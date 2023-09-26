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Мэр Донецка опроверг сообщения о начале очного обучения в школах
Мэр Донецка опроверг сообщения о начале очного обучения в школах - РИА Новости, 26.09.2023
Мэр Донецка опроверг сообщения о начале очного обучения в школах
Информация о том, что с 3 октября в школах Донецка начнется обучение в очном формате, не соответствует действительности, заявил мэр административного центра ДНР РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:59
2023-09-26T17:59
2023-09-26T17:59
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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мария львова-белова
общество
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Информация о том, что с 3 октября в школах Донецка начнется обучение в очном формате, не соответствует действительности, заявил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В социальных сетях появилась информация, что с 3 октября школы Донецка начинают обучение в очном формате. Данная информация не соответствует действительности. Школы Донецка продолжают свою работу в режиме, к которому приступили с 1 сентября", - написал Кулемзин. Мэр уточнил, что обучение детей в школах Буденновского, Пролетарского, Ленинского, Калининского и Ворошиловского районов Донецка проходят как в очном, так и в дистанционном формате по заявлению родителей. В Киевском, Кировском и Петровском районах города школьники учатся исключительно в формате онлайн. "Доверяйте только проверенным источникам информации! Не верьте фейкам и возможным информационным вбросам со стороны украинских нацистов", - подчеркнул Кулемзин, добавив, что изменения в порядок обучения школьников в Донецке не вносились. В сентябре в День знаний уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что большинство школьников на Донбассе вынужденно будут проходить обучение дистанционно из-за опасности обстрелов.
https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), петровский район, мария львова-белова, общество
Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Петровский район, Мария Львова-Белова, Общество
Мэр Донецка опроверг сообщения о начале очного обучения в школах
Кулемзин назвал информацию о начале очного обучения в школах фейком