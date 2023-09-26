https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898618549.html

Китай указал на злоупотребление США односторонними санкциями

Китай указал на злоупотребление США односторонними санкциями - РИА Новости, 26.09.2023

Китай указал на злоупотребление США односторонними санкциями

Китай выразил протест в связи с введением США санкций против китайских компаний под предлогом связи с разработкой иранской военной авиации, считает, что... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T05:37

2023-09-26T05:37

2023-09-26T05:37

китай

сша

вашингтон (штат)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825873855_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_1a169ff465f050d24c722848ea821506.jpg

ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Китай выразил протест в связи с введением США санкций против китайских компаний под предлогом связи с разработкой иранской военной авиации, считает, что Вашингтон злоупотребляет односторонними санкциями, заявило во вторник министерство коммерции КНР. Ранее США ввели санкции против некоторых компаний и лиц из России, Турции и Китая, которые, по мнению американских властей, могут быть связаны с иранской программой беспилотников. "Китай обратил внимание на то, что американская сторона под предлогом так называемой связи с разработкой иранских беспилотных летательных аппаратов и военной авиации внесла некоторые китайские компании и граждан в "список лиц особых категорий", Китай выступает решительно против этого", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В ведомстве отметили, что "США злоупотребляют методами односторонних санкций и экстерриториальных юрисдикций, нарушают порядок и правила международной торговли, препятствуют нормальному торгово-экономическому обмену, наносят ущерб законным интересам китайских компаний и частных лиц". "Американская сторона должна немедленно прекратить необоснованное притеснение китайских компаний и частных лиц", - подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что Китай примет необходимые меры, чтобы защитить свои законные права и интересы.

https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898617705.html

https://ria.ru/20230922/kitay-1898086005.html

китай

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, вашингтон (штат), в мире