https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898618549.html
Китай указал на злоупотребление США односторонними санкциями
Китай указал на злоупотребление США односторонними санкциями - РИА Новости, 26.09.2023
Китай указал на злоупотребление США односторонними санкциями
Китай выразил протест в связи с введением США санкций против китайских компаний под предлогом связи с разработкой иранской военной авиации, считает, что... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T05:37
2023-09-26T05:37
2023-09-26T05:37
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ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Китай выразил протест в связи с введением США санкций против китайских компаний под предлогом связи с разработкой иранской военной авиации, считает, что Вашингтон злоупотребляет односторонними санкциями, заявило во вторник министерство коммерции КНР. Ранее США ввели санкции против некоторых компаний и лиц из России, Турции и Китая, которые, по мнению американских властей, могут быть связаны с иранской программой беспилотников. "Китай обратил внимание на то, что американская сторона под предлогом так называемой связи с разработкой иранских беспилотных летательных аппаратов и военной авиации внесла некоторые китайские компании и граждан в "список лиц особых категорий", Китай выступает решительно против этого", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В ведомстве отметили, что "США злоупотребляют методами односторонних санкций и экстерриториальных юрисдикций, нарушают порядок и правила международной торговли, препятствуют нормальному торгово-экономическому обмену, наносят ущерб законным интересам китайских компаний и частных лиц". "Американская сторона должна немедленно прекратить необоснованное притеснение китайских компаний и частных лиц", - подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что Китай примет необходимые меры, чтобы защитить свои законные права и интересы.
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китай, сша, вашингтон (штат), в мире
Китай, США, Вашингтон (штат), В мире
Китай указал на злоупотребление США односторонними санкциями
Минкоммерции КНР указало на злоупотребление США односторонними санкциями
ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Китай выразил протест в связи с введением США санкций против китайских компаний под предлогом связи с разработкой иранской военной авиации, считает, что Вашингтон злоупотребляет односторонними санкциями, заявило во вторник министерство коммерции КНР.
Ранее США ввели санкции против некоторых компаний и лиц из России
, Турции
и Китая, которые, по мнению американских властей, могут быть связаны с иранской программой беспилотников.
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"Китай обратил внимание на то, что американская сторона под предлогом так называемой связи с разработкой иранских беспилотных летательных аппаратов и военной авиации внесла некоторые китайские компании и граждан в "список лиц особых категорий", Китай выступает решительно против этого", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ведомстве отметили, что "США злоупотребляют методами односторонних санкций и экстерриториальных юрисдикций, нарушают порядок и правила международной торговли, препятствуют нормальному торгово-экономическому обмену, наносят ущерб законным интересам китайских компаний и частных лиц".
"Американская сторона должна немедленно прекратить необоснованное притеснение китайских компаний и частных лиц", - подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что Китай примет необходимые меры, чтобы защитить свои законные права и интересы.
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