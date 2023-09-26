Рейтинг@Mail.ru
Мэр Донецка опроверг сообщения о начале очного обучения в школах - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/shkola-1898797625.html
Мэр Донецка опроверг сообщения о начале очного обучения в школах
Мэр Донецка опроверг сообщения о начале очного обучения в школах - РИА Новости, 26.09.2023
Мэр Донецка опроверг сообщения о начале очного обучения в школах
Информация о том, что с 3 октября в школах Донецка начнется обучение в очном формате, не соответствует действительности, заявил мэр административного центра ДНР РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:59
2023-09-26T17:59
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
петровский район
мария львова-белова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_2da488e62791e8df99bc6a6102acfaab.jpg
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Информация о том, что с 3 октября в школах Донецка начнется обучение в очном формате, не соответствует действительности, заявил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В социальных сетях появилась информация, что с 3 октября школы Донецка начинают обучение в очном формате. Данная информация не соответствует действительности. Школы Донецка продолжают свою работу в режиме, к которому приступили с 1 сентября", - написал Кулемзин. Мэр уточнил, что обучение детей в школах Буденновского, Пролетарского, Ленинского, Калининского и Ворошиловского районов Донецка проходят как в очном, так и в дистанционном формате по заявлению родителей. В Киевском, Кировском и Петровском районах города школьники учатся исключительно в формате онлайн. "Доверяйте только проверенным источникам информации! Не верьте фейкам и возможным информационным вбросам со стороны украинских нацистов", - подчеркнул Кулемзин, добавив, что изменения в порядок обучения школьников в Донецке не вносились. В сентябре в День знаний уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что большинство школьников на Донбассе вынужденно будут проходить обучение дистанционно из-за опасности обстрелов.
https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69fc372ac8b7e8cb7bf4f39d30f48587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), петровский район, мария львова-белова, общество
Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Петровский район, Мария Львова-Белова, Общество
Мэр Донецка опроверг сообщения о начале очного обучения в школах

Кулемзин назвал информацию о начале очного обучения в школах фейком

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Информация о том, что с 3 октября в школах Донецка начнется обучение в очном формате, не соответствует действительности, заявил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В социальных сетях появилась информация, что с 3 октября школы Донецка начинают обучение в очном формате. Данная информация не соответствует действительности. Школы Донецка продолжают свою работу в режиме, к которому приступили с 1 сентября", - написал Кулемзин.
Мэр уточнил, что обучение детей в школах Буденновского, Пролетарского, Ленинского, Калининского и Ворошиловского районов Донецка проходят как в очном, так и в дистанционном формате по заявлению родителей. В Киевском, Кировском и Петровском районах города школьники учатся исключительно в формате онлайн.
"Доверяйте только проверенным источникам информации! Не верьте фейкам и возможным информационным вбросам со стороны украинских нацистов", - подчеркнул Кулемзин, добавив, что изменения в порядок обучения школьников в Донецке не вносились.
В сентябре в День знаний уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что большинство школьников на Донбассе вынужденно будут проходить обучение дистанционно из-за опасности обстрелов.
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
"То, чему вас учили, здесь не спасет". Что происходит под Донецком
16 сентября, 08:00
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Петровский районМария Львова-БеловаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала