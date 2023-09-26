https://ria.ru/20230926/shaurma-1898783883.html

Роспотребнадзор поддержал введение знака качества для точек с шаурмой

Роспотребнадзор поддержал введение знака качества для точек с шаурмой - РИА Новости, 26.09.2023

Роспотребнадзор поддержал введение знака качества для точек с шаурмой

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил РИА Новости, что Роспотребнадзор начал прорабатывать инициативу о введении знака качества для точек с шаурмой. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:21

2023-09-26T17:21

2023-09-26T17:21

общество

здоровье - общество

владислав даванков

москва

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил РИА Новости, что Роспотребнадзор начал прорабатывать инициативу о введении знака качества для точек с шаурмой. "Шаурма остаётся самым народным фастфудом. Её едят и студенты, и депутаты Госдумы. Но по стране катится волна отравлений шаурмой. Недавно в Москве у 16 отравившихся нашли сальмонеллёз. Поэтому я и предложил Роспотребнадзору ввести знак качества для шаурмы и в целом полезного фастфуда. От ведомства пришёл положительный ответ. Большое спасибо Роспотребнадзору за поддержку нашей инициативы – она поможет многим людям сохранить здоровье. Продолжим работу в этом направлении", – отметил Даванков. По словам вице-спикера, Роспотребнадзор будет подтверждать соблюдение стандартов приготовления шаурмы и её правильный состав. Владельцы точек общепита смогут пользоваться ей добровольно. "В настоящее время Роспотребнадзором совместно с научными подведомственными организациями прорабатывается вопрос о целесообразности создания системы добровольной маркировки, подтверждающей соблюдение высоких стандартов приготовления пищевой продукции, а также ее сбалансированный состав в конкретной точке общественного питания", - говорится в ответе главы Роспотребнадзора Анны Поповой на обращение Даванкова. Ранее Даванков сообщил, что стандарт шаурмы будет рассмотрен в Госдуме в начале осенней сессии. В июле Даванков также обращался в ведомство с предложением разработать рекомендации по приготовлению шаурмы, определить полезные ингредиенты и исключить вредные. По словам парламентария, на его июльское письмо был получен ответ от статс-секретаря - заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова со ссылкой на рецепт приготовления "ЗОЖ- шаурмы" на сайте "Здоровое-питание.РФ".

https://ria.ru/20230909/gosduma-1895225670.html

https://ria.ru/20230707/shaurma-1882795317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, владислав даванков, москва, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)