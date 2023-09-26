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Дипломат назвал главный "тормоз" в принятии ЕС санкций против России - РИА Новости, 26.09.2023
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03:21 26.09.2023 (обновлено: 10:58 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898615040.html
Дипломат назвал главный "тормоз" в принятии ЕС санкций против России
Дипломат назвал главный "тормоз" в принятии ЕС санкций против России - РИА Новости, 26.09.2023
Дипломат назвал главный "тормоз" в принятии ЕС санкций против России
Главным фактором, влияющим на снижение темпа ввода односторонних европейских санкций против России, может стать, скорее, не усталость, а противоречия между... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T03:21
2023-09-26T10:58
россия
москва
брюссель
евросоюз
в мире
кирилл логвинов
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Главным фактором, влияющим на снижение темпа ввода односторонних европейских санкций против России, может стать, скорее, не усталость, а противоречия между государствами-членами Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости и.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов, комментируя вопрос об "усталости" европейцев от антироссийских ограничений. "Я бы не стал утверждать, что феномен усталости носит стабильный характер. Ее степень неравномерно колеблется по странам-членам, зависит от ритма их внутриполитической жизни, прежде всего избирательных циклов. Притормозить же процесс усиления санкционного давления способна, скорее, не усталость, а рост разногласий, которые уже имеются или еще только будут спровоцированы как в отношениях Брюсселя с рядом евростолиц, так и непосредственно между странами-членами", - сказал российский дипломат. Среди причин таких противоречий он назвал "последствия антироссийских санкций, безоговорочное равнение на общееэсовскую политику на украинском направлении, прежде всего масштабные финансовые вливания и военная накачка Киева, а также неспособность под давлением этих и других обстоятельств найти консолидированные ответы на текущие вызовы и угрозы". Евросоюз с февраля прошлого года принял 11 пакетов санкций против России. Последний пакет санкций был принят в июне этого года. Новые односторонние антироссийские ограничения ЕС, по неофициальной информации СМИ, могут быть приняты в октябре-ноябре, однако их подготовка с каждым новым пакетом занимает все больше времени и сопровождается все более серьезными разногласиями между членами ЕС.
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россия, москва, брюссель, евросоюз, в мире, кирилл логвинов
Россия, Москва, Брюссель, Евросоюз, В мире, Кирилл Логвинов
Дипломат назвал главный "тормоз" в принятии ЕС санкций против России

Дипломат Логвинов: противоречия в ЕС тормозят принятие антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Главным фактором, влияющим на снижение темпа ввода односторонних европейских санкций против России, может стать, скорее, не усталость, а противоречия между государствами-членами Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости и.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов, комментируя вопрос об "усталости" европейцев от антироссийских ограничений.
«
"Я бы не стал утверждать, что феномен усталости носит стабильный характер. Ее степень неравномерно колеблется по странам-членам, зависит от ритма их внутриполитической жизни, прежде всего избирательных циклов. Притормозить же процесс усиления санкционного давления способна, скорее, не усталость, а рост разногласий, которые уже имеются или еще только будут спровоцированы как в отношениях Брюсселя с рядом евростолиц, так и непосредственно между странами-членами", - сказал российский дипломат.
Среди причин таких противоречий он назвал "последствия антироссийских санкций, безоговорочное равнение на общееэсовскую политику на украинском направлении, прежде всего масштабные финансовые вливания и военная накачка Киева, а также неспособность под давлением этих и других обстоятельств найти консолидированные ответы на текущие вызовы и угрозы".
Евросоюз с февраля прошлого года принял 11 пакетов санкций против России. Последний пакет санкций был принят в июне этого года. Новые односторонние антироссийские ограничения ЕС, по неофициальной информации СМИ, могут быть приняты в октябре-ноябре, однако их подготовка с каждым новым пакетом занимает все больше времени и сопровождается все более серьезными разногласиями между членами ЕС.
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