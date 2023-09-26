https://ria.ru/20230926/shatdaun-1898619982.html

Сенат США близок к принятию мер по предотвращению "шатдауна", сообщили СМИ

Сенат США близок к принятию мер по предотвращению "шатдауна", сообщили СМИ - РИА Новости, 26.09.2023

Сенат США близок к принятию мер по предотвращению "шатдауна", сообщили СМИ

Переговорщики республиканцев и демократов в сенате США близки к соглашению по краткосрочным мерам по расходам, чтобы правительство смогло продолжить работу... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T06:27

2023-09-26T06:27

2023-09-26T06:27

украина

сша

кевин маккарти

марджори тейлор грин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_da2fcd452b40d24bb94fa307bfc50c20.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Переговорщики республиканцев и демократов в сенате США близки к соглашению по краткосрочным мерам по расходам, чтобы правительство смогло продолжить работу после 1 октября, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. "По словам источника, знакомого с ходом переговоров, переговорщики республиканцев и демократов в сенате приближаются к соглашению по краткосрочным мерам по расходам, призванным сохранить работу правительства после 1 октября. Закон продлит финансирование на четыре-шесть недель", - передает агентство. Как отмечает агентство, если сенат сможет принять этот временный законопроект и направить его в палату представителей, ее спикер Кевин Маккарти окажется перед трудным выбором - проводить ли голосование. Как отмечается, так же не ясно, будет ли текст включать чрезвычайную помощь при стихийных бедствиях или помощь Украине. Включение предназначенных Украине средств в оборонный бюджет страны вызывает резкое противостояние ряда членов палаты представителей конгресса и становится камнем преткновения для его принятия. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила ранее на этой неделе, что она будет голосовать против принятия краткосрочного или полноценного бюджета до тех пор, пока он будет включать ассигнования для Украины. Конгресс, чтобы избежать очередного "шатдауна", должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября.

https://ria.ru/20230903/ssha-1893971267.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, кевин маккарти, марджори тейлор грин, в мире