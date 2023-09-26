https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898717236.html

Лавров назвал заявления Финляндии об антироссийских санкциях хамскими

Лавров назвал заявления Финляндии об антироссийских санкциях хамскими - РИА Новости, 26.09.2023

Лавров назвал заявления Финляндии об антироссийских санкциях хамскими

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал хамским заявление МИД Финляндии о нацеленности западных санкций на обычных россиян. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:49

2023-09-26T13:49

2023-09-26T15:27

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал хамским заявление МИД Финляндии о нацеленности западных санкций на обычных россиян."Заявление абсолютно хамское. Еще раз подчеркну: Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики в рамках антироссийской, русофобской, расистской кампании Запада", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Туниса Набилем Аммаром.По словам Лаврова, Хельсинки растоптали свой нейтральный статус, репутацию и с наслаждением выполняют предназначенную им работу в рамках антироссийского проекта США.Он также обратил внимание, что до недавнего времени западные страны обосновывали введение ограничений необходимостью изменить политику того или иного государства. При этом они уверяли, что учитывают гуманитарные аспекты и не хотят нанести вред простым гражданам. "Сейчас госпожа Валтонен — видимо, она еще не опытна — высказалась напрямую, для чего эти санкции вводят, — чтобы сделать больно простым людям. И, как она сказала, для ведения такой войны нужно платить цену народу российскому. Значит, она хочет народ российский поднять против его собственного правительства", — пояснил дипломат.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число введенных ограничительных мер достигло нескольких десятков тысяч. В то же время в США и Европе признают, что негативный эффект от них оказался не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898622404.html

https://ria.ru/20230924/sanktsii-1898236126.html

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финляндия, хельсинки, россия, сергей лавров, владимир путин, в мире