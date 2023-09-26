https://ria.ru/20230926/sandu-1898661017.html

Недостаточно. Санду сделала дерзкое заявление о России

Недостаточно. Санду сделала дерзкое заявление о России - РИА Новости, 26.09.2023

Недостаточно. Санду сделала дерзкое заявление о России

Для продвижения европейских ценностей молдавским политикам необходимо отказаться от сотрудничества с Россией, заявила президент Молдовы Майя Санду в эфире... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:10

2023-09-26T11:10

2023-09-26T15:27

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молдавия

россия

майя санду

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Для продвижения европейских ценностей молдавским политикам необходимо отказаться от сотрудничества с Россией, заявила президент Молдовы Майя Санду в эфире телеканала TV8. "Нужно, чтобы люди не только говорили, что они поддерживают европейские ценности. Нам важно, чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями. Потому что недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми", — отметила Санду. По ее словам, либо ты веришь в демократию и показываешь это каждый день у себя на работе, либо это просто разговоры. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230925/moldaviya-1898592859.html

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в мире, молдавия, россия, майя санду, еврокомиссия, евросоюз