https://ria.ru/20230926/sevpotoki-1898842660.html

Китай призвал сотрудничать с Россией по Северным потокам, заявили в СБ ООН

Китай призвал сотрудничать с Россией по Северным потокам, заявили в СБ ООН - РИА Новости, 26.09.2023

Китай призвал сотрудничать с Россией по Северным потокам, заявили в СБ ООН

Китай призывает страны сотрудничать с Россией в расследовании обстоятельств диверсии на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T23:04

2023-09-26T23:04

2023-09-26T23:18

китай

в мире

россия

оон

северный поток

сша

сеймур херш

гэн шуан

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ООН, 26 сен – РИА Новости. Китай призывает страны сотрудничать с Россией в расследовании обстоятельств диверсии на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан."Россия является одной из основных сторон, имеющих отношение к (инциденту с) взрывом. Мы призываем соответствующие страны активно контактировать и сотрудничать с Россией, а не отказываться от (взаимодействия) с ней", - сказал Гэн Шуан.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230925/pravda-1898322825.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

китай

россия

сша

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