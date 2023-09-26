https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898617705.html
ЕС узаконил экстерриториальное применение санкций, считает дипломат
ЕС узаконил экстерриториальное применение санкций, считает дипломат - РИА Новости, 26.09.2023
ЕС узаконил экстерриториальное применение санкций, считает дипломат
Евросоюз в последнем пакете антироссийских санкций фактически узаконил экстерриториальное применение своих односторонних ограничений, хотя раньше называл это... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T05:07
2023-09-26T05:07
2023-09-26T10:58
евросоюз
россия
брюссель
вашингтон (штат)
кирилл логвинов
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Евросоюз в последнем пакете антироссийских санкций фактически узаконил экстерриториальное применение своих односторонних ограничений, хотя раньше называл это нарушением международного права, заявил в интервью РИА Новости и.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. "Тут налицо двойные стандарты европейцев. Ведь Брюссель всегда заявлял, что экстерриториальное применение односторонних санкций противоречит международному праву", - сказал российский дипломат. Он напомнил, что ЕС критиковал Вашингтон за попытку навязать собственные ограничительные меры третьим странам. "Несмотря на это, принятый в рамках 11-го пакета "инструмент по борьбе с обходом санкций" фактически узаконивает возможность экстерриториального применения еэсовских ограничительных мер", - пояснил Логвинов. Собеседник агентства также подчеркнул, что новый механизм по борьбе с обходом санкций призван заставить третьи страны "впрячься в развязанную Западом экономическую войну против России". "В ход идут как угрозы негативных для них последствий, так и ничем не подкрепленные чисто конъюнктурные обещания инвестиций и финансового содействия. В чистом виде еэсовский традиционный подход выстраивания отношений - принцип кнута и пряника", - сказал Логвинов.
https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898615040.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евросоюз, россия, брюссель, вашингтон (штат), кирилл логвинов
Евросоюз, Россия, Брюссель, Вашингтон (штат), Кирилл Логвинов
ЕС узаконил экстерриториальное применение санкций, считает дипломат
Дипломат Логвинов: ЕС фактически узаконил экстерриториальное применение санкций
БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Евросоюз в последнем пакете антироссийских санкций фактически узаконил экстерриториальное применение своих односторонних ограничений, хотя раньше называл это нарушением международного права, заявил в интервью РИА Новости и.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
«
"Тут налицо двойные стандарты европейцев. Ведь Брюссель всегда заявлял, что экстерриториальное применение односторонних санкций противоречит международному праву", - сказал российский дипломат.
Он напомнил, что ЕС критиковал Вашингтон
за попытку навязать собственные ограничительные меры третьим странам.
"Несмотря на это, принятый в рамках 11-го пакета "инструмент по борьбе с обходом санкций" фактически узаконивает возможность экстерриториального применения еэсовских ограничительных мер", - пояснил Логвинов.
Собеседник агентства также подчеркнул, что новый механизм по борьбе с обходом санкций призван заставить третьи страны "впрячься в развязанную Западом экономическую войну против России".
"В ход идут как угрозы негативных для них последствий, так и ничем не подкрепленные чисто конъюнктурные обещания инвестиций и финансового содействия. В чистом виде еэсовский традиционный подход выстраивания отношений - принцип кнута и пряника", - сказал Логвинов.
Дипломат назвал главный "тормоз" в принятии ЕС санкций против России