигателем для самолета SJ-100 испытали огнем - РИА Новости, 26.09.2023
Систему управления двигателем для самолета SJ-100 испытали огнем
Система управления двигателем ПД-8 для самолета SJ-100 успешно прошла испытания экстремально высокими температурами, сообщили в пресс-службе госкорпорации... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:26
2023-09-26T11:26
экономика
ростех
sj-100
объединенная двигателестроительная корпорация
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Система управления двигателем ПД-8 для самолета SJ-100 успешно прошла испытания экстремально высокими температурами, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех". "Система управления двигателем ПД-8 для самолета SJ-100, созданная Объединенной двигателестроительной корпорацией Госкорпорации Ростех, успешно прошла испытания экстремально высокими температурами. Гидромеханические агрегаты САУ-8 выдержали испытания пламенем и сохранили работоспособность при температуре 1100 градусов Цельсия",- говорится в сообщении. Отмечается, что первые испытания на огнестойкость прошли в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И.Баранова (ЦИАМ). Были проверены основные узлы системы, созданной предприятием ОДК-СТАР (входит в ОДК), - агрегат механизации двигателя, дозатор топлива, блок насоса, а также клапан перепуска топлива. Специалисты ОДК-СТАР в кратчайшие сроки, в течение одного года, создали систему автоматического управления двигателем ПД-8. В июне завершились опытно-конструкторские работы, сейчас заканчиваются предварительные и квалификационные испытания агрегатов, в том числе на климатические, механические и другие внешние воздействия. После летной программы квалификационных испытаний пермские агрегаты перейдут из статуса опытных в серийные, уточнили в пресс-службе. "Впервые все гидромеханические агрегаты САУ-8 прошли через имитацию пожара в мотогондоле двигателя. Результат показал, что при создании новых силовых установок закладывается серьезный запас прочности. Эти испытания - еще один важный шаг к сертификации нового российского двигателя ПД-8 для самолета SJ-100", – прокомментировал главный конструктор ОДК-СТАР Сергей Остапенко.
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Российский самолет SJ-100
Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой машины занимались сотрудники корпорации "Иркут", которая после ребрендинга носит название ПАО "Яковлев". Авиастроители усовершенствовали бортовую электронику и внешний вид, создали ПД-8 — замену двигателя французского производства. Сертификация SJ-100 намечена на этот год. Как выглядит самолет и каковы его летно-технические характеристики — в видеоинфографике Ria.ru.
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экономика, ростех, sj-100, объединенная двигателестроительная корпорация, россия
Экономика, Ростех, SJ-100, Объединенная двигателестроительная корпорация, Россия
Систему управления двигателем для самолета SJ-100 испытали огнем

"Ростех": система управления двигателем ПД-8 для SJ-100 прошла испытания огнем

© Фото : РостехДвигатель ПД-8 для самолета SJ-100
Двигатель ПД-8 для самолета SJ-100 - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : Ростех
Двигатель ПД-8 для самолета SJ-100
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Система управления двигателем ПД-8 для самолета SJ-100 успешно прошла испытания экстремально высокими температурами, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
«
"Система управления двигателем ПД-8 для самолета SJ-100, созданная Объединенной двигателестроительной корпорацией Госкорпорации Ростех, успешно прошла испытания экстремально высокими температурами. Гидромеханические агрегаты САУ-8 выдержали испытания пламенем и сохранили работоспособность при температуре 1100 градусов Цельсия",- говорится в сообщении.
Отмечается, что первые испытания на огнестойкость прошли в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И.Баранова (ЦИАМ). Были проверены основные узлы системы, созданной предприятием ОДК-СТАР (входит в ОДК), - агрегат механизации двигателя, дозатор топлива, блок насоса, а также клапан перепуска топлива.
Специалисты ОДК-СТАР в кратчайшие сроки, в течение одного года, создали систему автоматического управления двигателем ПД-8. В июне завершились опытно-конструкторские работы, сейчас заканчиваются предварительные и квалификационные испытания агрегатов, в том числе на климатические, механические и другие внешние воздействия. После летной программы квалификационных испытаний пермские агрегаты перейдут из статуса опытных в серийные, уточнили в пресс-службе.
"Впервые все гидромеханические агрегаты САУ-8 прошли через имитацию пожара в мотогондоле двигателя. Результат показал, что при создании новых силовых установок закладывается серьезный запас прочности. Эти испытания - еще один важный шаг к сертификации нового российского двигателя ПД-8 для самолета SJ-100", – прокомментировал главный конструктор ОДК-СТАР Сергей Остапенко.
 
ЭкономикаРостехSJ-100Объединенная двигателестроительная корпорацияРоссия
 
 
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