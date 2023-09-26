Рейтинг@Mail.ru
Дипломат спрогнозировал последствия санкций в отношении российских алмазов - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:11 26.09.2023 (обновлено: 10:58 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898616239.html
Дипломат спрогнозировал последствия санкций в отношении российских алмазов
Дипломат спрогнозировал последствия санкций в отношении российских алмазов - РИА Новости, 26.09.2023
Дипломат спрогнозировал последствия санкций в отношении российских алмазов
Планы Запада по введению санкций в отношении алмазов из России нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, угрожают цепочкам производства и поставок,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T04:11
2023-09-26T10:58
россия
индия
брюссель
шарль мишель
евросоюз
еврокомиссия
евросовет
кирилл логвинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151277/69/1512776976_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_a04955ac0cac32be255e42502c022854.png
БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Планы Запада по введению санкций в отношении алмазов из России нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, угрожают цепочкам производства и поставок, заявил в интервью РИА Новости и.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.Ранее ряд СМИ сообщил, что страны G7, а за ними и ЕС намерены в ближайшее время объявить о введении санкций против российских алмазов и бриллиантов. Ожидается, что санкции могут заработать с 1 января 2024 года. При этом, как писали СМИ, крупнейшие мировые представители алмазного рынка во время недавней приватной презентации в США планируемых мер механизм ограничений не одобрили."Не исключено, речь может идти о создании некоего параллельного Кимберлийскому процессу механизма, направленного на исключение из мировой торговли драгоценных камней определенного происхождения (сейчас - российского, в дальнейшем - из любой другой "неугодной" страны). Подобная инициатива, в случае ее реализации, носит дискриминационный характер, она противоречит правилам международной торговли и основам Кимберлийского процесса, фактически нацелена на его развал, несет серьезные риски для функционирования глобальных производственно-сбытовых цепочек. Под ударом могут оказаться и позиции ряда вовлеченных в эти цепочки развивающихся стран, прежде всего - центров огранки алмазов. Такие планы Запада в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение интересами государств Глобального Юга", - сказал Логвинов в беседе с РИА Новости.Он отметил, что "конкретные параметры возможных санкций против российских алмазов и бриллиантов Еврокомиссией пока не раскрываются". "Поэтому в целом преждевременно судить о том, как они могут повлиять на экспорт этой продукции из нашей страны", - подчеркнул и.о. постпреда России при Евросоюзе.В начале сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС продолжает работать над вопросом введения санкций в отношении российских алмазов, но тогда он не смог озвучить сроки введения новых антироссийских ограничений. В Евросоюзе указывали, что для введения каких-либо ограничений в отношении торговли российскими алмазами надо заручиться поддержкой международных партнеров, в частности Индии как ключевого игрока в этой сфере. Брюссель подчеркивал важность предварительно обеспечить отслеживание российских алмазов на мировых рынках.
https://ria.ru/20230922/almazy-1897957507.html
https://ria.ru/20230910/almaz-1895261434.html
россия
индия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151277/69/1512776976_35:0:515:360_1920x0_80_0_0_4b2be1a1a3c48b53ed27e90fca709c80.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, брюссель, шарль мишель, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, кирилл логвинов
Россия, Индия, Брюссель, Шарль Мишель, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет, Кирилл Логвинов
Дипломат спрогнозировал последствия санкций в отношении российских алмазов

Дипломат Логвинов: санкции против алмазов из России угрожают мировому рынку

© Фото : PJSC ALROSAРаботы на кимберлитовой трубке «Удачная» в Якутии
Работы на кимберлитовой трубке «Удачная» в Якутии - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : PJSC ALROSA
Работы на кимберлитовой трубке «Удачная» в Якутии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Планы Запада по введению санкций в отношении алмазов из России нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, угрожают цепочкам производства и поставок, заявил в интервью РИА Новости и.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
Ранее ряд СМИ сообщил, что страны G7, а за ними и ЕС намерены в ближайшее время объявить о введении санкций против российских алмазов и бриллиантов. Ожидается, что санкции могут заработать с 1 января 2024 года. При этом, как писали СМИ, крупнейшие мировые представители алмазного рынка во время недавней приватной презентации в США планируемых мер механизм ограничений не одобрили.
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
СМИ: страны Запада обсудят с Индией ограничения G7 на российские алмазы
22 сентября, 11:18
"Не исключено, речь может идти о создании некоего параллельного Кимберлийскому процессу механизма, направленного на исключение из мировой торговли драгоценных камней определенного происхождения (сейчас - российского, в дальнейшем - из любой другой "неугодной" страны). Подобная инициатива, в случае ее реализации, носит дискриминационный характер, она противоречит правилам международной торговли и основам Кимберлийского процесса, фактически нацелена на его развал, несет серьезные риски для функционирования глобальных производственно-сбытовых цепочек. Под ударом могут оказаться и позиции ряда вовлеченных в эти цепочки развивающихся стран, прежде всего - центров огранки алмазов. Такие планы Запада в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение интересами государств Глобального Юга", - сказал Логвинов в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что "конкретные параметры возможных санкций против российских алмазов и бриллиантов Еврокомиссией пока не раскрываются". "Поэтому в целом преждевременно судить о том, как они могут повлиять на экспорт этой продукции из нашей страны", - подчеркнул и.о. постпреда России при Евросоюзе.
В начале сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС продолжает работать над вопросом введения санкций в отношении российских алмазов, но тогда он не смог озвучить сроки введения новых антироссийских ограничений. В Евросоюзе указывали, что для введения каких-либо ограничений в отношении торговли российскими алмазами надо заручиться поддержкой международных партнеров, в частности Индии как ключевого игрока в этой сфере. Брюссель подчеркивал важность предварительно обеспечить отслеживание российских алмазов на мировых рынках.
Шахтеры в руднике корпорации АЛРОСА - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
В Якутии добыли крупнейший за последние десять лет алмаз
10 сентября, 03:15
 
РоссияИндияБрюссельШарль МишельЕвросоюзЕврокомиссияЕвросоветКирилл Логвинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала