https://ria.ru/20230926/sevpotoki-1898841274.html

Германии, Дании и Швеции поручили выгораживать США, заявил Небензя

Германии, Дании и Швеции поручили выгораживать США, заявил Небензя - РИА Новости, 26.09.2023

Германии, Дании и Швеции поручили выгораживать США, заявил Небензя

Германии, Дании и Швеции поручено выгораживать США в ситуации вокруг подрыва трубопроводов "Северного потока", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T22:47

2023-09-26T22:47

2023-09-26T23:06

в мире

дания

германия

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василий небензя

сеймур херш

джо байден

северный поток — 2

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ООН, 26 сен - РИА Новости. Германии, Дании и Швеции поручено выгораживать США в ситуации вокруг подрыва трубопроводов "Северного потока", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Поскольку перед Германией, Данией и Швецией поставлена задача выгораживать причастность их заокеанского старшего брата, у тамошних следователей связаны руки и закрыты глаза", - сказал Небензя."Поэтому, как нам поведал тот же Сеймур Херш, по итогам встречи Джо Байдена и Олафа Шольца американским и немецким разведывательным службам было поручено придумать альтернативную версию событий и постепенно сливать ее в СМИ", - добавил он.Как отметил постпред, "этим они сейчас и занимаются"."Только уж больно неправдоподобные измышления получаются", - добавил он.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов."

https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html

https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html

https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html

дания

германия

сша

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в мире, дания, германия, сша, василий небензя, сеймур херш, джо байден, северный поток — 2, северный поток