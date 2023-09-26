Сенат США близок к принятию мер по предотвращению "шатдауна", сообщили СМИ
Bloomberg: сенат США близок к принятию мер, позволяющих предотвратить шатдаун
© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Переговорщики республиканцев и демократов в сенате США близки к соглашению по краткосрочным мерам по расходам, чтобы правительство смогло продолжить работу после 1 октября, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
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"По словам источника, знакомого с ходом переговоров, переговорщики республиканцев и демократов в сенате приближаются к соглашению по краткосрочным мерам по расходам, призванным сохранить работу правительства после 1 октября. Закон продлит финансирование на четыре-шесть недель", - передает агентство.
Как отмечает агентство, если сенат сможет принять этот временный законопроект и направить его в палату представителей, ее спикер Кевин Маккарти окажется перед трудным выбором - проводить ли голосование. Как отмечается, так же не ясно, будет ли текст включать чрезвычайную помощь при стихийных бедствиях или помощь Украине.
Включение предназначенных Украине средств в оборонный бюджет страны вызывает резкое противостояние ряда членов палаты представителей конгресса и становится камнем преткновения для его принятия. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила ранее на этой неделе, что она будет голосовать против принятия краткосрочного или полноценного бюджета до тех пор, пока он будет включать ассигнования для Украины. Конгресс, чтобы избежать очередного "шатдауна", должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября.