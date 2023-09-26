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Роспотребнадзор поддержал введение знака качества для точек с шаурмой - РИА Новости, 26.09.2023
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17:21 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/shaurma-1898783883.html
Роспотребнадзор поддержал введение знака качества для точек с шаурмой
Роспотребнадзор поддержал введение знака качества для точек с шаурмой - РИА Новости, 26.09.2023
Роспотребнадзор поддержал введение знака качества для точек с шаурмой
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил РИА Новости, что Роспотребнадзор начал прорабатывать инициативу о введении знака качества для точек с шаурмой. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:21
2023-09-26T17:21
общество
здоровье - общество
владислав даванков
москва
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил РИА Новости, что Роспотребнадзор начал прорабатывать инициативу о введении знака качества для точек с шаурмой. "Шаурма остаётся самым народным фастфудом. Её едят и студенты, и депутаты Госдумы. Но по стране катится волна отравлений шаурмой. Недавно в Москве у 16 отравившихся нашли сальмонеллёз. Поэтому я и предложил Роспотребнадзору ввести знак качества для шаурмы и в целом полезного фастфуда. От ведомства пришёл положительный ответ. Большое спасибо Роспотребнадзору за поддержку нашей инициативы – она поможет многим людям сохранить здоровье. Продолжим работу в этом направлении", – отметил Даванков. По словам вице-спикера, Роспотребнадзор будет подтверждать соблюдение стандартов приготовления шаурмы и её правильный состав. Владельцы точек общепита смогут пользоваться ей добровольно. "В настоящее время Роспотребнадзором совместно с научными подведомственными организациями прорабатывается вопрос о целесообразности создания системы добровольной маркировки, подтверждающей соблюдение высоких стандартов приготовления пищевой продукции, а также ее сбалансированный состав в конкретной точке общественного питания", - говорится в ответе главы Роспотребнадзора Анны Поповой на обращение Даванкова. Ранее Даванков сообщил, что стандарт шаурмы будет рассмотрен в Госдуме в начале осенней сессии. В июле Даванков также обращался в ведомство с предложением разработать рекомендации по приготовлению шаурмы, определить полезные ингредиенты и исключить вредные. По словам парламентария, на его июльское письмо был получен ответ от статс-секретаря - заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова со ссылкой на рецепт приготовления "ЗОЖ- шаурмы" на сайте "Здоровое-питание.РФ".
https://ria.ru/20230909/gosduma-1895225670.html
https://ria.ru/20230707/shaurma-1882795317.html
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общество, здоровье - общество, владислав даванков, москва, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Владислав Даванков, Москва, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор поддержал введение знака качества для точек с шаурмой

Роспотребнадзор прорабатывает идею маркировать точки с шаурмой знаком качества

© Fotolia / sarymsakov.comКебаб
Кебаб - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Fotolia / sarymsakov.com
Кебаб. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил РИА Новости, что Роспотребнадзор начал прорабатывать инициативу о введении знака качества для точек с шаурмой.
"Шаурма остаётся самым народным фастфудом. Её едят и студенты, и депутаты Госдумы. Но по стране катится волна отравлений шаурмой. Недавно в Москве у 16 отравившихся нашли сальмонеллёз. Поэтому я и предложил Роспотребнадзору ввести знак качества для шаурмы и в целом полезного фастфуда. От ведомства пришёл положительный ответ. Большое спасибо Роспотребнадзору за поддержку нашей инициативы – она поможет многим людям сохранить здоровье. Продолжим работу в этом направлении", – отметил Даванков.
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9 сентября, 19:03
По словам вице-спикера, Роспотребнадзор будет подтверждать соблюдение стандартов приготовления шаурмы и её правильный состав. Владельцы точек общепита смогут пользоваться ей добровольно.
"В настоящее время Роспотребнадзором совместно с научными подведомственными организациями прорабатывается вопрос о целесообразности создания системы добровольной маркировки, подтверждающей соблюдение высоких стандартов приготовления пищевой продукции, а также ее сбалансированный состав в конкретной точке общественного питания", - говорится в ответе главы Роспотребнадзора Анны Поповой на обращение Даванкова.
Ранее Даванков сообщил, что стандарт шаурмы будет рассмотрен в Госдуме в начале осенней сессии. В июле Даванков также обращался в ведомство с предложением разработать рекомендации по приготовлению шаурмы, определить полезные ингредиенты и исключить вредные. По словам парламентария, на его июльское письмо был получен ответ от статс-секретаря - заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова со ссылкой на рецепт приготовления "ЗОЖ- шаурмы" на сайте "Здоровое-питание.РФ".
Продавец в торговой точке по продаже шаурмы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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7 июля, 14:08
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоВладислав ДаванковМоскваГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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