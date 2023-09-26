Рейтинг@Mail.ru
ЕС узаконил экстерриториальное применение санкций, считает дипломат - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:07 26.09.2023 (обновлено: 10:58 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898617705.html
ЕС узаконил экстерриториальное применение санкций, считает дипломат
ЕС узаконил экстерриториальное применение санкций, считает дипломат - РИА Новости, 26.09.2023
ЕС узаконил экстерриториальное применение санкций, считает дипломат
Евросоюз в последнем пакете антироссийских санкций фактически узаконил экстерриториальное применение своих односторонних ограничений, хотя раньше называл это... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T05:07
2023-09-26T10:58
евросоюз
россия
брюссель
вашингтон (штат)
кирилл логвинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Евросоюз в последнем пакете антироссийских санкций фактически узаконил экстерриториальное применение своих односторонних ограничений, хотя раньше называл это нарушением международного права, заявил в интервью РИА Новости и.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. "Тут налицо двойные стандарты европейцев. Ведь Брюссель всегда заявлял, что экстерриториальное применение односторонних санкций противоречит международному праву", - сказал российский дипломат. Он напомнил, что ЕС критиковал Вашингтон за попытку навязать собственные ограничительные меры третьим странам. "Несмотря на это, принятый в рамках 11-го пакета "инструмент по борьбе с обходом санкций" фактически узаконивает возможность экстерриториального применения еэсовских ограничительных мер", - пояснил Логвинов. Собеседник агентства также подчеркнул, что новый механизм по борьбе с обходом санкций призван заставить третьи страны "впрячься в развязанную Западом экономическую войну против России". "В ход идут как угрозы негативных для них последствий, так и ничем не подкрепленные чисто конъюнктурные обещания инвестиций и финансового содействия. В чистом виде еэсовский традиционный подход выстраивания отношений - принцип кнута и пряника", - сказал Логвинов.
https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898615040.html
россия
брюссель
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, россия, брюссель, вашингтон (штат), кирилл логвинов
Евросоюз, Россия, Брюссель, Вашингтон (штат), Кирилл Логвинов
ЕС узаконил экстерриториальное применение санкций, считает дипломат

Дипломат Логвинов: ЕС фактически узаконил экстерриториальное применение санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Евросоюз в последнем пакете антироссийских санкций фактически узаконил экстерриториальное применение своих односторонних ограничений, хотя раньше называл это нарушением международного права, заявил в интервью РИА Новости и.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
«
"Тут налицо двойные стандарты европейцев. Ведь Брюссель всегда заявлял, что экстерриториальное применение односторонних санкций противоречит международному праву", - сказал российский дипломат.
Он напомнил, что ЕС критиковал Вашингтон за попытку навязать собственные ограничительные меры третьим странам.
"Несмотря на это, принятый в рамках 11-го пакета "инструмент по борьбе с обходом санкций" фактически узаконивает возможность экстерриториального применения еэсовских ограничительных мер", - пояснил Логвинов.
Собеседник агентства также подчеркнул, что новый механизм по борьбе с обходом санкций призван заставить третьи страны "впрячься в развязанную Западом экономическую войну против России".
"В ход идут как угрозы негативных для них последствий, так и ничем не подкрепленные чисто конъюнктурные обещания инвестиций и финансового содействия. В чистом виде еэсовский традиционный подход выстраивания отношений - принцип кнута и пряника", - сказал Логвинов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Дипломат назвал главный "тормоз" в принятии ЕС санкций против России
03:21
 
ЕвросоюзРоссияБрюссельВашингтон (штат)Кирилл Логвинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала