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Недостаточно. Санду сделала дерзкое заявление о России - РИА Новости, 26.09.2023
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11:10 26.09.2023 (обновлено: 15:27 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/sandu-1898661017.html
Недостаточно. Санду сделала дерзкое заявление о России
Недостаточно. Санду сделала дерзкое заявление о России - РИА Новости, 26.09.2023
Недостаточно. Санду сделала дерзкое заявление о России
Для продвижения европейских ценностей молдавским политикам необходимо отказаться от сотрудничества с Россией, заявила президент Молдовы Майя Санду в эфире... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:10
2023-09-26T15:27
в мире
молдавия
россия
майя санду
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Для продвижения европейских ценностей молдавским политикам необходимо отказаться от сотрудничества с Россией, заявила президент Молдовы Майя Санду в эфире телеканала TV8. "Нужно, чтобы люди не только говорили, что они поддерживают европейские ценности. Нам важно, чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями. Потому что недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми", — отметила Санду. По ее словам, либо ты веришь в демократию и показываешь это каждый день у себя на работе, либо это просто разговоры. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230925/moldaviya-1898592859.html
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в мире, молдавия, россия, майя санду, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Майя Санду, Еврокомиссия, Евросоюз
Недостаточно. Санду сделала дерзкое заявление о России

Санду: политики в Молдавии должны поддерживать европейские ценности

© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Для продвижения европейских ценностей молдавским политикам необходимо отказаться от сотрудничества с Россией, заявила президент Молдовы Майя Санду в эфире телеканала TV8.

"Нужно, чтобы люди не только говорили, что они поддерживают европейские ценности. Нам важно, чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями. Потому что недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми", — отметила Санду.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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Вчера, 20:56
По ее словам, либо ты веришь в демократию и показываешь это каждый день у себя на работе, либо это просто разговоры.

Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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