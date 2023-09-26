Дипломат назвал главный "тормоз" в принятии ЕС санкций против России
Дипломат Логвинов: противоречия в ЕС тормозят принятие антироссийских санкций
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Главным фактором, влияющим на снижение темпа ввода односторонних европейских санкций против России, может стать, скорее, не усталость, а противоречия между государствами-членами Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости и.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов, комментируя вопрос об "усталости" европейцев от антироссийских ограничений.
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"Я бы не стал утверждать, что феномен усталости носит стабильный характер. Ее степень неравномерно колеблется по странам-членам, зависит от ритма их внутриполитической жизни, прежде всего избирательных циклов. Притормозить же процесс усиления санкционного давления способна, скорее, не усталость, а рост разногласий, которые уже имеются или еще только будут спровоцированы как в отношениях Брюсселя с рядом евростолиц, так и непосредственно между странами-членами", - сказал российский дипломат.
Среди причин таких противоречий он назвал "последствия антироссийских санкций, безоговорочное равнение на общееэсовскую политику на украинском направлении, прежде всего масштабные финансовые вливания и военная накачка Киева, а также неспособность под давлением этих и других обстоятельств найти консолидированные ответы на текущие вызовы и угрозы".
Евросоюз с февраля прошлого года принял 11 пакетов санкций против России. Последний пакет санкций был принят в июне этого года. Новые односторонние антироссийские ограничения ЕС, по неофициальной информации СМИ, могут быть приняты в октябре-ноябре, однако их подготовка с каждым новым пакетом занимает все больше времени и сопровождается все более серьезными разногласиями между членами ЕС.