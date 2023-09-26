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Китай призвал сотрудничать с Россией по Северным потокам, заявили в СБ ООН - РИА Новости, 26.09.2023
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23:04 26.09.2023 (обновлено: 23:18 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/sevpotoki-1898842660.html
Китай призвал сотрудничать с Россией по Северным потокам, заявили в СБ ООН
Китай призвал сотрудничать с Россией по Северным потокам, заявили в СБ ООН - РИА Новости, 26.09.2023
Китай призвал сотрудничать с Россией по Северным потокам, заявили в СБ ООН
Китай призывает страны сотрудничать с Россией в расследовании обстоятельств диверсии на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T23:04
2023-09-26T23:18
китай
в мире
россия
оон
северный поток
сша
сеймур херш
гэн шуан
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Китай призывает страны сотрудничать с Россией в расследовании обстоятельств диверсии на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан."Россия является одной из основных сторон, имеющих отношение к (инциденту с) взрывом. Мы призываем соответствующие страны активно контактировать и сотрудничать с Россией, а не отказываться от (взаимодействия) с ней", - сказал Гэн Шуан.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230925/pravda-1898322825.html
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китай, в мире, россия, оон, северный поток, сша, сеймур херш, гэн шуан, северный поток — 2, джо байден
Китай, В мире, Россия, ООН, Северный поток, США, Сеймур Херш, Гэн Шуан, Северный поток — 2, Джо Байден
Китай призвал сотрудничать с Россией по Северным потокам, заявили в СБ ООН

Шуан: Китай призывает страны сотрудничать с РФ в вопросе Северных потоков

© Видео дрона с борта Baltic ExplorerБотинок, найденный у места взрывов "Северных потоков"
Ботинок, найденный у места взрывов Северных потоков
© Видео дрона с борта Baltic Explorer
Ботинок, найденный у места взрывов "Северных потоков" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 26 сен – РИА Новости. Китай призывает страны сотрудничать с Россией в расследовании обстоятельств диверсии на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
"Россия является одной из основных сторон, имеющих отношение к (инциденту с) взрывом. Мы призываем соответствующие страны активно контактировать и сотрудничать с Россией, а не отказываться от (взаимодействия) с ней", - сказал Гэн Шуан.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
"Заметают под ковер". Правда о взрыве "Северных потоков" неудобна Западу
25 сентября, 08:00
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Когда Путин атакует НАТО? Американцам нужна эскалация
25 сентября, 08:00
 
КитайВ миреРоссияООНСеверный потокСШАСеймур ХершГэн ШуанСеверный поток — 2Джо Байден
 
 
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