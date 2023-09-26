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Германии, Дании и Швеции поручили выгораживать США, заявил Небензя - РИА Новости, 26.09.2023
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22:47 26.09.2023 (обновлено: 23:06 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/sevpotoki-1898841274.html
Германии, Дании и Швеции поручили выгораживать США, заявил Небензя
Германии, Дании и Швеции поручили выгораживать США, заявил Небензя - РИА Новости, 26.09.2023
Германии, Дании и Швеции поручили выгораживать США, заявил Небензя
Германии, Дании и Швеции поручено выгораживать США в ситуации вокруг подрыва трубопроводов "Северного потока", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T22:47
2023-09-26T23:06
в мире
дания
германия
сша
василий небензя
сеймур херш
джо байден
северный поток — 2
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Германии, Дании и Швеции поручено выгораживать США в ситуации вокруг подрыва трубопроводов "Северного потока", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Поскольку перед Германией, Данией и Швецией поставлена задача выгораживать причастность их заокеанского старшего брата, у тамошних следователей связаны руки и закрыты глаза", - сказал Небензя."Поэтому, как нам поведал тот же Сеймур Херш, по итогам встречи Джо Байдена и Олафа Шольца американским и немецким разведывательным службам было поручено придумать альтернативную версию событий и постепенно сливать ее в СМИ", - добавил он.Как отметил постпред, "этим они сейчас и занимаются"."Только уж больно неправдоподобные измышления получаются", - добавил он.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов."
https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html
https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html
https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html
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в мире, дания, германия, сша, василий небензя, сеймур херш, джо байден, северный поток — 2, северный поток
В мире, Дания, Германия, США, Василий Небензя, Сеймур Херш, Джо Байден, Северный поток — 2, Северный поток
Германии, Дании и Швеции поручили выгораживать США, заявил Небензя

Небензя: Дания, Германия и Швеция защищаю США в вопросе подрыва Северных потоков

© РИА Новости / Александр Щербак/POOLВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Александр Щербак/POOL
Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Германии, Дании и Швеции поручено выгораживать США в ситуации вокруг подрыва трубопроводов "Северного потока", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Поскольку перед Германией, Данией и Швецией поставлена задача выгораживать причастность их заокеанского старшего брата, у тамошних следователей связаны руки и закрыты глаза", - сказал Небензя.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
США не могут ни подкупить, ни запугать
19 сентября, 08:00
"Поэтому, как нам поведал тот же Сеймур Херш, по итогам встречи Джо Байдена и Олафа Шольца американским и немецким разведывательным службам было поручено придумать альтернативную версию событий и постепенно сливать ее в СМИ", - добавил он.
Как отметил постпред, "этим они сейчас и занимаются".
"Только уж больно неправдоподобные измышления получаются", - добавил он.
Газовая электростанция сталелитейного завода Hüttenwerke Krupp Mannesmann в Дуйсбурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Германия сдалась и вновь хочет российский газ
19 сентября, 08:00
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов."
Женщина проходит мимо флагов ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Это незаконно: Евросоюз в панике от сближения России и Северной Кореи
15 сентября, 08:00
 
В миреДанияГерманияСШАВасилий НебензяСеймур ХершДжо БайденСеверный поток — 2Северный поток
 
 
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