https://ria.ru/20230926/sj100-1898669883.html

Систему управления двигателем для самолета SJ-100 испытали огнем

Систему управления двигателем для самолета SJ-100 испытали огнем - РИА Новости, 26.09.2023

Систему управления двигателем для самолета SJ-100 испытали огнем

Система управления двигателем ПД-8 для самолета SJ-100 успешно прошла испытания экстремально высокими температурами, сообщили в пресс-службе госкорпорации... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:26

2023-09-26T11:26

2023-09-26T11:26

экономика

ростех

sj-100

объединенная двигателестроительная корпорация

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898667978_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a190050aa291fb580ac3b029dfec0e50.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Система управления двигателем ПД-8 для самолета SJ-100 успешно прошла испытания экстремально высокими температурами, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех". "Система управления двигателем ПД-8 для самолета SJ-100, созданная Объединенной двигателестроительной корпорацией Госкорпорации Ростех, успешно прошла испытания экстремально высокими температурами. Гидромеханические агрегаты САУ-8 выдержали испытания пламенем и сохранили работоспособность при температуре 1100 градусов Цельсия",- говорится в сообщении. Отмечается, что первые испытания на огнестойкость прошли в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И.Баранова (ЦИАМ). Были проверены основные узлы системы, созданной предприятием ОДК-СТАР (входит в ОДК), - агрегат механизации двигателя, дозатор топлива, блок насоса, а также клапан перепуска топлива. Специалисты ОДК-СТАР в кратчайшие сроки, в течение одного года, создали систему автоматического управления двигателем ПД-8. В июне завершились опытно-конструкторские работы, сейчас заканчиваются предварительные и квалификационные испытания агрегатов, в том числе на климатические, механические и другие внешние воздействия. После летной программы квалификационных испытаний пермские агрегаты перейдут из статуса опытных в серийные, уточнили в пресс-службе. "Впервые все гидромеханические агрегаты САУ-8 прошли через имитацию пожара в мотогондоле двигателя. Результат показал, что при создании новых силовых установок закладывается серьезный запас прочности. Эти испытания - еще один важный шаг к сертификации нового российского двигателя ПД-8 для самолета SJ-100", – прокомментировал главный конструктор ОДК-СТАР Сергей Остапенко.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский самолет SJ-100 Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой машины занимались сотрудники корпорации "Иркут", которая после ребрендинга носит название ПАО "Яковлев". Авиастроители усовершенствовали бортовую электронику и внешний вид, создали ПД-8 — замену двигателя французского производства. Сертификация SJ-100 намечена на этот год. Как выглядит самолет и каковы его летно-технические характеристики — в видеоинфографике Ria.ru. 2023-09-26T11:26 true PT1M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, ростех, sj-100, объединенная двигателестроительная корпорация, россия