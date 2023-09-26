https://ria.ru/20230926/shou-1898794149.html

Первый канал анонсировал новое шоу с Ларисой Гузеевой

Первый канал анонсировал новое шоу с Ларисой Гузеевой - РИА Новости, 26.09.2023

Первый канал анонсировал новое шоу с Ларисой Гузеевой

На Первом состоится премьера нового музыкального шоу "Перепой звезду!", судьями которого станут Лариса Гузеева, Надежда Михалкова, Петр Дранга, Егор... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:05

2023-09-26T18:05

2023-09-26T18:06

шоубиз

новости шоу-бизнеса

лариса гузеева

надежда михалкова

егор кончаловский (георгий михалков)

знаменитости

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На Первом состоится премьера нового музыкального шоу "Перепой звезду!", судьями которого станут Лариса Гузеева, Надежда Михалкова, Петр Дранга, Егор Кончаловский и Денис Казанский, сообщает пресс-служба телеканала. "В Перепой звезду!" обычные люди бросают вызов профессионалам и доказывают, что способны петь лучше! В каждом выпуске восемь шлягеров, восемь звезд и восемь любителей, среди которых стоматологи, слесари, маляры, продавцы, парикмахеры, почтальоны, учителя и представители многих других профессий", — говорится в релизе.По правилам программы первый куплет начинает исполнять непрофессиональный артист, а затем вступает звезда. Финал они поют дуэтом."Участник и звезда впервые увидят друг друга только на сцене. Угадать артиста по песне невозможно, ведь все они поют не свои хиты. Появление звезды – это всегда сюрприз для непрофессионала. Тут главное: не растеряться", — отмечают на Первом канале. Более 60 знаменитостей рискнули сразиться с непрофессионалами, например, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Валерия, Сосо Павлиашвили, Зара, Юлианна Караулова, Любовь Успенская, Жасмин, Shaman, Анита Цой, Наталья Подольская, Татьяна Буланова, Ирина Дубцова и многие другие. "Кто из участников дуэта спел лучше, определяют судьи", — подчеркивают создатели проекта. Премьерный выпуск "Перепой звезду!" состоится 8 октября в 19:00 на Первом канале.

https://ria.ru/20230919/borisov-1897216038.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, лариса гузеева, надежда михалкова, егор кончаловский (георгий михалков), знаменитости