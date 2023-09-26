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Лавров назвал заявления Финляндии об антироссийских санкциях хамскими - РИА Новости, 26.09.2023
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13:49 26.09.2023 (обновлено: 15:27 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898717236.html
Лавров назвал заявления Финляндии об антироссийских санкциях хамскими
Лавров назвал заявления Финляндии об антироссийских санкциях хамскими - РИА Новости, 26.09.2023
Лавров назвал заявления Финляндии об антироссийских санкциях хамскими
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал хамским заявление МИД Финляндии о нацеленности западных санкций на обычных россиян. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:49
2023-09-26T15:27
финляндия
хельсинки
россия
сергей лавров
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал хамским заявление МИД Финляндии о нацеленности западных санкций на обычных россиян."Заявление абсолютно хамское. Еще раз подчеркну: Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики в рамках антироссийской, русофобской, расистской кампании Запада", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Туниса Набилем Аммаром.По словам Лаврова, Хельсинки растоптали свой нейтральный статус, репутацию и с наслаждением выполняют предназначенную им работу в рамках антироссийского проекта США.Он также обратил внимание, что до недавнего времени западные страны обосновывали введение ограничений необходимостью изменить политику того или иного государства. При этом они уверяли, что учитывают гуманитарные аспекты и не хотят нанести вред простым гражданам. "Сейчас госпожа Валтонен — видимо, она еще не опытна — высказалась напрямую, для чего эти санкции вводят, — чтобы сделать больно простым людям. И, как она сказала, для ведения такой войны нужно платить цену народу российскому. Значит, она хочет народ российский поднять против его собственного правительства", — пояснил дипломат.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число введенных ограничительных мер достигло нескольких десятков тысяч. В то же время в США и Европе признают, что негативный эффект от них оказался не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898622404.html
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финляндия, хельсинки, россия, сергей лавров, владимир путин, в мире
Финляндия, Хельсинки, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, В мире
Лавров назвал заявления Финляндии об антироссийских санкциях хамскими

Лавров назвал заявление главы МИД Финляндии о санкциях против россиян хамским

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал хамским заявление МИД Финляндии о нацеленности западных санкций на обычных россиян.
"Заявление абсолютно хамское. Еще раз подчеркну: Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики в рамках антироссийской, русофобской, расистской кампании Запада", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Туниса Набилем Аммаром.

Накануне глава финского МИД Элина Валтонен заявила в интервью The Washington Post, что западные санкции нацелены в том числе на простых россиян. Как утверждает дипломат, Россия и ее граждане "понимают, что за ситуацию на Украине нужно платить".

По словам Лаврова, Хельсинки растоптали свой нейтральный статус, репутацию и с наслаждением выполняют предназначенную им работу в рамках антироссийского проекта США.
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Он также обратил внимание, что до недавнего времени западные страны обосновывали введение ограничений необходимостью изменить политику того или иного государства. При этом они уверяли, что учитывают гуманитарные аспекты и не хотят нанести вред простым гражданам.
"Сейчас госпожа Валтонен — видимо, она еще не опытна — высказалась напрямую, для чего эти санкции вводят, — чтобы сделать больно простым людям. И, как она сказала, для ведения такой войны нужно платить цену народу российскому. Значит, она хочет народ российский поднять против его собственного правительства", — пояснил дипломат.
После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число введенных ограничительных мер достигло нескольких десятков тысяч. В то же время в США и Европе признают, что негативный эффект от них оказался не столь существенным.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
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