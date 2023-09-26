https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898616239.html

Дипломат спрогнозировал последствия санкций в отношении российских алмазов

Дипломат спрогнозировал последствия санкций в отношении российских алмазов - РИА Новости, 26.09.2023

Дипломат спрогнозировал последствия санкций в отношении российских алмазов

Планы Запада по введению санкций в отношении алмазов из России нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, угрожают цепочкам производства и поставок,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T04:11

2023-09-26T04:11

2023-09-26T10:58

россия

индия

брюссель

шарль мишель

евросоюз

еврокомиссия

евросовет

кирилл логвинов

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БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Планы Запада по введению санкций в отношении алмазов из России нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, угрожают цепочкам производства и поставок, заявил в интервью РИА Новости и.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.Ранее ряд СМИ сообщил, что страны G7, а за ними и ЕС намерены в ближайшее время объявить о введении санкций против российских алмазов и бриллиантов. Ожидается, что санкции могут заработать с 1 января 2024 года. При этом, как писали СМИ, крупнейшие мировые представители алмазного рынка во время недавней приватной презентации в США планируемых мер механизм ограничений не одобрили."Не исключено, речь может идти о создании некоего параллельного Кимберлийскому процессу механизма, направленного на исключение из мировой торговли драгоценных камней определенного происхождения (сейчас - российского, в дальнейшем - из любой другой "неугодной" страны). Подобная инициатива, в случае ее реализации, носит дискриминационный характер, она противоречит правилам международной торговли и основам Кимберлийского процесса, фактически нацелена на его развал, несет серьезные риски для функционирования глобальных производственно-сбытовых цепочек. Под ударом могут оказаться и позиции ряда вовлеченных в эти цепочки развивающихся стран, прежде всего - центров огранки алмазов. Такие планы Запада в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение интересами государств Глобального Юга", - сказал Логвинов в беседе с РИА Новости.Он отметил, что "конкретные параметры возможных санкций против российских алмазов и бриллиантов Еврокомиссией пока не раскрываются". "Поэтому в целом преждевременно судить о том, как они могут повлиять на экспорт этой продукции из нашей страны", - подчеркнул и.о. постпреда России при Евросоюзе.В начале сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС продолжает работать над вопросом введения санкций в отношении российских алмазов, но тогда он не смог озвучить сроки введения новых антироссийских ограничений. В Евросоюзе указывали, что для введения каких-либо ограничений в отношении торговли российскими алмазами надо заручиться поддержкой международных партнеров, в частности Индии как ключевого игрока в этой сфере. Брюссель подчеркивал важность предварительно обеспечить отслеживание российских алмазов на мировых рынках.

https://ria.ru/20230922/almazy-1897957507.html

https://ria.ru/20230910/almaz-1895261434.html

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россия, индия, брюссель, шарль мишель, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, кирилл логвинов