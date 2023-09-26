Первый канал анонсировал новое шоу с Ларисой Гузеевой
На Первом канале выйдет новое музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На Первом состоится премьера нового музыкального шоу "Перепой звезду!", судьями которого станут Лариса Гузеева, Надежда Михалкова, Петр Дранга, Егор Кончаловский и Денис Казанский, сообщает пресс-служба телеканала.
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"В Перепой звезду!" обычные люди бросают вызов профессионалам и доказывают, что способны петь лучше! В каждом выпуске восемь шлягеров, восемь звезд и восемь любителей, среди которых стоматологи, слесари, маляры, продавцы, парикмахеры, почтальоны, учителя и представители многих других профессий", — говорится в релизе.
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
По правилам программы первый куплет начинает исполнять непрофессиональный артист, а затем вступает звезда. Финал они поют дуэтом.
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"Участник и звезда впервые увидят друг друга только на сцене. Угадать артиста по песне невозможно, ведь все они поют не свои хиты. Появление звезды – это всегда сюрприз для непрофессионала. Тут главное: не растеряться", — отмечают на Первом канале.
Более 60 знаменитостей рискнули сразиться с непрофессионалами, например, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Валерия, Сосо Павлиашвили, Зара, Юлианна Караулова, Любовь Успенская, Жасмин, Shaman, Анита Цой, Наталья Подольская, Татьяна Буланова, Ирина Дубцова и многие другие.
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
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© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
2 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
3 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
4 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
5 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
6 из 6
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
1 из 6
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
2 из 6
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
3 из 6
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
4 из 6
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
5 из 6
Музыкальное шоу "Перепой звезду!"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
6 из 6
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"Кто из участников дуэта спел лучше, определяют судьи", — подчеркивают создатели проекта.
Премьерный выпуск "Перепой звезду!" состоится 8 октября в 19:00 на Первом канале.