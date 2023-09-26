Китай призвал сотрудничать с Россией по Северным потокам, заявили в СБ ООН
Шуан: Китай призывает страны сотрудничать с РФ в вопросе Северных потоков
© Видео дрона с борта Baltic ExplorerБотинок, найденный у места взрывов "Северных потоков"
© Видео дрона с борта Baltic Explorer
Ботинок, найденный у места взрывов "Северных потоков" . Архивное фото
ООН, 26 сен – РИА Новости. Китай призывает страны сотрудничать с Россией в расследовании обстоятельств диверсии на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
"Россия является одной из основных сторон, имеющих отношение к (инциденту с) взрывом. Мы призываем соответствующие страны активно контактировать и сотрудничать с Россией, а не отказываться от (взаимодействия) с ней", - сказал Гэн Шуан.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.