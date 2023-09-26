Германии, Дании и Швеции поручили выгораживать США, заявил Небензя
Небензя: Дания, Германия и Швеция защищаю США в вопросе подрыва Северных потоков
Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 26 сен - РИА Новости. Германии, Дании и Швеции поручено выгораживать США в ситуации вокруг подрыва трубопроводов "Северного потока", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Поскольку перед Германией, Данией и Швецией поставлена задача выгораживать причастность их заокеанского старшего брата, у тамошних следователей связаны руки и закрыты глаза", - сказал Небензя.
"Поэтому, как нам поведал тот же Сеймур Херш, по итогам встречи Джо Байдена и Олафа Шольца американским и немецким разведывательным службам было поручено придумать альтернативную версию событий и постепенно сливать ее в СМИ", - добавил он.
Как отметил постпред, "этим они сейчас и занимаются".
"Только уж больно неправдоподобные измышления получаются", - добавил он.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов."