https://ria.ru/20230926/sevpotoki-1898845291.html
Китай призвал ФРГ, Данию и Швецию ускорить проверку по Северным потокам
Китай призвал ФРГ, Данию и Швецию ускорить проверку по Северным потокам - РИА Новости, 26.09.2023
Китай призвал ФРГ, Данию и Швецию ускорить проверку по Северным потокам
Зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан призвал на заседании СБ ООН Данию, Швецию и ФРГ не затягивать с расследованиями обстоятельств диверсии на "Северном потоке". РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T23:49
2023-09-26T23:49
2023-09-26T23:54
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан призвал на заседании СБ ООН Данию, Швецию и ФРГ не затягивать с расследованиями обстоятельств диверсии на "Северном потоке". "Соответствующие страны уже определенное время проводят национальные расследования. Но результаты остаются иллюзорными. Чем дольше они медлят, тем сложнее будет собрать доказательства и раскрыть правду, тем больше сомнений и спекуляций это будет вызывать и тем меньше доверия будут вызывать результаты расследования", - сказал Гэн Шуан. "Мы надеемся, что вовлеченные страны будут активно реагировать на обеспокоенности международного сообщества и объявят о прогрессе в расследованиях своевременно", - указал он. По его словам, на данный момент нет четкого авторитетного заключения по расследованиям трех стран.
https://ria.ru/20230925/pravda-1898322825.html
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
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в мире, китай, дания, швеция, гэн шуан, оон, северный поток
В мире, Китай, Дания, Швеция, Гэн Шуан, ООН, Северный поток
Китай призвал ФРГ, Данию и Швецию ускорить проверку по Северным потокам
Китай призвал ФРГ, Данию и Швецию не откладывать вопрос по Северным потокам
ООН, 26 сен – РИА Новости. Зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан призвал на заседании СБ ООН Данию, Швецию и ФРГ не затягивать с расследованиями обстоятельств диверсии на "Северном потоке".
"Соответствующие страны уже определенное время проводят национальные расследования. Но результаты остаются иллюзорными. Чем дольше они медлят, тем сложнее будет собрать доказательства и раскрыть правду, тем больше сомнений и спекуляций это будет вызывать и тем меньше доверия будут вызывать результаты расследования", - сказал Гэн Шуан.
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"Мы надеемся, что вовлеченные страны будут активно реагировать на обеспокоенности международного сообщества и объявят о прогрессе в расследованиях своевременно", - указал он.
По его словам, на данный момент нет четкого авторитетного заключения по расследованиям трех стран.
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