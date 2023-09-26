https://ria.ru/20230926/sevpotoki-1898828194.html
Швеция не назвала виновных по "Северным потокам", заявили в посольстве
Швеция не назвала виновных по "Северным потокам", заявили в посольстве - РИА Новости, 26.09.2023
Швеция не назвала виновных по "Северным потокам", заявили в посольстве
Шведская сторона не сумела за целый год дать ответ на вопрос об исполнителях диверсий на газопроводах "Северный поток", показывая профессиональную... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T21:01
2023-09-26T21:01
2023-09-26T21:04
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Шведская сторона не сумела за целый год дать ответ на вопрос об исполнителях диверсий на газопроводах "Северный поток", показывая профессиональную некомпетентность местных властей, заявило во вторник посольство России в Стокгольме. "Смогли ли шведы за целый год дать ответ на вопрос об исполнителях диверсий? Нет. Местные власти лишь снова и снова демонстрировали свою полную профессиональную некомпетентность. Хорошо хоть, что не последовали примеру немецких коллег и не стали выдумывать не имеющих ничего общего с реальностью сказок с целью покрыть своих заокеанских покровителей", - говорится в распространенном посольством тексте заявления. В посольстве напомнили, что Россия неоднократно требовала проведения всеобъемлющего международного расследования c обязательным подключением представителей РФ. Кроме того, российская сторона обращалась к шведским властям с запросами о правовой помощи и создании совместной следственной группы и просила ознакомить с материалами расследования, однако за всем этим следовали отказы. "А чем же в течение года занимались шведские следователи? Во-первых, под предлогом соображений национальной безопасности упорно скрывали эфемерные итоги своей деятельности. Во-вторых, вместо поиска виновных устанавливали "возможные угрозы для Швеции" (о чем мы рассказывали). В-третьих, вновь и вновь сдвигали сроки окончания следствия", - сказано в заявлении. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230926/potoki-1898813876.html
https://ria.ru/20230926/terakt-1898765224.html
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в мире, россия, швеция, сша, джо байден, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Швеция, США, Джо Байден, Северный поток, Северный поток — 2
Швеция не назвала виновных по "Северным потокам", заявили в посольстве
Посольство РФ: в Швеции не назвали виновных в терактах на "Северных потоках"
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.
Шведская сторона не сумела за целый год дать ответ на вопрос об исполнителях диверсий на газопроводах "Северный поток", показывая профессиональную некомпетентность местных властей, заявило во вторник посольство
России в Стокгольме.
"Смогли ли шведы за целый год дать ответ на вопрос об исполнителях диверсий? Нет. Местные власти лишь снова и снова демонстрировали свою полную профессиональную некомпетентность. Хорошо хоть, что не последовали примеру немецких коллег и не стали выдумывать не имеющих ничего общего с реальностью сказок с целью покрыть своих заокеанских покровителей", - говорится в распространенном посольством тексте заявления.
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В посольстве напомнили, что Россия неоднократно требовала проведения всеобъемлющего международного расследования c обязательным подключением представителей РФ. Кроме того, российская сторона обращалась к шведским властям с запросами о правовой помощи и создании совместной следственной группы и просила ознакомить с материалами расследования, однако за всем этим следовали отказы.
"А чем же в течение года занимались шведские следователи? Во-первых, под предлогом соображений национальной безопасности упорно скрывали эфемерные итоги своей деятельности. Во-вторых, вместо поиска виновных устанавливали "возможные угрозы для Швеции" (о чем мы рассказывали). В-третьих, вновь и вновь сдвигали сроки окончания следствия", - сказано в заявлении.
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Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден
по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США
не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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