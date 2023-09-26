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Первый канал анонсировал новое шоу с Ларисой Гузеевой - РИА Новости, 26.09.2023
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Шоубиз
 
18:05 26.09.2023 (обновлено: 18:06 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/shou-1898794149.html
Первый канал анонсировал новое шоу с Ларисой Гузеевой
Первый канал анонсировал новое шоу с Ларисой Гузеевой - РИА Новости, 26.09.2023
Первый канал анонсировал новое шоу с Ларисой Гузеевой
На Первом состоится премьера нового музыкального шоу "Перепой звезду!", судьями которого станут Лариса Гузеева, Надежда Михалкова, Петр Дранга, Егор... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:05
2023-09-26T18:06
шоубиз
новости шоу-бизнеса
лариса гузеева
надежда михалкова
егор кончаловский (георгий михалков)
знаменитости
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На Первом состоится премьера нового музыкального шоу "Перепой звезду!", судьями которого станут Лариса Гузеева, Надежда Михалкова, Петр Дранга, Егор Кончаловский и Денис Казанский, сообщает пресс-служба телеканала. "В Перепой звезду!" обычные люди бросают вызов профессионалам и доказывают, что способны петь лучше! В каждом выпуске восемь шлягеров, восемь звезд и восемь любителей, среди которых стоматологи, слесари, маляры, продавцы, парикмахеры, почтальоны, учителя и представители многих других профессий", — говорится в релизе.По правилам программы первый куплет начинает исполнять непрофессиональный артист, а затем вступает звезда. Финал они поют дуэтом."Участник и звезда впервые увидят друг друга только на сцене. Угадать артиста по песне невозможно, ведь все они поют не свои хиты. Появление звезды – это всегда сюрприз для непрофессионала. Тут главное: не растеряться", — отмечают на Первом канале. Более 60 знаменитостей рискнули сразиться с непрофессионалами, например, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Валерия, Сосо Павлиашвили, Зара, Юлианна Караулова, Любовь Успенская, Жасмин, Shaman, Анита Цой, Наталья Подольская, Татьяна Буланова, Ирина Дубцова и многие другие. "Кто из участников дуэта спел лучше, определяют судьи", — подчеркивают создатели проекта. Премьерный выпуск "Перепой звезду!" состоится 8 октября в 19:00 на Первом канале.
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новости шоу-бизнеса, лариса гузеева, надежда михалкова, егор кончаловский (георгий михалков), знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Лариса Гузеева, Надежда Михалкова, Егор Кончаловский (Георгий Михалков), Знаменитости
Первый канал анонсировал новое шоу с Ларисой Гузеевой

На Первом канале выйдет новое музыкальное шоу "Перепой звезду!"

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
Музыкальное шоу Перепой звезду!
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На Первом состоится премьера нового музыкального шоу "Перепой звезду!", судьями которого станут Лариса Гузеева, Надежда Михалкова, Петр Дранга, Егор Кончаловский и Денис Казанский, сообщает пресс-служба телеканала.
«
"В Перепой звезду!" обычные люди бросают вызов профессионалам и доказывают, что способны петь лучше! В каждом выпуске восемь шлягеров, восемь звезд и восемь любителей, среди которых стоматологи, слесари, маляры, продавцы, парикмахеры, почтальоны, учителя и представители многих других профессий", — говорится в релизе.
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
Музыкальное шоу Перепой звезду!
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
По правилам программы первый куплет начинает исполнять непрофессиональный артист, а затем вступает звезда. Финал они поют дуэтом.
«
"Участник и звезда впервые увидят друг друга только на сцене. Угадать артиста по песне невозможно, ведь все они поют не свои хиты. Появление звезды – это всегда сюрприз для непрофессионала. Тут главное: не растеряться", — отмечают на Первом канале.
Более 60 знаменитостей рискнули сразиться с непрофессионалами, например, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Валерия, Сосо Павлиашвили, Зара, Юлианна Караулова, Любовь Успенская, Жасмин, Shaman, Анита Цой, Наталья Подольская, Татьяна Буланова, Ирина Дубцова и многие другие.
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
Музыкальное шоу Перепой звезду!
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
1 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
Музыкальное шоу Перепой звезду!
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
2 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
Музыкальное шоу Перепой звезду!
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
3 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
Музыкальное шоу Перепой звезду!
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
4 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
Музыкальное шоу Перепой звезду!
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
5 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
Музыкальное шоу Перепой звезду!
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
6 из 6
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
1 из 6
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
2 из 6
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
3 из 6
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
4 из 6
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
5 из 6
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
6 из 6
«
"Кто из участников дуэта спел лучше, определяют судьи", — подчеркивают создатели проекта.
Премьерный выпуск "Перепой звезду!" состоится 8 октября в 19:00 на Первом канале.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаЛариса ГузееваНадежда МихалковаЕгор Кончаловский (Георгий Михалков)Знаменитости
 
 
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